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Франция и Британия идут на эскалацию интервенцией в Одессу – Захарова
Франция и Британия идут на эскалацию интервенцией в Одессу – Захарова - 09.04.2025 Украина.ру
Франция и Британия идут на эскалацию интервенцией в Одессу – Захарова
Интервенцию в украинские черноморские порты обсуждали в Киеве начальники генштабов Украины, Британии и Франции. Об этом 9 апреля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-04-09T18:51
2025-04-09T18:51
2025-04-09T18:51
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Дипломат сообщила журналистам, что 4–5 апреля в Киеве состоялось совещание начальников генштабов Британии, Франции и Украины. Генералы обсуждали отправку военнослужащих в постсоветскую республику под видом миротворцев."По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу", — сказала Захарова.Официальный представитель МИД России подчеркнула: любое присутствие иностранных военных на Украине будет рассматриваться как угроза России и чревато негативными последствиями.Ранее, 4 апреля Владимир Зеленский сообщил прессе, что руководители генштабов Франции Тьерри Буркхард и Британии Тони Радакин встретились с украинским коллегой Андреем Гнатовым. Они оценили численность и другие параметры ввода на Украину военнослужащих из учреждённой 2 марта "коалиции желающих".Ранее проблему рассмотрел Михаил Павлив в публикации "Коалиция желающих" посовещалась в Киеве. Лондон и Париж собрались на войну против России?
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новости, украина, франция, британия, мария захарова, владимир зеленский, сво, военная эскалация, военная помощь, украина-нато, мид рф
Новости, Украина, Франция, Британия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, СВО, военная эскалация, военная помощь, Украина-НАТО, МИД РФ
Франция и Британия идут на эскалацию интервенцией в Одессу – Захарова
Интервенцию в украинские черноморские порты обсуждали в Киеве начальники генштабов Украины, Британии и Франции. Об этом 9 апреля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.