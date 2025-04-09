ВСУ атаковали газовые станции в Краснодарском крае
Украинская армия в ночь на 9 апреля атаковала компрессорную станцию "Кореновская" и газораспределительную станцию "Темрюк". Об этом сообщило Минобороны РФ.
"С 23.38 минут 8 апреля до 1.26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края", - сказано в официальном сообщении.
В Минобороны отметили, что эта компрессорная станция обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". Мощность перекачки "Кореновской" составляет 31,5 млрд кубометров газа ежегодно.
"Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено, - заявили в министерстве. - Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту".
Также министерство сообщило о совершении ВСУ атаки 9 апреля в 2.30 с применением двух БПЛА. Украинские беспилотники атаковали газораспределительную станцию "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Оба БПЛА были уничтожены на безопасной от объекта дистанции.
"Таким образом в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре", - подчеркнули в Минобороны России.
Ранее о моратории на удары по энергетическим объектам договорились президенты России и США. Дональд Трамп был инициатором моратория, его инициативу поддержал Владимир Путин и приказал прекратить атаки на украинские объекты энергетики. Украинская сторона мораторий не соблюдает.
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