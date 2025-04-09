https://ukraina.ru/20250409/ocherednoy-primer-ukrainskogo-pravosudiya-shest-let-tyurmy-za-to-chto-spasal-zhizni-odnoselchan-1062406385.html

Очередной пример украинского "правосудия". Шесть лет тюрьмы за то, что спасал жизни односельчан

Очередной пример украинского "правосудия". Шесть лет тюрьмы за то, что спасал жизни односельчан - 09.04.2025 Украина.ру

Очередной пример украинского "правосудия". Шесть лет тюрьмы за то, что спасал жизни односельчан

Валерия Ткача из Харьковской области приговорили к шести годам лишения свободы за то, что он раздавал помощь от Российского Красного креста и организовал гуманитарные поставки российских лекарств, продуктов и топлива в свое село.

2025-04-09T15:25

2025-04-09T15:25

2025-04-09T15:25

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В чем проблема украинского закона "О коллаборационизме"К шести годам лишения свободы приговорен житель поселка Оскол Изюмского района Харьковской области Валерий Ткач. Его осудили по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационизм в виде добровольного занятия должности в незаконных органах власти на временно оккупированной территории) за то, что с апреля по сентябрь 2022 года, во время пребывания ВС РФ под Харьковом он выполнял обязанности главы своего поселка.Прежде чем разбираться, что преступного в деятельности Ткача видит Украина, стоит напомнить об очень важном абзаце в докладе УВПКЧ ООН от 27 июня 2023 года о задержании гражданских лиц в контексте текущего конфликта. В ООН указывают, что Международное право оккупации (а именно ст. 50 и ст. 56 Четвертой Женевской конвенции) требует, чтобы оккупирующая держава управляла оккупированной территорией в интересах местного населения и обеспечивала непрерывное функционирование учреждений образования и медицинских учреждений. Кроме того, ст. 51 той же самой конвенции предусматривает, что оккупирующая держава может приобщать лиц, находящихся под защитой, к работе, которая является необходимой для обеспечения населения питанием, жильем, одеждой, транспортными и медицинскими услугами.Очевидно, что без наличия в населенном пункте руководителя (мэра, главы, старосты — не важно) невозможно обеспечить население вышеперечисленными базовыми для выживания услугами. Занимавшего такую должность человека можно судить, если он совершил какие-то конкретные уголовные преступления (участвовал в убийствах, пытках, похищениях, грабеже и т.д.), но не за сам факт занятия должности. Причем не важно, добровольно он это сделал или по принуждению.Проще говоря, если Ткач организовывал в поселке институты и структуры, обеспечивающие жизнедеятельность людей, — уголовное дело против него незаконное. Если есть свидетельства совершения им преступлений на посту — тогда законное.Ни одного преступленияЧто же вменили ему согласно приговору? Ткач, как считает сторона обвинения, привлекал местных жителей для работ в жилищно-коммунальном хозяйстве, организовал перепись населения села, собирал документы и составлял списки одиноких пенсионеров и несовершеннолетних для получения ими российской денежной помощи в размере 10 тысяч рублей. За подписью Ткача жителям села предоставляли справки на погребение, на проход через российские блокпосты, разрешения на перевозку мебели.Кроме этого, Ткач распоряжался использованием разнообразной коммунальной собственности — начиная от админздания Осколького сельсовета и заканчивая трактором, газонокосилками, бензопилами и оргтехникой. В чем здесь проблема, не понятно. Это даже не собственность государства, а собственность местной общины. Будучи главой села, Ткач использовал ее. Да, Украина считает, что Ткача назначили незаконно, но МГПП (а международное законодательство согласно Конституции Украины имеет приоритет над внутренним) требует таких назначений как обязательных. Россия не имеет права привозить управленцев, они должны быть назначены или избраны из местного населения.Ткач участвовал в совещаниях российской военно-гражданской администрации Изюмского района и выдавал российскую гуманитарную помощь жителям села.За выполненную работу он получал заработную плату в виде продуктового пайка. Это, кстати, типичная ситуация. Многие почтальоны из Харьковской области, которых посадили в тюрьмы за коллаборационизм, говорили, что сначала получали зарплату продуктами и только со временем появились деньги.Восстановили свет, обеспечили больницу, отремонтировали скамейкиТкач в суде признал, что делал все, о чем говорит прокурор, но не считает это преступлением. По его словам, в тот момент в селе жило 1063 человека, из которых 120 лежачих больных и 80 детей. 