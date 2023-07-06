"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер" - 06.07.2023 Украина.ру
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"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер"
"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер" - 06.07.2023 Украина.ру
"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер"
ЧВК "Вагнер" - это прекрасно подготовленный корпус из мотивированных людей. Одна из тех реально боеспособных сил, которые действовали на передовой спецоперации, кроме спецназа ГРУ, ополченцев и десантников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
2023-07-06T11:25
2023-07-06T11:27
новости
чвк "вагнер"
белоруссия
нато
литва
варшава
вильнюс
десантники
ополченцы
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Этот корпус после переформирования мог бы совершить рейд и захватить Херсон, Одессу и Николаев, и далее отрезать всю Украину от черноморского побережья и выйти на Приднестровье, перекрыв границу с Румынией. Таким образом решить проблему Приднестровья и Молдавии.Но если сейчас этот корпус разместили в Белоруссии означает, что у него есть три стратегических направления. Ближнее – это Киев. Рывок "вагнеровцев" к Киеву никто не остановит.Дальше – это Литва. Такая демонстрация в ходе совета НАТО 11-12 июля была бы очень интересной, если бы в этот день моторизованная пехота и танковые соединения "вагнеровцев" оказались бы под стенами Вильнюса.Если "вагнеровцы" будут поддержаны вооруженными силами, они могут разнести эту так называемую армию коалиции Польши и Литвы за сутки-двое.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, чвк "вагнер", белоруссия, нато, литва, варшава, вильнюс, десантники, ополченцы
Новости, ЧВК "Вагнер", Белоруссия, НАТО, Литва, Варшава, Вильнюс, десантники, ополченцы

"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер"

11:25 06.07.2023 (обновлено: 11:27 06.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоец группы "Вагнер" в Артёмовске
Боец группы Вагнер в Артёмовске - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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ЧВК "Вагнер" - это прекрасно подготовленный корпус из мотивированных людей. Одна из тех реально боеспособных сил, которые действовали на передовой спецоперации, кроме спецназа ГРУ, ополченцев и десантников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
Этот корпус после переформирования мог бы совершить рейд и захватить Херсон, Одессу и Николаев, и далее отрезать всю Украину от черноморского побережья и выйти на Приднестровье, перекрыв границу с Румынией. Таким образом решить проблему Приднестровья и Молдавии.
Но если сейчас этот корпус разместили в Белоруссии означает, что у него есть три стратегических направления. Ближнее – это Киев. Рывок "вагнеровцев" к Киеву никто не остановит.
Дальше – это Литва. Такая демонстрация в ходе совета НАТО 11-12 июля была бы очень интересной, если бы в этот день моторизованная пехота и танковые соединения "вагнеровцев" оказались бы под стенами Вильнюса.
"Третье направление – Варшава. Выбор очень хороший, почему в Европе так наложили в штаны. Они давно не воевали, одно дело наемников небольшими порциями посылать, а другое – бороться с регулярными силами", - считает эксперт.
Если "вагнеровцы" будут поддержаны вооруженными силами, они могут разнести эту так называемую армию коалиции Польши и Литвы за сутки-двое.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиЧВК "Вагнер"БелоруссияНАТОЛитваВаршаваВильнюсдесантникиополченцы
 
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