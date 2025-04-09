https://ukraina.ru/20250409/ldy-rastayut-rossiya-i-ssha-vozmutsya-za-arktiku-i-ukraina-tozhe-1062411437.html

Льды растают, Россия и США возьмутся за Арктику. И Украина тоже

Льды растают, Россия и США возьмутся за Арктику. И Украина тоже - 09.04.2025 Украина.ру

Льды растают, Россия и США возьмутся за Арктику. И Украина тоже

США собирают мнения о Севморпути, Киев вспомнил о посольстве в Норвегии, британские аналитики метят в советники Дональда Трампа. Все говорит о том, что интерес международного сообщества к Арктике к лету повысится. Подробнее - в материале Украина.ру

2025-04-09T16:05

2025-04-09T16:05

2025-04-09T16:05

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Ежегодно главы разведывательных служб США проводят публичный ритуал, который называется отчетом о мировых угрозах. В этом году американские разведчики впервые среди ставших классикой России, Ирана, Китая и КНДР назвали одной из угроз изменение климата. С одной стороны, президент США Дональд Трамп вроде критикует все, что связано с этой темой, с другой же очевидно, что проблема для Штатов есть, и это - Арктика.Последние недели не богаты на события, мировая пресса переключилась на журналистику мнений. Однако тенденция одна: эксперты пытаются предугадать регион, в котором может вспыхнуть новый конфликт - при нерешенном украинском или палестинском.Некоторые считают такой точкой напряженности Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) - Вашингтон отправил в Японию целого генсека НАТО Марка Рютте, чтобы там активизировать морское присутствие альянса. Рютте даже подчеркнул: то, что будет происходить вокруг украинского конфликта, будет однозначно иметь последствия здесь. И Россия, беспокоится он, производит оружия за три месяца столько, сколько все НАТО за один год. Вот почему натовцам хотелось бы увеличить сотрудничество с рядом стран АТР.Другие в изменении климата увидели перспективы развития Арктики со всеми вытекающими из талых льдов последствиями. Уровень моря поднимается, торговые пути станут доступными чуть ли не для круглогодичной навигации, в конфронтацию с Россией могут вступить натовцы. Потому что Арктика - это не только кратчайший путь из Европу в Азию, но и подлодки российского Северного флота, способные дойти незаметными (в этом убеждены западные генералы) до Атлантики. Поэтому Трамп обеспокоен и Канадой, и покупкой Гренландии, и Панамским каналом. А американская армейская газета Stars and Stripes в апреле пишет о необходимости переброски внутренних военных потенциалов с западного побережья США на восточное.Только никак не определятся, чьи интересы столкнутся: не то США и Китая, не то президента России Владимира Путина и Трампа. Характер Трампа как бы намекает на возможную экономическую сделку, и это было бы определенно лучше любой конфронтации.Арктикой обеспокоены, внезапно, и польские журналисты. Россия считает себя истинным хозяином региона, пишут авторы Focus.pl. Северный морской путь динамично превращается в центральный элемент долгосрочной экономической и геополитической стратегии России, а атомный флот становится ее опорой.Раз США претендуют на Гренландию, значит, и Россия может заявить о притязаниях на Шпицберген, сделал вывод профессор кафедры международной безопасности Бирмингемского университета (Великобритания) Штефан Вольф. У Вольфа все просто. Ведь он рисует прогнозы на бумаге, а не протаптывает дорожку по суровой арктической пустыне. Причем из города, который второй месяц страдает из-за забастовки мусорщиков и нашествия крыс.Итак, если бы все было так, как это видит Вольф, то буквально завтра все арктические страны сделают то, что не смогли за последнее столетие. Льды растают, Россия увеличит контейнерные перевозки до неизвестных даже самому Вольфу масштабов, появятся сухие порты, мощная железнодорожная сеть, а вечную мерзлоту за сутки вскроют копатели редкоземельных металлов. Но вывод из этого всего прекрасен:Будто ему так хочется попасть в советники в администрацию президента США.