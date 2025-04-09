https://ukraina.ru/20250409/1045060217.html

Демократия во Львовском облсовете. Год 1990-й

Демократия во Львовском облсовете. Год 1990-й - 09.04.2025 Украина.ру

Демократия во Львовском облсовете. Год 1990-й

Несколько дней назад Юлия Тимошенко в очередной раз предрекла Украине перезагрузку политической системы. Мы можем вспомнить по меньшей мере восемь радикальных перезагрузок, но начать стоит с 1990 года. Для примера возьмём Львов – 9 апреля исполняется 35 лет с начала работы первого демократически избранного областного совета

2025-04-09T08:00

2025-04-09T08:00

2025-04-09T08:00

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Это было поразительное время. Время, когда почти любой человек с улицы, достаточно убедительно говорящий и, главное, чувствующий, что от него хотят услышать, потратив какую-то смешную сумму (иногда даже ничего не потратив) стать депутатом совета, вплоть до союзного. В 1989 году прошли первые (и последние) альтернативные выборы народных депутатов СССР, а в 1990 году – республиканских и местных советов.Результат был странный – появилось огромное количество невероятно популярных деятелей, но за очень короткий срок (год – полтора) оказалось, что кроме как говорить "правильно" (то, что люди хотят слышать) они ничего не умеют. В политике остались только очень немногие из них. Зато уж они-то задержались надолго.Характерный пример – новый состав Львовского областного совета, который начал работать 9 апреля 1990 года в здании оперного театра имени Ивана Франко.Закон о выборах депутатов местных советов, принятый Верховной Радой УССР, предусматривал прямое выдвижение альтернативных кандидатов, а также контроль наблюдателей за процессом выборов.Для участия в местных выборах во Львовской области был сформирован единый фронт демократических сил — "Демократический блок", ядром которого был "Народный Рух Украины за перестройку".Выборы Львовского областного совета проходили по мажоритарной системе в 200 одномандатных округах. Первый тур выборов состоялся 4 марта, второй — 18 марта 1990 года. "Демократический блок" одержал на них безоговорочную победу, как и на выборах большинства местных советов Галичины.Среди 200 новоизбранных депутатов Львовского областного совета народных депутатов XXI созыва (таково было его первоначальное официальное название) лишь несколько придерживались прокоммунистических взглядов, подавляющее же большинство было национал-демократами.В честь того, что данный состав совета был избран на действительно демократических, альтернативных выборах, было принято решение ввести новый порядок исчисления созывов. С этого момента на Украине начался отсчёт "демократических созывов" советов различного уровня, вплоть до Верховной Рады. Позже слово "демократический" отбросили, и первым созывом стали считать депутатский корпус, сформированный в 1990 году.Первая сессия Львовского облсовета была театрализованной, и дело не только в помещении театра (его выбирали т по политическим причинам — чтобы не собирать депутатов в помещении, где размещался в том числе обком КПУ, и чтобы вместить множество гостей).Хотя открывший работу сессии самый старый депутат, 65-летний заведующий кафедрой нервных болезней Львовского мединститута Павел Скочий был членом КПСС, его вступительное слово было весьма далёким от "линии партии". Он призвал почтить минутой молчания память борцов за Украину, павших в боях и погибших от репрессий. Когда это было сделано, Скочий предложил ещё перед открытием сессии поднять над помещением оперного театра сине-жёлтый флаг, а также установить его в президиуме, что было встречено овациями.Примечательно, что среди четырёх депутатов, которым была поручена миссия подъёма сине-жёлтого стяга над Львовской оперой, двое вполне вписывались в образ "строителя коммунизма": корреспондент львовской газеты "Ленінська молодь" Сергей Герман был членом КПСС, а студент исторического факультета Львовского университета Андрей Парубий— членом комсомола.Кстати, отец Андрея, тогда научный сотрудник Института общественных наук АН УССР Владимир Парубий, был членом КПСС, из которой вышел только в 1991-м.