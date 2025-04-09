"Ракета Победы". Летчик, которого ищет украинский ТЦК, успешно полетел в космос - 09.04.2025 Украина.ру
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"Ракета Победы". Летчик, которого ищет украинский ТЦК, успешно полетел в космос
"Ракета Победы". Летчик, которого ищет украинский ТЦК, успешно полетел в космос - 09.04.2025 Украина.ру
"Ракета Победы". Летчик, которого ищет украинский ТЦК, успешно полетел в космос
Пилотируемый корабль "Союз МС-27" успешно доставил на Международную космическую станцию экипаж из трех человек – российских космонавтов Сергея Рыжикова и... Украина.ру, 09.04.2025
2025-04-09T18:35
2025-04-09T18:35
эксклюзив
украина
байконур
юрий гагарин
наса
ввс
роскосмос
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Пилотируемый корабль "Союз МС-27" успешно доставил на Международную космическую станцию экипаж из трех человек – российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима.Россияне вместе с американцем должны будут провести на орбите 245 суток, совершив за это время два запланированных выхода в открытый космос и более сорока научных экспериментов.Этот запуск был осуществлен с космодрома Байконур, при помощи "Ракеты Победы" – ракетного носителя "Союз-2.1а". А сам полет посвящен 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. По этому поводу космонавты взяли с собой специально изготовленную копию Знамени Победы, которая отныне будет находится на МКС.Имя командира экипажа Сергея Рыжикова – опытного космонавта, героя Российской Федерации, хорошо известно в России и за ее пределами, потому что он уже имеет за плечами два космических полета, совершенных в 2016-2017 и в 2020-2021 годах. Но его напарник, бортинженер Алексей Зубрицкий, полетел в космос впервые, и привлекает общее внимание своей биографией.Он родился вскоре после распада Советского Союза – в 1992 году, в селе Владимировское, расположенном в Запорожской области, в семье инженера и педагога. Осенью 2013-го, буквально накануне начала Евромайдана, Зубрицкий закончил учебу в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба, со специализацией "Летная эксплуатация и боевое применение самолетов".Судьба распорядилась так, что Алексея распределили в состав 204-й Севастопольской бригады тактической авиации ВВС Украины, дислоцировавшейся в то время на военном аэродроме Бельбек.Однако уже вскоре, после памятных событий Русской весны в марте 2014 года, молодой офицер Зубрицкий стал гражданином Российской Федерации и был включен в списки Вооруженных Сил РФ – продолжая служить в городе Севастополь, в 38-м истребительном авиационном полку ВВС России.Это был решающий выбор в жизни военного летчика, о котором никогда не придется жалеть. В том числе, потому,что он позволил ему осуществить невероятную детскую мечту о полете в космическое пространство – не обладая ни какими-то особыми личными связями, ни миллионами долларов, которые платят за такое иностранные космические туристы."В раннем детстве, как и многие дети, я часто летал во сне. Так появилась мечта – летать без всяких приспособлений, без самолета, без крыльев. Исполнить ее можно только в космосе, где ты летаешь, как птица, не чувствуя под собой опоры. Поэтому поступил в авиационный университет и выбрал летное направление. Логичным развитием себя, как летчика, я видел только путь в космонавтику", – рассказал в своем первом интервью сам Алексей.В 2017 году Зубрицкий подал заявку на участие в открытом наборе в состав российского комического отряда. Ее рассмотрели, оценив высокий уровень подготовки военного летчика, без всякого предубеждения к его украинскому прошлому. И уже через год он был направлен в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.За этим последовало разноплановое, длительное и сложное обучение. Алексей совершил около сотни парашютных прыжков – в том числе, в ночную пору и плохую погоду. Его учили переносить физические и психологические нагрузки, проводя трое суток без сна в сурдокамере и выполняя при этом различные технические задания, необходимые на орбите.По словам Зубрицкого, он даже получил квалификацию водолаза – на случай вынужденного приводнения в океане. А также отрабатывал действия в случае нештатной посадки в холодном зимнем лесу и среди раскаленных барханов."Наиболее сложной была тренировка по выживанию летом в казахстанской пустыне. На экипаж из трех человек на двое суток было шесть литров воды. И это при 35 градусной жаре. При этом нужно построить укрытие, обустроить быт под палящим солнцем. Приходилось пить по 50 грамм воды раз в несколько часов", – рассказывал Алексей.Во время итогового экзамена по итогам полного курса космической подготовки государственную комиссию интересовал интеллектуальный уровень будущего космического пилота, и даже его эстетическое развитие."