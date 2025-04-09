https://ukraina.ru/20250409/rossiyskie-voennye-porazili-ukrainskoe-predpriyatie-po-vypusku-raket-1062410125.html

Российские военные поразили украинское предприятие по выпуску ракет

Российские военные поразили украинское предприятие по выпуску ракет - 09.04.2025 Украина.ру

Российские военные поразили украинское предприятие по выпуску ракет

Российские военные ударили по украинскому предприятию по производству оперативно-тактических ракет. Об этом сообщило 9 апреля министерство обороны РФ

2025-04-09T14:56

2025-04-09T14:56

2025-04-09T14:56

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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет, цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах", - перечислили в ведомстве.О других успехах россиян — в материале Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, авиация, ракеты