Профессор из Бирмингема в статье ссылается на Международный арктический форум, который состоялся в конце марта в Мурманске. Если бы Вольф, как реальный эксперт, был бы на него приглашен, он бы узнал, какая это титаническая работа - освоение Арктики. И смог бы даже пообщаться с китайскими коммерсантами, сумевшими провести по Севморпути груз за рекордные шесть дней.Есть вещи политические, а есть вещи транспортные, подчеркнул на панельной сессии о контейнерных перевозках помощник президента РФ Игорь Левитин, бывший глава Минтранспорта. Хотя раньше мы были убеждены в том, что спорт вне политики, теперь же оказалось, что спорт - и есть самая настоящая политика, добавил он. Почему заговорили о Гренландии? Потому что есть интерес к Северному морскому пути, считает он.Или этот маршрут будет общедоступным, признанным и с хорошими страховыми суммами, или он будет заблокирован иностранными государствами.И интересен здесь, во-первых, транзит. Севморпуть - готовое решение, как избежать прохода через Суэцкий и Панамский каналы, на которые в будущем будет большее влияние оказывать геополитика. Это значит, что там будут поднимать сумму страховых взносов, например. По Севморпути судна проводят российские ледоколы. Они там есть и никуда не денутся.Однако чтобы претендовать на транзитный маршрут, России нужно, как минимум, два порта, способные принимать судна вместимостью 20 тысяч теу (против 4 тысяч теу в настоящее время; один теу равен одному двадцатифутовому стандартному контейнеру).И выполнить пункты из огромного списка других задач, которые на арктическом форуме никак не могли бы решить. Это и транспортная инфраструктура, и разбалансированность транспортных потоков, и строительство сухих портов, и предварительные договоренности об объемах грузов, железные дороги, внутренние водные пути…Только у Вольфа все просто. Европе/Западу/Великобритании понадобилась очередная страшилка про Россию. Этой страшилкой местные власти могут и дальше терроризировать европейских граждан, добиваясь от них добровольно-принудительного "одобрямса" освоению бюджетных средств на военные авантюры. Смотрите: это - страшный Китай, а это - ужасная Россия, а мы здесь - Д`Артаньяны в белых платьицах, давайте перевооружаться.Собственно, причем здесь инвестирование в Данию или Норвегию, территориальный передел и Китай? Не нужно быть профессором, чтобы понимать, почему же самый короткий торговый путь из Европы в Азию вызывает интерес Пекина.И интересы Штатов. Федеральная морская комиссия США в марте 2025 года включила Севморпуть в свое исследование об ограничении транзита в международных морских коридорах. Севморпуть назвали критически важным морским коридором по мере открытия новых судоходных путей, что может изменить мировые торговые модели. Россия контролирует путь, другие страны стремятся получить к нему доступ. А стратегическое значение усиливается военной активностью: свое военное присутствие увеличивают и Россия, и страны НАТО.Впрочем, что-то здравое из арктической темы Вольф все же вынес, процитировав президента РФ Владимира Путина: Россия в Арктике никому не угрожает.А как же Украина? Есть и украинский интерес в Арктике. По крайней мере был. В 2019 году Шпицберген посещал украинский посол Вячеслав Яцюк, когда на архипелаге проживали 400 граждан Украины. В Киеве, по его словам, вдруг начали рассматривать Украину как арктического игрока, рассчитывающего на сотрудничество с Норвегией.Началась СВО - и перестали. Хотя на Арктику у Киева и без этого не хватило бы ни денег, ни технологий.Владимир Зеленский уволил Яцюка летом 2022 года. И с тех пор должность оставалась вакантной. Неожиданно Зеленский нашел ему замену спустя три года. 7 апреля 2025 г. новым послом стал неизвестный бизнесмен Алексей Гавриш, отличившийся некими познаниями в инвестициях на норвежском направлении.Возможно, и это сделано не просто так. Американская морская комиссия собирает комментарии к исследованию до 13 мая 2025 года. Что будет потом? Посмотрим.

https://ukraina.ru/20250331/1062158993.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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эксклюзив, россия, сша, арктика, дональд трамп, рютте, владимир путин, нато