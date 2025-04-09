https://ukraina.ru/20250409/1062356663.html

Сколько стоит коррупция в жизнях? Как СВО изменила Россию

Сколько стоит коррупция в жизнях? Как СВО изменила Россию - 09.04.2025 Украина.ру

Сколько стоит коррупция в жизнях? Как СВО изменила Россию

Коррупция вечна, но величина ее - не константа. И сегодня Россия подает пример многим странам, ранее пытавшимся учить ее жить, как на самом деле нужно бороться с этим явлением. В отличие от "демократических государств", в современной РФ высокопоставленные лица действительно отправляются в тюрьму и лишаются имущества

2025-04-09T17:02

2025-04-09T17:02

2025-04-09T17:08

эксклюзив

коррупция

россия

украина

москва

урсула фон дер ляйен

минобороны

генпрокуратура

еврокомиссия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/09/1062415805_0:0:850:479_1920x0_80_0_0_05ed985b3158cfcf5d20baed680f3aa8.jpg

"Саянскхимпласт" КругловаВ понедельник, 7 апреля, стало известно, что Генпрокуратура РФ подала иск в Хамовнический суд Москвы в отношении бывшего спикера Заксобрания Иркутской области Виктора Круглова, членов его семьи, а также бывшего гендиректора "Саянскхимпласта" Николая Мельника, помимо этого, возглавлявшего компании "Вектор" и "Саянскгазобетон". Требование ведомства - вернуть незаконно присвоенные средства.И речь идет не о какой-то маленькой фирме: присвоенное семейным подрядом Кругловых предприятие вырабатывает 250 тысяч тонн сырья, или 30% от общего объема производства в России. Активы компании оцениваются в 78,8 млрд рублей, ежегодная выручка - примерно 25 млрд рублей, штат работников - 6,5 тысячи человек.130 объектов недвижимости Рубена ТатулянаНа днях Адлерский районный суд Сочи постановил изъять в доход государства 130 объектов недвижимости общей стоимостью в более, чем 3,9 млрд рублей у бизнесмена Рубена Татуляна.Иск к нему подала Генпрокуратура на основании неисполнения предпринимателем предыдущего судебного решения. Тогда его обязали передать в пользу государства объекты гостиничного комплекса "Волна" и выплатить 9 млрд рублей в качестве компенсации за вред государству и экологический ущерб от застройки курортной зоны.В прокуратуре считают, что для защиты имущества Татулян создал группу подконтрольных юрлиц, на которых оформил недвижимость, чтобы спрятать нажитое "непосильным" нечестным "трудом"."Тебя посодют, а ты не воруй!"Обе эти истории - события последних нескольких дней, демонстрирующие простую истину, высказанную героем Анатолия Папанова в фильме "Берегись автомобиля" 1966 года.Однако первые коррупционные схемы датируются не ХХ веком, и даже не прошедшим тысячелетием. Историки считают, что коррупция уходит корнями к обычаю первобытных людей дарить подарки жрецу или вождю в качестве "платы" за благосклонность или какие-то услуги, например, по вызыванию дождя.Первое задокументированное упоминание о коррупции специалисты относят ко второй половине XXIV в. до н. э., когда царь древнего шумерского города Лагаша (что на территории современного Ирака) Урукагина объявил войну расхитителям казны. Однако показательные и крайне жестокие наказания за казнокрадство шумерских чиновников не останавливали.Со времен жрецов и вождей первобытных племен воды утекло много, но желание дарить подарки за выгоду у одних и получать их за мзду у других никуда не делось. Значит ли это, что коррупцию стоит принять за данность и перестать с ней бороться? История существования рода человеческого говорит, что нет: в разные периоды нашего существования и в разных странах ситуация не одна и та же.И можно ли коррупцию как-то измерить?Такую попытку каждый год предпринимает международное движение Transparency International, составляя Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI). В феврале 2025-го организация опубликовала данные за прошлый год. Из 180 стран, включенный в рейтинг, Россия заняла 154-е место, Украина - 105, а например, Бельгия - 22, Германия -15 и Эстония - 13.Тут стоит оговориться, что Transparency International - компания не совсем беспристрастная, штаб-квартира ее находится в Берлине. Да и измеряет она не индекс коррупции, а его восприятие. А у соседа, как известно и уксус всегда слаще, и денег больше. Поэтому стоит обратиться к тому, что происходит "на земле".