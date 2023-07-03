Алексей Подберёзкин: Если "Вагнер" окажется под Вильнюсом в день саммита НАТО, его никто не остановит
16:15 03.07.2023 (обновлено: 17:44 03.07.2023)
Резервов украинской армии хватит еще на две недели наступления, но это будет кровавая мясорубка, которая закончится разгромом ВСУ, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Украина хочет показать результаты на боле боя до следующего саммита НАТО, который состоится 11 июля, заявил на днях Владимир Зеленский.
- Алексей Иванович, успехами на поле боя ВСУ не блещут. Какими могут быть в связи с этим итоги саммита Альянса?
- Особенных решений ожидать не следует. Думаю, Зеленскому покажут очень вкусную сладкую обертку от конфет, например, в виде соглашения с отдельными государствами на длительное сотрудничество и поддержку Украины и прочие обещания.
От НАТО он получит фигу в кармане.
Но Зеленский максимально выложится перед саммитом, бросит все оставшиеся резервы, 40-45 батальонов, чтобы показать товар лицом. Но впечатление от его "успехов" складывается негативное. Ясно в том числе и для экспертов НАТО, что ВСУ тратят свои последние резервы.
Это как боксер в последнем раунде, который собирает все силы, чтобы продемонстрировать победу.
- Но создается впечатление, что украинское командование распыляет силы по линии фронта. Пытается наступать и под Запорожьем, и под Донецком, и в районе Артемовска.
- Это как раз нормально, потому что зондаж обороны идет сначала по широкому кругу в виде разведки боем. Потом определяется более приоритетное направление. Как правило, их два-три. Сейчас это Запорожье, в меньшей степени Херсон и Донецк. Поэтому под Запорожьем и Донецком идут основные боестолкновения.
Но и в другом месте нажим не ослабевает, чтобы оттуда не перебрасывали резервы. При удачном стечении событий, так тоже бывает, можно из второстепенного направления сделать основное.
- Могут ли украинские генералы предложить новые тактические приемы боя, учитывая то, что их атаки завязли на минных полях, а танки горят под ударами наших ВКС?
- Динамика боестолкновений – очень высокая, и тактические изменения происходят быстро. Иногда в неделю – по три таких изменения.
Сначала была надежда на чудо-танки, "Леопарды", "Брэдли". Потом оказалось, что они горят гораздо лучше, чем советские танки. Их сейчас берегут, потому что оказалось, что перебили уже больше трети бронетехники.
Поэтому стали использовать сначала тяжелую пехоту, потом перешли к легкой мобильной пехоте. Наползают, пытаются прощупать, и если удается дальше развивать наступление, а тогда уже танки выходят в качестве средства поддержки или даже самоходной артиллерии.
Поэтому тактика меняется, и это характерная черта нынешней войны.
Тактика меняется по ходу боя в зависимости не от того, какие средства используются, они остались прежними, а от того, как складывается умение полевых командиров и насколько в тактике преуспевают взводные, ротные и батальонные командиры.
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- А учатся командиры тактического звена ВСУ по западным методичкам?
- Да, классический вариант – натовский устав. Началось все с классического опять же натовского варианта, который предполагает постоянные круглосуточные накаты. Два-три-четыре наката за сутки, включая ночные при поддержке танков.
Особенного успеха не было из-за стойкости войск и хороших инженерных сооружений. У нас сохранилось превосходство в средствах ПВО. Предполагалось, что все вопросы решат HIMARS и Storm Shadow, а наши пвошники приспособились и через неделю начали сбивать их так же, как сбивали "Ураганы".
- Кстати, Столтенберг заявил, что альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, в котором Киев будет наравне с членами альянса. Де-факто Украина становится членом НАТО?
- Не стоит преувеличивать вообще членство в НАТО. Это разве золотой ключик или билет, который освобождает от ответственности и дает право на пожизненное финансирование?
Возьмем Финляндию и Швецию. Они же давно фактически в НАТО. Уже лет 10-15 они задействованы в структурах НАТО. Формальное вступление в НАТО означает, что на них распространяется 5 статья Устава. А все формы сотрудничества по боеприпасам и взаимозаменяемости вооружений развивались и раньше.
А по поводу совета Украина – НАТО… Что дал совет Россия – НАТО? Несколько лет просуществовал этот псевдоорган, в рамках которого удалось провести десятки консультаций по техническим вопросам.
Скажем, договорились о том, как будут называться та или иная система или та или иная операция на русском и английском языке. Военного и политического значения это никакого не имеет.
- А когда следует ожидать окончательного истощения возможностей украинской армии для наступления?
- Мой прогноз остается старым. Я абсолютно убежден, что до середины июля оставшиеся резервы будут в кровавой мясорубке перемолоты. Это 40-45 батальонов, которые удалось сколотить в последнее время. До этого 30-35 мобилизационных батальона были размазаны по стенам домов в Артемовске.
Сейчас вторая часть наступает, наши после 4 июня еще, наверно, 30% уничтожили. Я думаю, что на две недели еще хватит, но это будет кровавая мясорубка, которая закончится разгромом ВСУ.
- В одном из недавних интервью вы говорили, что "Вагнер мог бы совершить рейд по тылам ВСУ в сторону Приднестровья. Учитывая недавние события и передислокацию ЧВК в Белоруссию, какими теперь могут быть планы, или это подразделение следует списать?
- Ни в коем случае, это прекрасно подготовленный корпус из мотивированных людей. Одна из трех реально боеспособных сил, которые действовали на "ленточке", кроме спецназа ГРУ, ополченцев и десантников.
Я имел в виду, что этот корпус после переформирования мог совершить рейд и захватить Херсон, Одессу и Николаев, и далее отрезать всю Украину от черноморского побережья и выйти на Приднестровье, перекрыв границу с Румынией. Таким образом решить проблему Приднестровья и Молдавии. Ее все равно надо решать.
Но если сейчас этот корпус разместили в Белоруссии означает, что у него есть три стратегических направления. Ближнее – это Киев. Рывок "вагнеровцев" к Киеву никто не остановит. Дальше – это Литва. Такая демонстрация в ходе совета НАТО была бы очень интересной. Если бы в этот день моторизованная пехота и танковые соединения "вагнеровцев" оказались бы под стенами Вильнюса.
Третье направление – Варшава. Выбор очень хороший, почему в Европе так наложили в штаны. Они давно не воевали, одно дело наемников небольшими порциями посылать, а другое – бороться с регулярными силами.
Представьте на секундочку, если "вагнеровцы" будут поддержаны вооруженными силами, они могут разнести эту так называемую армию коалиции Польши и Литвы за сутки-двое.
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- А как же 5 статья Устава НАТО?
- Наплевать на него. Никто не будет, как говорит молодежь, вписываться. Вы думаете американцы бросятся рисковать из-за каких-то поляков? Они, конечно, в соответствии с пятым пунктом Устава окажут всю возможную помощь. Возможно, и Германия окажет помощь, не понятно только, что это решит.