10 марта 2022 года все представители украинской власти покинули село Оскол, в тот же день взорвали мост через реку. 12 апреля в село зашли ВС РФ, а 15-18 апреля начала поступать российская гуманитарная помощь. Кто-то должен был организовать ее раздачу. По этому поводу россияне пригласили на совещание несколько человек, в т.ч. бывшую главу села и Ткачева. Общался с ними некий представитель ЛНР "Татарин". Поскольку украинские власти вывезли все документы, нужен был список лиц для раздачи гуманитарки и денежных выплат самым малоимущим. Ткач согласился, поскольку считал это важным для выживания людей. Никаких официальных должностей в российской администрации он не занимал. Это, кстати, подтверждено документами, которые нашли в сельсовете украинские военные. Ткач подписывал все как "волонтер". Документы о создании или даже функционировании оккупационной администрации не нашли. За волонтерство получали продуктовые пайки все, кто вместе с Ткачом составлял списки и производил другие работы. Например, врачи, работники школы и детсада. Узнав о волонтерской деятельности Ткача, к нему стали обращаться односельчане по разным вопросам: вместе они отремонтировали скамейки около сельсовета, крышу в клубе, нашли библиотекаря, после чего многие стали ходить в сельскую библиотеку. У многих людей не было работы, и они помогали за продуктовые пайки. Лекарства получали не от военных, а в российском Красном кресте. Удалось сделать так, чтобы местная больница не прекратила работать. На совете в ВГА Ткач договаривался о подключении света, вывозе мусора, заказывал хлеб. Топливо для работы коммунальной техники предоставлял "Татарин".Все это дело показывает гуманное отношение ВС РФ к местному населению. Ни единого свидетельства каких-либо преступлений, только помощь: продуктами, лекарствами, топливом, деньгами.Свидетели подтвердили, что Ткач был "старшим в селе", то есть отразили фактическое положение вещей. Но никаких должностей в российской администрации (хотя МГПП дает такое право) он не занимал. Все подтвердила и та самая бывшая глава Оскола, которая присутствовала на совещании с "Татарином". "Во время оккупации, — заявила она, — проводили ремонты, восстанавливали свет, заработала больница, убирали около клуба, косили траву". По ее словам, были сформированы бригады, которые заготовляли дрова в обгоревшем из-за боевых действий лесу и развозили их жителям. Дважды в неделю в сельсовете выдавали хлеб. Пенсионеры приходили оформлять документы на денежную помощь.На самом деле, потрясающее свидетельство как реального отношения российских военных к местному населению, так и способности жителей самоорганизоваться для того, чтобы наладить нормальный быт. Шесть лет реального срока за такое не только незаконно (согласно МГПП), но и чисто по-человечески возмутительно.Одних сажают, других оправдывают, третьих похищаютНо возмутительно не только это. У украинских судов нет единой практики по аналогичным делам. Например, глава Середино-Буды Шосткинского района Сумской области Александр Ген просидел в СИЗО около 2,5 лет по аналогичному обвинению — во время пребывания в поселке ВС РФ он отпускал местных жителей через границу в Россию для закупки лекарств (о чем договорился с россиянами), а также закупал в РФ топливо для заправки коммунального транспорта и автомобилей предпринимателей, которые обеспечивали город продуктами питания. Так вот, 18 февраля 2025 года его признали невиновным за отсутствием в его действиях состава преступления. В чем отличие от Ткача, непонятно.Еще более возмутительно, что такие поселковые руководители не всегда попадают в суд. Так, 10 апреля 2022 года в поселке Новолуганское в ДНР (до 26 июля 2022 года был под контролем Украины) пятеро вооруженных людей в военной форме и масках увезли в неизвестном направлении гулявшего с шестилетним сыном Константина Саркисова. Саркисов был главой Новолуганского сельсовета. В 2014-2015 годах его преследовали за референдум ДНР, который состоялся в его селе, Саркисов даже недолго отсидел, но вышел на поруки, а уголовное дело против него не было закрыто, но просто заглохло. В середине 2021 года его уволили с должности сельского главы из-за создания ВГА. К моменту начала СВО он был частным лицом и помогал односельчанам обустраивать бомбоубежища, закупать топливо для генераторов и т.д. Все обращения родственников к органам украинской власти результата не дали. Где сейчас Саркисов и жив ли он, не известно.За три года СВО на Украине завели почти 9,5 тысяч уголовных дел за коллаборационизм. Все они связаны исключительно с работой (учителями, почтальонами, коммунальными служащими и т.д.) на территориях, занятых, а затем оставленных ВС РФ.О том, что происходит с похищенными на Украине оппозиционерами: "Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ"

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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