Нужно было повторить достаточно объемный школьный и университетский курс математики, физики. Вопросы для меня оказались несложными, но диапазон их был очень широкий. Например: "Какие картины вам нравятся?" или "Напишите формулу подъемной силы и какие силы действуют на тело, выброшенное из вертолета?", – вспоминает нынешний космонавт.Если бы Зубрицкий остался на Украине после победы националистического майдана, у него не было бы никаких шансов на участие в космическом путешествии. Потому что после победы Евромайдана украинское государство разорвало кооперацию с "Роскосмосом" и скоропостижно выбыло из числа космических государств – будучи не в состоянии запустить даже собственный искусственный спутник.Легендарные предприятия, научные институты и вузы, которые играли важную роль в реализации советской космической программы, прекратили свою работу по этому профилю. Хотя одна только Харьковская область в свое время дала путевку в жизнь целому отряду из 22 космонавтов – включая легендарного Алексея Леонова, первого человека в открытом космосе, закончившего военное авиационное училище в Чугуеве.Сегодня на Украине переименовывают улицы, названные в честь Леонова, Гагарина, Терешковой и других пионеров освоения космического пространства, навсегда оставивших свой след в истории человечества.А в прошлом году националисты запустили позорную кампанию по декоммунизации Ивана Кожедуба. В отместку за то, что этот великий летчик состоял в КПСС, сбивал в Корее американские военные самолеты, а незадолго до своей смерти в 1991 году решительно выступил против развала СССР.На Украине Алексию пришлось бы мечтать не о звездах, а об успешном побеге через границу, чтобы не погибнуть на старом натовском F-16 ради защиты шкурных интересов Зеленского и его западных покровителей.Украинские власти напомнили об этом новому космонавту. Накануне главного полета в жизни Зубрицкого его заочно осудили по обвинению в государственной измене и дезертирстве, приговорив летчика к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества. А охотники за людьми из "территориального центра комплектования" сообщили, что они безуспешно пытались вручить Алексею повестку, чтобы отправить его на фронт.Но, к счастью, людоловам никогда не угнаться за улетевшей в космос "Ракетой Победы".Читайте также: Чтобы помнили. Трамп пообещал Америке золотой век и полеты на Марс
https://ukraina.ru/20190608/1023838905.html
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, байконур, юрий гагарин, наса, ввс, роскосмос
Эксклюзив, Украина, Байконур, Юрий Гагарин, НАСА, ВВС, роскосмос

"Ракета Победы". Летчик, которого ищет украинский ТЦК, успешно полетел в космос

18:35 09.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
Запуск РН Союз-2.1а с кораблем Союз МС-27 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Сергей Котвицкий
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Пилотируемый корабль "Союз МС-27" успешно доставил на Международную космическую станцию экипаж из трех человек – российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима.
Россияне вместе с американцем должны будут провести на орбите 245 суток, совершив за это время два запланированных выхода в открытый космос и более сорока научных экспериментов.
Этот запуск был осуществлен с космодрома Байконур, при помощи "Ракеты Победы" – ракетного носителя "Союз-2.1а". А сам полет посвящен 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. По этому поводу космонавты взяли с собой специально изготовленную копию Знамени Победы, которая отныне будет находится на МКС.
Имя командира экипажа Сергея Рыжикова – опытного космонавта, героя Российской Федерации, хорошо известно в России и за ее пределами, потому что он уже имеет за плечами два космических полета, совершенных в 2016-2017 и в 2020-2021 годах. Но его напарник, бортинженер Алексей Зубрицкий, полетел в космос впервые, и привлекает общее внимание своей биографией.
Он родился вскоре после распада Советского Союза – в 1992 году, в селе Владимировское, расположенном в Запорожской области, в семье инженера и педагога. Осенью 2013-го, буквально накануне начала Евромайдана, Зубрицкий закончил учебу в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба, со специализацией "Летная эксплуатация и боевое применение самолетов".
- РИА Новости, 1920, 08.06.2019
8 июня 2019, 14:00
Американский счет Ивана КожедубаТаких выдающихся специалистов, каким был Иван Никитович Кожедуб, которому 8 июня исполнилось бы 99 лет, безусловно, могло бы быть гораздо больше. Ведь в основе его успеха лежал тот факт, что, в отличие от своих однокашников, выпущенных из училища в 1940 году, он еще три года учился летать сам и учил других.
Судьба распорядилась так, что Алексея распределили в состав 204-й Севастопольской бригады тактической авиации ВВС Украины, дислоцировавшейся в то время на военном аэродроме Бельбек.
Однако уже вскоре, после памятных событий Русской весны в марте 2014 года, молодой офицер Зубрицкий стал гражданином Российской Федерации и был включен в списки Вооруженных Сил РФ – продолжая служить в городе Севастополь, в 38-м истребительном авиационном полку ВВС России.
