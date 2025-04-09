"Ракета Победы". Летчик, которого ищет украинский ТЦК, успешно полетел в космос
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
Пилотируемый корабль "Союз МС-27" успешно доставил на Международную космическую станцию экипаж из трех человек – российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима.
Россияне вместе с американцем должны будут провести на орбите 245 суток, совершив за это время два запланированных выхода в открытый космос и более сорока научных экспериментов.
Этот запуск был осуществлен с космодрома Байконур, при помощи "Ракеты Победы" – ракетного носителя "Союз-2.1а". А сам полет посвящен 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. По этому поводу космонавты взяли с собой специально изготовленную копию Знамени Победы, которая отныне будет находится на МКС.
Имя командира экипажа Сергея Рыжикова – опытного космонавта, героя Российской Федерации, хорошо известно в России и за ее пределами, потому что он уже имеет за плечами два космических полета, совершенных в 2016-2017 и в 2020-2021 годах. Но его напарник, бортинженер Алексей Зубрицкий, полетел в космос впервые, и привлекает общее внимание своей биографией.
Он родился вскоре после распада Советского Союза – в 1992 году, в селе Владимировское, расположенном в Запорожской области, в семье инженера и педагога. Осенью 2013-го, буквально накануне начала Евромайдана, Зубрицкий закончил учебу в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба, со специализацией "Летная эксплуатация и боевое применение самолетов".
8 июня 2019, 14:00Американский счет Ивана КожедубаТаких выдающихся специалистов, каким был Иван Никитович Кожедуб, которому 8 июня исполнилось бы 99 лет, безусловно, могло бы быть гораздо больше. Ведь в основе его успеха лежал тот факт, что, в отличие от своих однокашников, выпущенных из училища в 1940 году, он еще три года учился летать сам и учил других.
Судьба распорядилась так, что Алексея распределили в состав 204-й Севастопольской бригады тактической авиации ВВС Украины, дислоцировавшейся в то время на военном аэродроме Бельбек.
Однако уже вскоре, после памятных событий Русской весны в марте 2014 года, молодой офицер Зубрицкий стал гражданином Российской Федерации и был включен в списки Вооруженных Сил РФ – продолжая служить в городе Севастополь, в 38-м истребительном авиационном полку ВВС России.
Это был решающий выбор в жизни военного летчика, о котором никогда не придется жалеть. В том числе, потому,что он позволил ему осуществить невероятную детскую мечту о полете в космическое пространство – не обладая ни какими-то особыми личными связями, ни миллионами долларов, которые платят за такое иностранные космические туристы.
"В раннем детстве, как и многие дети, я часто летал во сне. Так появилась мечта – летать без всяких приспособлений, без самолета, без крыльев. Исполнить ее можно только в космосе, где ты летаешь, как птица, не чувствуя под собой опоры. Поэтому поступил в авиационный университет и выбрал летное направление. Логичным развитием себя, как летчика, я видел только путь в космонавтику", – рассказал в своем первом интервью сам Алексей.
В 2017 году Зубрицкий подал заявку на участие в открытом наборе в состав российского комического отряда. Ее рассмотрели, оценив высокий уровень подготовки военного летчика, без всякого предубеждения к его украинскому прошлому. И уже через год он был направлен в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
За этим последовало разноплановое, длительное и сложное обучение. Алексей совершил около сотни парашютных прыжков – в том числе, в ночную пору и плохую погоду. Его учили переносить физические и психологические нагрузки, проводя трое суток без сна в сурдокамере и выполняя при этом различные технические задания, необходимые на орбите.
По словам Зубрицкого, он даже получил квалификацию водолаза – на случай вынужденного приводнения в океане. А также отрабатывал действия в случае нештатной посадки в холодном зимнем лесу и среди раскаленных барханов.
"Наиболее сложной была тренировка по выживанию летом в казахстанской пустыне. На экипаж из трех человек на двое суток было шесть литров воды. И это при 35 градусной жаре. При этом нужно построить укрытие, обустроить быт под палящим солнцем. Приходилось пить по 50 грамм воды раз в несколько часов", – рассказывал Алексей.
Во время итогового экзамена по итогам полного курса космической подготовки государственную комиссию интересовал интеллектуальный уровень будущего космического пилота, и даже его эстетическое развитие.
"Нужно было повторить достаточно объемный школьный и университетский курс математики, физики. Вопросы для меня оказались несложными, но диапазон их был очень широкий. Например: "Какие картины вам нравятся?" или "Напишите формулу подъемной силы и какие силы действуют на тело, выброшенное из вертолета?", – вспоминает нынешний космонавт.
Если бы Зубрицкий остался на Украине после победы националистического майдана, у него не было бы никаких шансов на участие в космическом путешествии. Потому что после победы Евромайдана украинское государство разорвало кооперацию с "Роскосмосом" и скоропостижно выбыло из числа космических государств – будучи не в состоянии запустить даже собственный искусственный спутник.
Легендарные предприятия, научные институты и вузы, которые играли важную роль в реализации советской космической программы, прекратили свою работу по этому профилю. Хотя одна только Харьковская область в свое время дала путевку в жизнь целому отряду из 22 космонавтов – включая легендарного Алексея Леонова, первого человека в открытом космосе, закончившего военное авиационное училище в Чугуеве.
Сегодня на Украине переименовывают улицы, названные в честь Леонова, Гагарина, Терешковой и других пионеров освоения космического пространства, навсегда оставивших свой след в истории человечества.
8 февраля 2024, 15:28Восемь процентов мобилизованных и изгнание великих русских из Сум. "Чому Менделєєв та Кожедуб не ок?" Жители украинских Сум на днях обратили внимание на новые рекламные щиты, развешанные в разных районах города: на них изображены (графически и весьма симпатично) деятели культуры и науки, военные и политические деятели XIX–XX веков, чьи биографии так или иначе связаны с Украиной
А в прошлом году националисты запустили позорную кампанию по декоммунизации Ивана Кожедуба. В отместку за то, что этот великий летчик состоял в КПСС, сбивал в Корее американские военные самолеты, а незадолго до своей смерти в 1991 году решительно выступил против развала СССР.
На Украине Алексию пришлось бы мечтать не о звездах, а об успешном побеге через границу, чтобы не погибнуть на старом натовском F-16 ради защиты шкурных интересов Зеленского и его западных покровителей.
Украинские власти напомнили об этом новому космонавту. Накануне главного полета в жизни Зубрицкого его заочно осудили по обвинению в государственной измене и дезертирстве, приговорив летчика к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества.
А охотники за людьми из "территориального центра комплектования" сообщили, что они безуспешно пытались вручить Алексею повестку, чтобы отправить его на фронт.
Но, к счастью, людоловам никогда не угнаться за улетевшей в космос "Ракетой Победы".