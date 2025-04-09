https://ukraina.ru/20250409/vsu-atakovali-gazovye-stantsii-v-krasnodarskom-krae-1062406627.html

ВСУ атаковали газовые станции в Краснодарском крае

ВСУ атаковали газовые станции в Краснодарском крае - 09.04.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали газовые станции в Краснодарском крае

Украинская армия в ночь на 9 апреля атаковала компрессорную станцию "Кореновская" и газораспределительную станцию "Темрюк". Об этом сообщило Минобороны РФ.

2025-04-09T14:07

2025-04-09T14:07

2025-04-09T14:07

новости

россия

краснодарский край

темрюк

дональд трамп

владимир путин

минобороны рф

мораторий

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/11/1055699436_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_41eb26ead68806a97e812a9041e18d12.jpg

"С 23.38 минут 8 апреля до 1.26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края", - сказано в официальном сообщении.В Минобороны отметили, что эта компрессорная станция обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". Мощность перекачки "Кореновской" составляет 31,5 млрд кубометров газа ежегодно."Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено, - заявили в министерстве. - Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту".Также министерство сообщило о совершении ВСУ атаки 9 апреля в 2.30 с применением двух БПЛА. Украинские беспилотники атаковали газораспределительную станцию "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Оба БПЛА были уничтожены на безопасной от объекта дистанции.Ранее о моратории на удары по энергетическим объектам договорились президенты России и США. Дональд Трамп был инициатором моратория, его инициативу поддержал Владимир Путин и приказал прекратить атаки на украинские объекты энергетики. Украинская сторона мораторий не соблюдает.Актуальное интервью на эту тему: Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ

https://ukraina.ru/20250331/1062168541.html

россия

краснодарский край

темрюк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, краснодарский край, темрюк, дональд трамп, владимир путин, минобороны рф, мораторий, сво, всу, энергетика, инфраструктура