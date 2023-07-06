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"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер"

"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер" - 06.07.2023 Украина.ру

"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер"

ЧВК "Вагнер" - это прекрасно подготовленный корпус из мотивированных людей. Одна из тех реально боеспособных сил, которые действовали на передовой спецоперации, кроме спецназа ГРУ, ополченцев и десантников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

2023-07-06T11:25

2023-07-06T11:25

2023-07-06T11:27

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чвк "вагнер"

белоруссия

нато

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вильнюс

десантники

ополченцы

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Этот корпус после переформирования мог бы совершить рейд и захватить Херсон, Одессу и Николаев, и далее отрезать всю Украину от черноморского побережья и выйти на Приднестровье, перекрыв границу с Румынией. Таким образом решить проблему Приднестровья и Молдавии.Но если сейчас этот корпус разместили в Белоруссии означает, что у него есть три стратегических направления. Ближнее – это Киев. Рывок "вагнеровцев" к Киеву никто не остановит.Дальше – это Литва. Такая демонстрация в ходе совета НАТО 11-12 июля была бы очень интересной, если бы в этот день моторизованная пехота и танковые соединения "вагнеровцев" оказались бы под стенами Вильнюса.Если "вагнеровцы" будут поддержаны вооруженными силами, они могут разнести эту так называемую армию коалиции Польши и Литвы за сутки-двое.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, чвк "вагнер", белоруссия, нато, литва, варшава, вильнюс, десантники, ополченцы