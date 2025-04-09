https://ukraina.ru/20250409/1062415114.html

Военный эксперт Александр Зимовский: Россия создаст мини-буферную зону у Сум и будет держать порох сухим

Военный эксперт Александр Зимовский: Россия создаст мини-буферную зону у Сум и будет держать порох сухим - 09.04.2025 Украина.ру

Военный эксперт Александр Зимовский: Россия создаст мини-буферную зону у Сум и будет держать порох сухим

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-04-09T16:43

2025-04-09T16:43

2025-04-09T16:43

эксклюзив

курская область

сумы

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

белгородская область

краснояружский район

санитарная зона

донбасс

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Владимир Зеленский впервые признал, что ВСУ вошли на территорию Белгородской области в Краснояружский район, чтобы "сдержать российское наступление на Сумы и Харьков". Некоторые эксперты в связи с этим ожидают, что противник будет щупать новые участки границы и попытается захватить саму Красную Яругу ударом через Колотиловку. Не думаю, что у Украины хватит ресурсов провести такой мощный удар.Точнее, если сильно поднапрячься, то такое возможно. Но дело в том, что направление этой атаки уже вскрыто. Мы уже знаем, куда могут двинуться прибывшие свежие части противника, чтобы попытаться развить этот эфемерный успех возле Поповки. Это будет отправкой очередной партии ВСУ на убой. Там у нас все готовы. Оборонительные позиции оборудованы, резервы есть. А если же считать такую гипотетическую атаку ВСУ отвлекающим маневром, чтобы они сконцентрировались южнее или севернее, то на войне возможно все. Невозможно только предсказать, как она закончится.Мы же оставшегося куска Белгородской области будем вычищать Украину по отработанной схеме Курской области. Будем наращивать силы для выдавливания противника с нашей территории. Насколько это затянется? Не знаю. В Курской области нам осталось освободить Горналь и Олешню, а ведь это селения одного класса и местность одинаковая. Поэтому исходить надо из темпов операции, которые были развиты при освобождении остатков указанных населенных пунктов Курской области.Что касается дальнейших перспектив в группировки "Север", то напрямую угрожать Сумам мы не можем. В 2022 году мы угрожали этому городу гораздо сильнее, но это не получилось. Скорее всего, будет лишь создана буферная зона на этом ограниченном участке, чтобы минимизировать издержки для жителей этих районов Курской области, которые, надеюсь, будут возвращаться туда с началом лета. Но в целом мы не сможем полностью изолировать границу Курской и Сумской областей даже от действий украинских ДРГ.Повторюсь, Сумы как объект нас не интересует. Задача состоит в том, чтобы очистить территорию России, попытаться создать буферную зону и держать порох сухим, чтобы не дать ВСУ повторить сценарий августа 2024 года. Основные события будут развиваться на Запорожье и в Донбассе.Просто сейчас такая ситуация, когда ни у нас, ни у них нет сил на большое наступление, способное перевернуть игровой стол и вывести одну из сторон в лидирующее положение. Да, мы сейчас продвигаемся к Искре и Новопавловке (граница ДНР и Днепропетровской области), но продвигаемся со скоростью один-два километра за несколько недель. Конечно, хорошо, что мы освобождаем новые русские селения. Но это не говорит о том, что мы преодолели кризис темпов наступления, который существует с осени 2023 года.Возможно, в штабах что-то придумывают. Но эта информация от нас закрыта.

https://ukraina.ru/20241213/1059642677.html

https://ukraina.ru/20250408/1062388446.html

курская область

сумы

россия

белгородская область

краснояружский район

донбасс

днепропетровская область

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, курская область, сумы, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, белгородская область, краснояружский район, санитарная зона, донбасс, днепропетровская область, спецоперация