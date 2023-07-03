https://ukraina.ru/20230703/1047770857.html

Алексей Подберёзкин: Если "Вагнер" окажется под Вильнюсом в день саммита НАТО, его никто не остановит

Алексей Подберёзкин: Если "Вагнер" окажется под Вильнюсом в день саммита НАТО, его никто не остановит - 03.07.2023 Украина.ру

Алексей Подберёзкин: Если "Вагнер" окажется под Вильнюсом в день саммита НАТО, его никто не остановит

Резервов украинской армии хватит еще на две недели наступления, но это будет кровавая мясорубка, которая закончится разгромом ВСУ, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

2023-07-03T16:15

2023-07-03T16:15

2023-07-03T17:44

интервью

подберёзкин

всу

украина

нато

чвк "вагнер"

литва

польша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украина хочет показать результаты на боле боя до следующего саммита НАТО, который состоится 11 июля, заявил на днях Владимир Зеленский.- Алексей Иванович, успехами на поле боя ВСУ не блещут. Какими могут быть в связи с этим итоги саммита Альянса?- Особенных решений ожидать не следует. Думаю, Зеленскому покажут очень вкусную сладкую обертку от конфет, например, в виде соглашения с отдельными государствами на длительное сотрудничество и поддержку Украины и прочие обещания. От НАТО он получит фигу в кармане.Но Зеленский максимально выложится перед саммитом, бросит все оставшиеся резервы, 40-45 батальонов, чтобы показать товар лицом. Но впечатление от его "успехов" складывается негативное. Ясно в том числе и для экспертов НАТО, что ВСУ тратят свои последние резервы. Это как боксер в последнем раунде, который собирает все силы, чтобы продемонстрировать победу.- Но создается впечатление, что украинское командование распыляет силы по линии фронта. Пытается наступать и под Запорожьем, и под Донецком, и в районе Артемовска.- Это как раз нормально, потому что зондаж обороны идет сначала по широкому кругу в виде разведки боем. Потом определяется более приоритетное направление. Как правило, их два-три. Сейчас это Запорожье, в меньшей степени Херсон и Донецк. Поэтому под Запорожьем и Донецком идут основные боестолкновения.Но и в другом месте нажим не ослабевает, чтобы оттуда не перебрасывали резервы. При удачном стечении событий, так тоже бывает, можно из второстепенного направления сделать основное.- Могут ли украинские генералы предложить новые тактические приемы боя, учитывая то, что их атаки завязли на минных полях, а танки горят под ударами наших ВКС?- Динамика боестолкновений – очень высокая, и тактические изменения происходят быстро. Иногда в неделю – по три таких изменения. Сначала была надежда на чудо-танки, "Леопарды", "Брэдли". Потом оказалось, что они горят гораздо лучше, чем советские танки. Их сейчас берегут, потому что оказалось, что перебили уже больше трети бронетехники.Поэтому стали использовать сначала тяжелую пехоту, потом перешли к легкой мобильной пехоте. Наползают, пытаются прощупать, и если удается дальше развивать наступление, а тогда уже танки выходят в качестве средства поддержки или даже самоходной артиллерии. Поэтому тактика меняется, и это характерная черта нынешней войны.Тактика меняется по ходу боя в зависимости не от того, какие средства используются, они остались прежними, а от того, как складывается умение полевых командиров и насколько в тактике преуспевают взводные, ротные и батальонные командиры.- А учатся командиры тактического звена ВСУ по западным методичкам?- Да, классический вариант – натовский устав. Началось все с классического опять же натовского варианта, который предполагает постоянные круглосуточные накаты. Два-три-четыре наката за сутки, включая ночные при поддержке танков. Особенного успеха не было из-за стойкости войск и хороших инженерных сооружений. У нас сохранилось превосходство в средствах ПВО. Предполагалось, что все вопросы решат HIMARS и Storm Shadow, а наши пвошники приспособились и через неделю начали сбивать их так же, как сбивали "Ураганы".- Кстати, Столтенберг заявил, что альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, в котором Киев будет наравне с членами альянса. Де-факто Украина становится членом НАТО?- Не стоит преувеличивать вообще членство в НАТО. Это разве золотой ключик или билет, который освобождает от ответственности и дает право на пожизненное финансирование? Возьмем Финляндию и Швецию. Они же давно фактически в НАТО. Уже лет 10-15 они задействованы в структурах НАТО. Формальное вступление в НАТО означает, что на них распространяется 5 статья Устава. А все формы сотрудничества по боеприпасам и взаимозаменяемости вооружений развивались и раньше.А по поводу совета Украина – НАТО… Что дал совет Россия – НАТО? Несколько лет просуществовал этот псевдоорган, в рамках которого удалось провести десятки консультаций по техническим вопросам. Скажем, договорились о том, как будут называться та или иная система или та или иная операция на русском и английском языке. Военного и политического значения это никакого не имеет.- А когда следует ожидать окончательного истощения возможностей украинской армии для наступления?- Мой прогноз остается старым. Я абсолютно убежден, что до середины июля оставшиеся резервы будут в кровавой мясорубке перемолоты. Это 40-45 батальонов, которые удалось сколотить в последнее время. До этого 30-35 мобилизационных батальона были размазаны по стенам домов в Артемовске.Сейчас вторая часть наступает, наши после 4 июня еще, наверно, 30% уничтожили. Я думаю, что на две недели еще хватит, но это будет кровавая мясорубка, которая закончится разгромом ВСУ.- В одном из недавних интервью вы говорили, что "Вагнер мог бы совершить рейд по тылам ВСУ в сторону Приднестровья. Учитывая недавние события и передислокацию ЧВК в Белоруссию, какими теперь могут быть планы, или это подразделение следует списать?- Ни в коем случае, это прекрасно подготовленный корпус из мотивированных людей. Одна из трех реально боеспособных сил, которые действовали на "ленточке", кроме спецназа ГРУ, ополченцев и десантников.Я имел в виду, что этот корпус после переформирования мог совершить рейд и захватить Херсон, Одессу и Николаев, и далее отрезать всю Украину от черноморского побережья и выйти на Приднестровье, перекрыв границу с Румынией. Таким образом решить проблему Приднестровья и Молдавии. Ее все равно надо решать.Но если сейчас этот корпус разместили в Белоруссии означает, что у него есть три стратегических направления. Ближнее – это Киев. Рывок "вагнеровцев" к Киеву никто не остановит. Дальше – это Литва. Такая демонстрация в ходе совета НАТО была бы очень интересной. Если бы в этот день моторизованная пехота и танковые соединения "вагнеровцев" оказались бы под стенами Вильнюса.Третье направление – Варшава. Выбор очень хороший, почему в Европе так наложили в штаны. Они давно не воевали, одно дело наемников небольшими порциями посылать, а другое – бороться с регулярными силами.Представьте на секундочку, если "вагнеровцы" будут поддержаны вооруженными силами, они могут разнести эту так называемую армию коалиции Польши и Литвы за сутки-двое.- А как же 5 статья Устава НАТО?- Наплевать на него. Никто не будет, как говорит молодежь, вписываться. Вы думаете американцы бросятся рисковать из-за каких-то поляков? Они, конечно, в соответствии с пятым пунктом Устава окажут всю возможную помощь. Возможно, и Германия окажет помощь, не понятно только, что это решит.

https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html

https://ukraina.ru/20230703/1047758575.html

https://ukraina.ru/20230703/1047761471.html

https://ukraina.ru/20230703/1047754718.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, подберёзкин, всу, украина, нато, чвк "вагнер", литва, польша