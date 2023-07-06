https://ukraina.ru/20230706/1047841006.html
"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер"
"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер" - 06.07.2023 Украина.ру
"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер"
ЧВК "Вагнер" - это прекрасно подготовленный корпус из мотивированных людей. Одна из тех реально боеспособных сил, которые действовали на передовой спецоперации, кроме спецназа ГРУ, ополченцев и десантников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
2023-07-06T11:25
2023-07-06T11:25
2023-07-06T11:27
новости
чвк "вагнер"
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литва
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вильнюс
десантники
ополченцы
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Этот корпус после переформирования мог бы совершить рейд и захватить Херсон, Одессу и Николаев, и далее отрезать всю Украину от черноморского побережья и выйти на Приднестровье, перекрыв границу с Румынией. Таким образом решить проблему Приднестровья и Молдавии.Но если сейчас этот корпус разместили в Белоруссии означает, что у него есть три стратегических направления. Ближнее – это Киев. Рывок "вагнеровцев" к Киеву никто не остановит.Дальше – это Литва. Такая демонстрация в ходе совета НАТО 11-12 июля была бы очень интересной, если бы в этот день моторизованная пехота и танковые соединения "вагнеровцев" оказались бы под стенами Вильнюса.Если "вагнеровцы" будут поддержаны вооруженными силами, они могут разнести эту так называемую армию коалиции Польши и Литвы за сутки-двое.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чвк "вагнер", белоруссия, нато, литва, варшава, вильнюс, десантники, ополченцы
Новости, ЧВК "Вагнер", Белоруссия, НАТО, Литва, Варшава, Вильнюс, десантники, ополченцы
"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер"
11:25 06.07.2023 (обновлено: 11:27 06.07.2023)
ЧВК "Вагнер" - это прекрасно подготовленный корпус из мотивированных людей. Одна из тех реально боеспособных сил, которые действовали на передовой спецоперации, кроме спецназа ГРУ, ополченцев и десантников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
Этот корпус после переформирования мог бы совершить рейд и захватить Херсон, Одессу и Николаев, и далее отрезать всю Украину от черноморского побережья и выйти на Приднестровье, перекрыв границу с Румынией. Таким образом решить проблему Приднестровья и Молдавии.
Но если сейчас этот корпус разместили в Белоруссии означает, что у него есть три стратегических направления. Ближнее – это Киев. Рывок "вагнеровцев" к Киеву никто не остановит.
Дальше – это Литва. Такая демонстрация в ходе совета НАТО 11-12 июля была бы очень интересной, если бы в этот день моторизованная пехота и танковые соединения "вагнеровцев" оказались бы под стенами Вильнюса.
"Третье направление – Варшава. Выбор очень хороший, почему в Европе так наложили в штаны. Они давно не воевали, одно дело наемников небольшими порциями посылать, а другое – бороться с регулярными силами", - считает эксперт.
Если "вагнеровцы" будут поддержаны вооруженными силами, они могут разнести эту так называемую армию коалиции Польши и Литвы за сутки-двое.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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