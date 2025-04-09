Российские военные поразили украинское предприятие по выпуску ракет
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Российские военные ударили по украинскому предприятию по производству оперативно-тактических ракет. Об этом сообщило 9 апреля министерство обороны РФ
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет, цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах", - перечислили в ведомстве.
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