После поднятия флагов депутаты и гости хором прочитали "Отче наш" и выслушала гимн "Ще не вмерла Украина" в исполнении оркестра академического театра, и лишь тогда сессия была объявлена открытой. Следует отметить, что в то время ни сине-жёлтый флаг, ни гимн "Ще не вмерла…" ещё не были введены в официальный обиход и не имели никакого нормативного обоснования.Первым решением совета стало принятие "Воззвания к народу", в котором выражалась благодарность избирателям Львовщины, давалась негативная оценка советскому прошлому и обещание придерживаться курса на революционные изменения — независимую демократическую Украинскую Державу.Против воззвания проголосовало 3 депутата (среди них — первый секретарь обкома Яков Погребняк), воздержались — 5. Именно в этом документе текущий созыв Львовского облсовета был назван "первым демократическим" (за что ещё раз отдельно проголосовали, против были 7 депутатов).Текст воззвания зачитывал Вячеслав Черновол, которого позже в ходе тайного голосования избрали председателем облсовета ("за" — 141, "против" — 41). Его заместителями стали Иван Гель и Николай Горынь, председателем облисполкома избрали Степана Давымуку, а зампредом — Владимира Парубия.Из известных впоследствии на Украине персонажей в состав президиума облсовета вошли журналисты Василий Базив (один из пропагандистов Леонида Кучмы, в том числе был заместителем главы АП) и Александр Кривенко (создатель ряда СМИ, начиная с легендарной львовской газеты "Пост-Поступ").Однако среди двух сотен тогда рядовых депутатов Львовского областного совета "первого демократического созыва" был ряд людей, которые позже стали известными украинскими политиками, а некоторые остаются ими до сих пор. Причём речь не только о "семейных династиях" типа Парубиёв или Черноволов (Тарас Черновол, числившийся в 1990-м санитаром на скорой помощи, также был избран депутатом от Франковского района Львова).Депутатами облсовета (а чуть позже и депутатами Верховной Рады — тогда это не запрещалось) стали Михаил Батиг и Степан Хмара, лидер Союза независимой украинской молодёжи Олег Витович (как депутат ВР второго созыва запомнился приходом в зал парламента в камуфляже и разрыванием российского флага на трибуне Верховной Рады). И конечно же — тогдашний секретарь Львовского обкома комсомола по вопросам национального возрождения Игорь Грынив, который вскоре также получил парламентский мандат.Хотя политтехнолог Грынив ныне находится "в тени" после того, как его подопечный Пётр Порошенко проиграл президентские выборы, и в список "Европейской солидарности" не попал, никто не сомневается в его возвращении в большую украинскую политику.Одним из феноменов работы Львовского облсовета первого созыва стал беспрецедентный интерес населения Львовщины к ходу сессии.Публицист Вячеслав Черновол прекрасно понимал силу СМИ, кроме того, у населения уже выработался интерес к "публичной политике" после многочасовых трансляций заседаний Съезда народных депутатов СССР. Поэтому он ещё до избрания на должность руководителя области договорился с властями об организации прямой трансляции сессии облсовета. А после того, как Черновол стал председателем облсовета, такие решения он смог принимать уже сам.Напомню, тогда на Украине была ещё советская система власти, то есть областной совет был высшим её органом на всей территории региона, и его решения могли отменить только в Киеве. При этом даже милиция подчинялась Черноволу — ведь формально это было УВД Львовского облисполкома. В союзном подчинении были только армия и КГБ.Выступления депутатов и решения сессии живо обсуждались, что объясняется рядом факторов.Во-первых, в регионе ещё не спала волна послевыборного восторга, и многим хотелось в режиме реального времени наблюдать за воплощением их избранниками "революционных идей".Во-вторых, советская система создала настоящий информационный вакуум в СМИ, и особенно — на телевидении. В таких условиях трансляция сессии играла роль многих современных телепрограмм одновременно — развлекательных и политических ток-шоу, информационных выпусков (поскольку живо реагировала соответствующими обращениями на актуальные политические события) и т.д.Такого депутатского "телемарафона" не знала еще ни одна область — не только УССР, но и всего СССР. Первая часть первой сессии Львовского областного совета (апрель — начало мая 1990 года) проходила в "живом" эфире 63 часа, а продолжительность видеорепортажей в вечернее и ночное время составляла 42 часа.