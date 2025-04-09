Российские военные поразили украинское предприятие по выпуску ракет - 09.04.2025 Украина.ру
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Российские военные поразили украинское предприятие по выпуску ракет
Российские военные поразили украинское предприятие по выпуску ракет - 09.04.2025 Украина.ру
Российские военные поразили украинское предприятие по выпуску ракет
Российские военные ударили по украинскому предприятию по производству оперативно-тактических ракет. Об этом сообщило 9 апреля министерство обороны РФ
2025-04-09T14:56
2025-04-09T14:56
новости
россия
вооруженные силы украины
вс рф
авиация
ракеты
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет, цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах", - перечислили в ведомстве.О других успехах россиян — в материале Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, авиация, ракеты
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, авиация, ракеты

Российские военные поразили украинское предприятие по выпуску ракет

14:56 09.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные ударили по украинскому предприятию по производству оперативно-тактических ракет. Об этом сообщило 9 апреля министерство обороны РФ
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет, цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах", - перечислили в ведомстве.
О других успехах россиян — в материале Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныВС РФавиацияракеты
 
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