Правительство Украины получило от ЕС €1 млрд и желает получить все российские активы - 09.04.2025 Украина.ру
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Правительство Украины получило от ЕС €1 млрд и желает получить все российские активы
Правительство Украины получило от ЕС €1 млрд и желает получить все российские активы - 09.04.2025 Украина.ру
Правительство Украины получило от ЕС €1 млрд и желает получить все российские активы
Кабмин Украины получил от Евросоюза €1 млрд, обеспеченных доходами от заблокированных в ЕС активов России. Об этом 9 апреля сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
2025-04-09T14:55
2025-04-09T14:55
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"ЕС перечислил Украине 1 млрд евро в рамках инициативы ERA. Об этом было объявлено во время нашей встречи с комиссаром ЕС по экономике и производительности Валдисом Домбровскисом в Брюсселе. Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов", - сообщил Шмыгаль.По его словам, средства будут направлены на приоритетные расходы украинского госбюджета. Шмыгаль отметил, что всего по программе ERA "европейские союзники выделили Украине 5 млрд евро".Домбровскис и Шмыгаль также обсудили макроэкономическую ситуацию, ход реформ и восстановления Украины. Глава украинского правительства поблагодарил партнёров за поддержку экономики и быстрое восстановление постсоветской республики.Правительственная делегация Украины находится в Брюсселе с целью участия в 10-м заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, рассказал в своём телеграм-канале украинский премьер-министр.Еврокомиссия 20 марта анонсировала перечисление Киеву миллиарда евро по линии "Большой семёрки" (G7) с погашением из доходов от заблокированных на Западе ("замороженных") российских активов. ЕС пообещал из этого источники перечислить руководству Украины кредитов на почти 18 млрд евро.Владимир Зеленский заявлял, что считает все "замороженные" Западом российские активы принадлежащими Украине. После состоявшихся 8 апреля переговоров с бельгийским премьер-министром Бартом де Вевером украинский политик вновь прокомментировал вопрос чужих денег, подчеркнув, что российские активы на Западе должны быть переданы нынешнему руководству Украины.Москва называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД ФинляндииРанее на эту тему: Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7
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новости, украина, россия, брюссель, денис шмыгаль, владимир зеленский, сергей лавров, ес, еврокомиссия, украина-ес, евроинтеграция, кража, хищение, замороженные активы, сво, бывший ссср
Новости, Украина, Россия, Брюссель, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ЕС, Еврокомиссия, Украина-ЕС, евроинтеграция, кража, хищение, замороженные активы, СВО, бывший СССР

Правительство Украины получило от ЕС €1 млрд и желает получить все российские активы

14:55 09.04.2025
 
© Денис Шмигаль / Telegram
© Денис Шмигаль / Telegram
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Кабмин Украины получил от Евросоюза €1 млрд, обеспеченных доходами от заблокированных в ЕС активов России. Об этом 9 апреля сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
"ЕС перечислил Украине 1 млрд евро в рамках инициативы ERA. Об этом было объявлено во время нашей встречи с комиссаром ЕС по экономике и производительности Валдисом Домбровскисом в Брюсселе. Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, средства будут направлены на приоритетные расходы украинского госбюджета. Шмыгаль отметил, что всего по программе ERA "европейские союзники выделили Украине 5 млрд евро".
"Заявил на встрече, что наш приоритет — полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины. Уделили этому вопросу особое внимание", - поведал украинский премьер-министр.
Домбровскис и Шмыгаль также обсудили макроэкономическую ситуацию, ход реформ и восстановления Украины. Глава украинского правительства поблагодарил партнёров за поддержку экономики и быстрое восстановление постсоветской республики.
Правительственная делегация Украины находится в Брюсселе с целью участия в 10-м заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, рассказал в своём телеграм-канале украинский премьер-министр.
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Владимир Зеленский заявлял, что считает все "замороженные" Западом российские активы принадлежащими Украине. После состоявшихся 8 апреля переговоров с бельгийским премьер-министром Бартом де Вевером украинский политик вновь прокомментировал вопрос чужих денег, подчеркнув, что российские активы на Западе должны быть переданы нынешнему руководству Украины.
Москва называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
Ранее на эту тему: Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7
 
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