Можно сказать, что трансляция сессии была вне конкуренции с другими продуктами тогдашнего телевидения. И хотя как раз телевидение находилось в ведении Киева, там решили не запретить трансляцию заседаний, а… заработать на этом.Гостелерадио УССР выдвинуло требование оплатить трансляцию согласно существующих расценок.Как только об требовании было объявлено на сессии, в области начался массовый сбор пожертвований с этой целью. Деньги несли постоянно, как правило, наличными, передавая их даже через случайных лиц непосредственно в зал, где проходила сессия. В перерывах между выступлениями депутатов, председательствующий объявлял наиболее знаковые пожертвования и обращения, которыми они сопровождались (оказывается систему донатов придумали не современные видео-стримеры, а львовские депутаты).Иногда это действительно напоминало шоу и выглядело несколько комично. Для организации приёма средств, их учета и сдачи в банк была организована специальная комиссия. В день поступало от 50 до 100 000 и более советских рублей. В одной передаче могло содержаться от 50 рублей до нескольких тысяч.За всё время первой части первой сессии поступило 2 769 000 рублей, при этом за трансляцию было уплачено всего 177 439 руб. Хотя сразу после оплаты было объявлено, что денег больше не нужно, они еще некоторое время продолжали поступать.Таким образом, Черновол получил в своё распоряжение достаточно большую на то время сумму денег, часть из которых впоследствии была потрачена на организацию одного из самых известных его детищ — "Галицкой Ассамблеи", то есть общих заседаний Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов. Именно тогда Вячеслав Черновол предлагал переустройство Украины по земельному, то есть федеративному принципу.Хотя, как во время избирательной кампании, так и на первой сессии Львовского облсовета много говорили о необходимости экономических реформ, приватизации, в том числе земли, и т.п., до этого у Черновола дошли руки только осенью 1990 года.А на первой сессии принимались в основном идеологические решения: о национальной символике и национальных праздниках, многопартийности, департизации предприятий и организаций, местном времени, признании ветеранов УПА* ветеранами войны и т.п.Так, 24 апреля 1990 года было принято решение "О разграничении функций советских и партийных органов", 28 апреля — "О провозглашении украинской национальной символики и национального гимна официально принятыми на территории Львовской области" и "О праздновании национальных и основных религиозных праздников на территории Львовской области", а 8 мая 1990-го — "Об установлении поясного времени на Львовщине".По большому счёту, все эти шаги были калькой с соответствующих решений парламентов стран Прибалтики, и позже Черновол пытался провести их через Верховную Раду Украины, депутатом которой он также являлся.Собственно, именно выбор в пользу Киева, который Вячеслав Черновол сделал после провозглашения независимости Украины, оказался роковым для Львовского областного совета — как "первого демократического", так и всех последующих созывов.Лишённые харизматичного лидера депутаты вскоре стали привычным приложением сначала к представительству президента, а позже — к главе областной государственной администрации. Более того, Черновол публично отказался от своих федералистских взглядов, посчитав, что они несут для Украины угрозу сепаратизма.При этом абсолютное большинство решений, принятых на первой сессии Львовского облсовета, во времена "преступного коммунистического режима", в условиях нынешней "европейской и демократической Украины" стали бы поводом для открытия уголовных дел по статьям "сепаратизм" или "государственная измена".Возможно, Вячеслав Черновол это просто вовремя предвидел.От редактора: подумалось, что из перечисленных персонажей современный российский, например, читатель может с трудом вспомнит Парубия (российские коллеги так и не научились правильно ставить ударение в фамилии Паруби́й), да может быть Черновола.Впрочем, подозреваем, что украинским читателям, особенно младшего поколения и не с Галичины, большая часть этих фамилий тоже ничего не скажет.Sic transit gloria mundi.* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

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история, история украины, история ссср, 1990-е, львов, львовская область, облсовет, андрей парубий