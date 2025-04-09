https://ukraina.ru/20250409/chto-ubtsya-ranshe-kitayskaya-ekonomika-ili-tramp-ischenko-o-posledstviyakh-1062412027.html

Что убьётся раньше: китайская экономика или Трамп? Ищенко о последствиях

Что убьётся раньше: китайская экономика или Трамп? Ищенко о последствиях - 09.04.2025 Украина.ру

Что убьётся раньше: китайская экономика или Трамп? Ищенко о последствиях

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей

2025-04-09T15:54

2025-04-09T15:54

2025-04-09T15:54

видео

ростислав ищенко

ссср

прага

чехия

ленин

владимир ленин (владимир ульянов)

иосиф сталин

экономика

китай

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00:39 – Влияние "Пражской весны" на распад СССР;08:29 – Ввод американских пошлин против Китая;13:56 – Мораторий на удары по энергетике;19:51 – От чего зависит выживание общества?37:41 – Европейский военный контингент на Украине;52:22 – Распространение мировых религий.

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чехия

китай

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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