Германия-Бельгия: Урсула фон дер ЛяйенГермания и Бельгия были названы Transparency International одними из самых низкокоррумпированных стран. А что на деле? В феврале текущего года Суд бельгийского города Льежа объявил, что не будет расследовать дело в отношении главы Еврокомиссии, немецкого политика Урсулы фон дер Ляйен, родившейся в Бельгии.Иск против нее подал бельгийский бизнесмен Фредерик Балдан еще в 2023 году. Он и еще примерно тысяча человек следом за ним обвинили главу ЕК в использовании служебного положения ради личной выгоды при покупке 1,8 млрд вакцин на сумму $35 млрд в обход закона ЕС. Два года суд думал, и вот решение: дело не может быть рассмотрено из-за того, что оно "не причинило личного вреда господину Балдану" и всем другим, поддержавшим иск.Эстония: Кая КалласТаллин в Transparency International тоже назвали "прозрачным", сделав вид, что истории с громким скандалом, в центре которого оказалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, попросту не было. В конце лета 2023-го стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, доля в которой принадлежит супругу Каллас Арво Халлику, продолжала перевозки в Россию.Иными словами, вводя санкции против Москвы, Каллас фактически устраняла конкурентов мужа, помогая его фирме стать монополистом. Суда не было, оба просто извинились. Она сказала, что была не в курсе дел мужа, а он сделал вид, что не знал о происходящем в своей компании.Украинский миллионер всем ворам примерПеречислить все коррупционные скандалы Незалежной просто физически невозможно: взятки, подкуп и мзду дают и берут все, кому не лень. А не лень там никому! В итоге каждый день в местных пабликах появляются сообщения о том, как кто-то откупился от призыва или организовал схему уклонения. Как прокуроры и судьи берут взятки за "правильные" решения, как местные чиновники жульничают на госзакупках. Правда до суда эти дела попросту не доходят, по всей видимости, "застревая" по пути в новых взятках.Отдельным пунктом во всех этих историях стоит обеспечение ВСУ. Так, экс-президент Украины Петр Порошенко уже многократно обвинялся как в отмывании денег, например, на поставках бронированных машин для армии, так и на мошенничестве с военными пожертвованиями соотечественников. Только за последнее закон страны предусматривает от 5 до 7 лет тюрьмы, да и Владимир Зеленский обещал стать "его приговором" и даже инициировал какие-то уголовные дела для своего предшественника. На этом все и закончилось.На днях на Украине разгорелся новый скандал. На этот раз по делу о "золотых яйцах" Минобороны. Следствие установило, что в течение 2022-2023 годов обеспечение украинских войск продовольствием происходило мошенническим способом путем манипуляции ценами.Особенный резонанс в обществе вызвал пункт "куриные яйца". Это наименование закупалось по цене 17 гривен (35 рублей) за штуку, тогда как розничная цена, по данным на январь 2023 года, составляла около 7 гривен (14 рублей) за штуку.Наказание свелось к увольнению замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, замдиректора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого и замглавы Промоборонэкспорта Владимира Терещенко. Сроки им только обещали, а вот экс-глава украинского Минобороны Алексей Резников даже не фигурировал в разбирательстве, хотя по информации следствия, также участвовал в схеме.Все чаще обвиняют в коррупции и само НАБУ, которое, казалось бы, должно бороться с этим явлением. В пользу этой версии говорит также то, что ведомство гонятся только за "мелкой рыбешкой", как-будто случайно обходя "крупную рыбу".Одной из самых "успешных" коррупционных схем Украины можно также назвать проект 2014 года под названием "Стена" правительства Арсения Яценюка. Он обещал, за за четыре года и за 4,1 млрд бюджетных гривен Украина огородится от России. В итоге проект превратился в "вечный двигатель" по разворовыванию денег, а срок сдачи "стены" неоднократно переносился, высасывая из бюджета все новые и новые средства.Забор так и не был доделан, деньги испарились, а Яценюк, по данным некоторых СМИ, еще в 2016 году купил виллу в американском штате Флорида и сейчас проживает в США.Чуть позже эстафету "Стены" на Украине перехватили "зубы дракона". На возведение этих оборонительных сооружений из раза в раз выделялись деньги, а дальше все шло по старой схеме "делят-пилят, страшно отойти", а деньги снова испарились."