Это был решающий выбор в жизни военного летчика, о котором никогда не придется жалеть. В том числе, потому,что он позволил ему осуществить невероятную детскую мечту о полете в космическое пространство – не обладая ни какими-то особыми личными связями, ни миллионами долларов, которые платят за такое иностранные космические туристы.
"В раннем детстве, как и многие дети, я часто летал во сне. Так появилась мечта – летать без всяких приспособлений, без самолета, без крыльев. Исполнить ее можно только в космосе, где ты летаешь, как птица, не чувствуя под собой опоры. Поэтому поступил в авиационный университет и выбрал летное направление. Логичным развитием себя, как летчика, я видел только путь в космонавтику", – рассказал в своем первом интервью сам Алексей.
В 2017 году Зубрицкий подал заявку на участие в открытом наборе в состав российского комического отряда. Ее рассмотрели, оценив высокий уровень подготовки военного летчика, без всякого предубеждения к его украинскому прошлому. И уже через год он был направлен в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
За этим последовало разноплановое, длительное и сложное обучение. Алексей совершил около сотни парашютных прыжков – в том числе, в ночную пору и плохую погоду. Его учили переносить физические и психологические нагрузки, проводя трое суток без сна в сурдокамере и выполняя при этом различные технические задания, необходимые на орбите.
По словам Зубрицкого, он даже получил квалификацию водолаза – на случай вынужденного приводнения в океане. А также отрабатывал действия в случае нештатной посадки в холодном зимнем лесу и среди раскаленных барханов.
"Наиболее сложной была тренировка по выживанию летом в казахстанской пустыне. На экипаж из трех человек на двое суток было шесть литров воды. И это при 35 градусной жаре. При этом нужно построить укрытие, обустроить быт под палящим солнцем. Приходилось пить по 50 грамм воды раз в несколько часов", – рассказывал Алексей.
Во время итогового экзамена по итогам полного курса космической подготовки государственную комиссию интересовал интеллектуальный уровень будущего космического пилота, и даже его эстетическое развитие.
"Нужно было повторить достаточно объемный школьный и университетский курс математики, физики. Вопросы для меня оказались несложными, но диапазон их был очень широкий. Например: "Какие картины вам нравятся?" или "Напишите формулу подъемной силы и какие силы действуют на тело, выброшенное из вертолета?", – вспоминает нынешний космонавт.
Если бы Зубрицкий остался на Украине после победы националистического майдана, у него не было бы никаких шансов на участие в космическом путешествии. Потому что после победы Евромайдана украинское государство разорвало кооперацию с "Роскосмосом" и скоропостижно выбыло из числа космических государств – будучи не в состоянии запустить даже собственный искусственный спутник.
Легендарные предприятия, научные институты и вузы, которые играли важную роль в реализации советской космической программы, прекратили свою работу по этому профилю. Хотя одна только Харьковская область в свое время дала путевку в жизнь целому отряду из 22 космонавтов – включая легендарного Алексея Леонова, первого человека в открытом космосе, закончившего военное авиационное училище в Чугуеве.
Сегодня на Украине переименовывают улицы, названные в честь Леонова, Гагарина, Терешковой и других пионеров освоения космического пространства, навсегда оставивших свой след в истории человечества.
8 февраля 2024, 15:28
Восемь процентов мобилизованных и изгнание великих русских из Сум. "Чому Менделєєв та Кожедуб не ок?" Жители украинских Сум на днях обратили внимание на новые рекламные щиты, развешанные в разных районах города: на них изображены (графически и весьма симпатично) деятели культуры и науки, военные и политические деятели XIX–XX веков, чьи биографии так или иначе связаны с Украиной
А в прошлом году националисты запустили позорную кампанию по декоммунизации Ивана Кожедуба. В отместку за то, что этот великий летчик состоял в КПСС, сбивал в Корее американские военные самолеты, а незадолго до своей смерти в 1991 году решительно выступил против развала СССР.
На Украине Алексию пришлось бы мечтать не о звездах, а об успешном побеге через границу, чтобы не погибнуть на старом натовском F-16 ради защиты шкурных интересов Зеленского и его западных покровителей.
Украинские власти напомнили об этом новому космонавту. Накануне главного полета в жизни Зубрицкого его заочно осудили по обвинению в государственной измене и дезертирстве, приговорив летчика к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества.
А охотники за людьми из "территориального центра комплектования" сообщили, что они безуспешно пытались вручить Алексею повестку, чтобы отправить его на фронт.
Но, к счастью, людоловам никогда не угнаться за улетевшей в космос "Ракетой Победы".
Читайте также: Чтобы помнили. Трамп пообещал Америке золотой век и полеты на Марс
 
ЭксклюзивУкраинаБайконурЮрий ГагаринНАСАВВСроскосмос
 
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