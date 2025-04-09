ВСУ атаковали газовые станции в Краснодарском крае - 09.04.2025 Украина.ру
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ВСУ атаковали газовые станции в Краснодарском крае
ВСУ атаковали газовые станции в Краснодарском крае - 09.04.2025 Украина.ру
ВСУ атаковали газовые станции в Краснодарском крае
Украинская армия в ночь на 9 апреля атаковала компрессорную станцию "Кореновская" и газораспределительную станцию "Темрюк". Об этом сообщило Минобороны РФ.
2025-04-09T14:07
2025-04-09T14:07
новости
россия
краснодарский край
темрюк
дональд трамп
владимир путин
минобороны рф
мораторий
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"С 23.38 минут 8 апреля до 1.26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края", - сказано в официальном сообщении.В Минобороны отметили, что эта компрессорная станция обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". Мощность перекачки "Кореновской" составляет 31,5 млрд кубометров газа ежегодно."Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено, - заявили в министерстве. - Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту".Также министерство сообщило о совершении ВСУ атаки 9 апреля в 2.30 с применением двух БПЛА. Украинские беспилотники атаковали газораспределительную станцию "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Оба БПЛА были уничтожены на безопасной от объекта дистанции.Ранее о моратории на удары по энергетическим объектам договорились президенты России и США. Дональд Трамп был инициатором моратория, его инициативу поддержал Владимир Путин и приказал прекратить атаки на украинские объекты энергетики. Украинская сторона мораторий не соблюдает.Актуальное интервью на эту тему: Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ
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новости, россия, краснодарский край, темрюк, дональд трамп, владимир путин, минобороны рф, мораторий, сво, всу, энергетика, инфраструктура
Новости, Россия, краснодарский край, Темрюк, Дональд Трамп, Владимир Путин, Минобороны РФ, мораторий, СВО, ВСУ, энергетика, инфраструктура

ВСУ атаковали газовые станции в Краснодарском крае

14:07 09.04.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Украинская армия в ночь на 9 апреля атаковала компрессорную станцию "Кореновская" и газораспределительную станцию "Темрюк". Об этом сообщило Минобороны РФ.
"С 23.38 минут 8 апреля до 1.26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края", - сказано в официальном сообщении.
В Минобороны отметили, что эта компрессорная станция обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". Мощность перекачки "Кореновской" составляет 31,5 млрд кубометров газа ежегодно.
- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
31 марта, 12:53
ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФЗа минувшие выходные в последнюю неделю марта ВСУ нанесли удары по российской энергетике в нарушение обязательств украинского руководства. Об этом 31 марта сообщило Минобороны РФ.
"Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено, - заявили в министерстве. - Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту".
Также министерство сообщило о совершении ВСУ атаки 9 апреля в 2.30 с применением двух БПЛА. Украинские беспилотники атаковали газораспределительную станцию "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Оба БПЛА были уничтожены на безопасной от объекта дистанции.
"Таким образом в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре", - подчеркнули в Минобороны России.
Ранее о моратории на удары по энергетическим объектам договорились президенты России и США. Дональд Трамп был инициатором моратория, его инициативу поддержал Владимир Путин и приказал прекратить атаки на украинские объекты энергетики. Украинская сторона мораторий не соблюдает.
Актуальное интервью на эту тему: Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ
 
НовостиРоссиякраснодарский крайТемрюкДональд ТрампВладимир ПутинМинобороны РФмораторийСВОВСУэнергетикаинфраструктура
 
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