Коррупция на строительстве оборонительных сооружений достигла чудовищных масштабов – на местах стремятся побыстрее освоить деньги, тендеры отдаются "своим" (спешка обусловлена тем, что, если ВС РФ пойдут в наступление, "пилить" бюджетные средства уже не получится)", - отмечал ранее телеграм-канал "Резидент".А что в России?История с "зубами дракона" случилась и в России, правда с двумя важными отличиями. Первое - бетонные пирамиды для фортификаций все же поставили, но ненадлежащего качества, второе - виновные не испарились с деньгами, а находятся под арестом.Речь идет об установке оборонительных заграждений в Курской области, которые по соответствующему контракту должны были установить АО "Корпорация развития Курской области" (КРКО) и еще двух коммерческих организаций."Прочность бетона [пирамид] была в два раза меньше заявленных требований. Это подтвердило проведенное в рамках следствия строительно-техническое исследование образцов сооружений", - пояснила ситуацию официальный представитель МВД Ирина Волк.Итог - в марте было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при изготовлении и поставке "зубов дракона". Экс-глава КРКО Владимир Лукин и его замы Игорь Грабин и Снежана Мартьянова сейчас находятся под арестом. По данным Генпрокуратуры, они присвоил более 3,2 млрд рублей, заключая фиктивные контракты со строительными фирмами. Подельникам грозит до десяти лет тюрьмы, также обвинение требует взыскать с КРКО указанную сумму.Помимо нечистых на руку предпринимателей, которых в последнее время массово арестовывали, перед правосудием отвечают и люди, наделенные властью. Так, только за последние месяцы появились сообщения о том, что экс-глава Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о "преступлении коррупционной направленности", Басманный суд Москвы санкционировал арест вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства региона Кирилла Бочарова, обвиняемых в вымогательстве взятки.В Ростове арестовали бывшего заместителя экс-губернатора Василия Голубева Виктора Гончарова. Ему вменяют "посредничество во взяточничестве", "присвоение или растрату, то есть хищение чужого имущества" и "превышение должностных полномочий".Чего уж говорить, только за среду, 9 апреля, в СМИ появилась информация сразу о нескольких новых коррупционных историях. В их числе - задержание бывшего чиновника Росморречфлота, который на протяжении восьми лет получал взятки от коммерсантов "за общее покровительство и попустительство по службе при рассмотрении и утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности компаний".В этот же день США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков. Делал он это, по данным следствия, с 2006 по 2007 годы, и вот сейчас правосудие торжествует.И во всех подобных случаях только арестами и судебными сроками не обходится. На днях также стало известно, что Заельцовский райсуд Новосибирска рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Речь идет про 480 млн рублей растраты, и по данным следствия, вернуть их экс-чиновник в состоянии: он владеет 50 объектами недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии, а также 49 дорогостоящими автомобилями.Однако самым масштабным образом самоочищается от коррупции сейчас российское Минобороны. В места не столь отдаленные уже отправились в том числе и самые статусные военные, вот лишь некоторые из них.Ну то есть разница между подходами к наказанию коррупционеров на Украине и в России достаточно очевидна.Подобные экономические фортели теперь имеют совсем другой вес: за воровством стоят не нули на банковских счетах, а жизни реальных бойцов на фронте. Поэтому новая власть России, которую уже анонсировал президент Владимир Путин, будет состоять из тех, кто это хорошо понимает - из бойцов СВО. В числе первых такое назначение получил Артем Жога, он стал председателем Народного совета Донецкой народной республики (ДНР): Путин рассказал, как отбирают кандидатов в программу "Время героев"

https://ukraina.ru/20240306/1053720011.html

россия

украина

москва

бельгия

германия

европа

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Марина Полякова

Марина Полякова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

эксклюзив, коррупция, россия, украина, москва, урсула фон дер ляйен, минобороны, генпрокуратура, еврокомиссия, владимир путин, бельгия, германия, ес, европа, запад, арест, тюрьма