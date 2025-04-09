https://ukraina.ru/20250409/chto-ubtsya-ranshe-kitayskaya-ekonomika-ili-tramp-ischenko-o-posledstviyakh-1062412027.html
Что убьётся раньше: китайская экономика или Трамп? Ищенко о последствиях
Что убьётся раньше: китайская экономика или Трамп? Ищенко о последствиях - 09.04.2025 Украина.ру
Что убьётся раньше: китайская экономика или Трамп? Ищенко о последствиях
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2025-04-09T15:54
2025-04-09T15:54
2025-04-09T15:54
видео
ростислав ищенко
ссср
прага
чехия
ленин
владимир ленин (владимир ульянов)
иосиф сталин
экономика
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/09/1062411894_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a009cfe5ff07409e33d0ba24d9d37e65.jpg
00:39 – Влияние "Пражской весны" на распад СССР;08:29 – Ввод американских пошлин против Китая;13:56 – Мораторий на удары по энергетике;19:51 – От чего зависит выживание общества?37:41 – Европейский военный контингент на Украине;52:22 – Распространение мировых религий.
ссср
прага
чехия
китай
сша
европа
канада
сирия
франция
германия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/09/1062411894_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a88c59b5179833ff2a0237d4e843ff8a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, ссср, прага, чехия, ленин, владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин, экономика, китай, тарифы, экспортные пошлины, дональд трамп, сша, европа, ес, канада, сирия, франция, германия, энергетика, видео
Видео, Ростислав Ищенко, СССР, Прага, Чехия, Ленин, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Иосиф Сталин, экономика, Китай, тарифы, экспортные пошлины, Дональд Трамп, США, Европа, ЕС, Канада, Сирия, Франция, Германия, энергетика
Что убьётся раньше: китайская экономика или Трамп? Ищенко о последствиях
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:39
– Влияние "Пражской весны" на распад СССР;
08:29
– Ввод американских пошлин против Китая;
13:56
– Мораторий на удары по энергетике;
19:51
– От чего зависит выживание общества?
37:41
– Европейский военный контингент на Украине;
52:22
– Распространение мировых религий.