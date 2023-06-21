https://ukraina.ru/20230621/1047248363.html

Потёмкинская доктрина отношений с Турцией: торговать, а не воевать

Потёмкинская доктрина отношений с Турцией: торговать, а не воевать - 21.06.2023 Украина.ру

Потёмкинская доктрина отношений с Турцией: торговать, а не воевать

Имя Григория Потёмкина как правило ассоциируется с событиями русско-турецких войн. Не зря ведь одна из них (1787-91 годов) раньше называлась его именем – "потёмкинская". Однако торговать с Турцией светлейший князь желал гораздо больше, чем воевать.

2023-06-21T07:57

2023-06-21T07:57

2023-06-21T07:57

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240 лет назад, 21 июня 1783 года между Россией и Османской империей был заключён Константинопольский трактат о торговле. Его подписание вскоре после присоединения к России владений крымского хана означало сохранение мира между двумя империями. Кроме того, трактат являлся важным шагом в активизации торговых связей между Россией и Средиземноморьем. Тем самым снижалась зависимость нашей страны от англичан и голландцев, контролировавших русский экспорт из Петербурга и Архангельска.Разработка Константинопольского трактата велась под руководством Григория Потёмкина. Наместник Новороссии и фактический глава русской дипломатии на южном направлении стремился связать Петербург и Стамбул взаимовыгодной торговлей во избежание новых войн. А кроме того, вольно или нет, на исходе XVIII века им формировались предпосылки для ускоренной модернизации Новороссии в следующем столетии.Наряду с подтверждением прежних экономических соглашений торговый трактат определял правовой статус купцов обоих стран на территории друг друга, закреплял порядок прохода торговых судов под российским флагом через средиземноморские проливы, детализировал другие вопросы торговых отношений."Блистательная Порта позволяет совершенно свободно вообще всем Российским подданным навигацию и торги свои отправлять во всех областях Ея, как на сухом пути, так и на морях", – гласила первая статья договора. Россиянам также давалось право свободно передвигаться и прибывать на всей территории Османской империи "столько времяни, сколько польза торга его требовать может".В совокупности с использованием льготного таможенного тарифа между двумя странами это фактически означало введение свободной торговли. Российские купцы получали даже более лучшие условия торговли в Османской империи, чем их коллеги из Франции и Великобритании.Ещё за два десятилетия до тех событий подобные договорённости казались немыслимыми. Торговые связи блокировались стремлением Порты не допустить экономического присутствия Российской империи в черноморском бассейне. Русское судоходство в регионе было невозможно. Сдерживающими внутрироссийскими факторами являлись монополизация товарообмена с Турцией Темерниковской торговой компанией ("Российской в Константинополь торгующей компанией"), ограничение экспорта ряда перспективных товаров (прежде всего хлеба).Несмотря на то, что оборот компании-монополиста за пять лет (в 1758-62 годах) удвоился (до 170 тыс. рублей), масштаб черноморской торговли России оставался несопоставимо мал в сравнении с балтийским направлением и в несколько раз уступал торговле через Каспийское море.Подготовка к активизации русско-турецкой торговли началась ещё до физического выхода России к черноморскому побережью. В 1762 году были изданы два императорских указа (Петра III и Екатерины II) отменявшие все монополии во внешней торговле. Они также разрешали свободный экспорт хлеба. Вдобавок, в целях поощрения "хлебного торга" во всех вновь открытых для него новых портах в два раза снижались вывозные пошлины по сравнению с Ригой, Ревелем и другими "старыми" гаванями на Балтике.Главными адресатами такой льготы стали черноморские порты, которые впервые появились у Российской империи после заключения Кучук-Кайнарджийского мира (1774 год). Ведущим среди них на первом этапе был Херсон, который делил пальму первенства с восстановленным Таганрогом. За тем на короткий период лидером стал Очаков. В 1792 году его товарооборот составлял 468 тыс. рублей, совсем немного ему уступал Таганрог (461 тыс. рублей).Отставание в этой гонке азовского порта было обусловлено тем, что из-за мелководья он гораздо хуже подходил для экспорта хлеба. Поэтому и в силу логистических особенностей Таганрог стал специализироваться на перевозке железа и леса.Но вскоре и Очаков, и Таганрог оказался в тени основанной в 1794 году быстро растущей Одессы. В 1802 году "Южная Пальмира" достигла фантастического по тем временам на Чёрном море внешнеторгового оборота – 2,3 млн. рублей.Конкурентными преимуществам Одессы была глубоководная гавань и относительная близость к новороссийским и украинским житницам.Ещё в начале 1780-х годов поставки российского зерна в Турцию были ничтожно малы, а уже через десятилетие пшеница стала главным товаром, вывозимым через черноморские порты. В 1793 году её вывезли из всех черноморских гаваней на 654 тыс. рублей, а к началу XIX века этот показатель вырос почти втрое.Столь быстрый рост поставок российского хлеба был обусловлен в том числе заинтересованностью в них со стороны самих турецких властей. Для ряда османских городов (включая столицу) зерно из России было важным ресурсом в решении продовольственной проблемы. Соответствующие закупки контролировались морским и таможенным ведомствами Порты.В период французской революции турки даже попытались воспользоваться высокой конъюнктурой на продовольствие в Европе, занимаясь реэкспортом пшеницы, закупаемой в России. Зависимость Стамбула от поставок российского хлеба была настолько велика, что его покупка не прекращалась даже во время русско-турецкой войны 1806–12 годов.Примечательно, что эти крупные поставки зерна осуществлялись преимущественно османским торговым флотом. Так, на момент подписания Константинопольского трактата среди судов, занятых коммерческими перевозками на Чёрном море, только 12-14% процентов были под российским флагом. Русский торговый флот превзошёл по численности турецкий только в 30-е годы XIX в.Фрахт торговых судов россиянами долгое время оставался важным источником доходов для турецких судовладельцев. Ещё одним средством заработка для турецких подданных являлся реэкспорт в Россию товаров индийского, персидского и арабского производства.Османским экономическим интересам вполне соответствовало развитие русскими экспортной инфраструктуры в Северном Причерноморье. К примеру, в 1796 году на обустройство Одесской гавани из российской казны было направлено 405 тыс. рублей. Сопоставимые транши из имперского бюджета направлялись в Одессу и в последующие три года.В 1785 году по заказу Потёмкина был выполнен проект прокладки судоходных каналов через мелководный Днепро-Бугский лиман к речным гаваням. Эти работы были очень востребованы для развития портовой инфраструктуры, но осуществлены они были лишь в 1817 году. Та же участь постигла проект строительства каменного моста через Днепр в Бериславе и мощения Бериславского (Кизикерманского) тракта камнем.Высокий спрос в портах на хлеб стал фактором развития зернового хозяйства в Северном Причерноморье. Если на этапе интеграции Крыма в Российскую империю (80-е годы XVIII века) Потёмкину приходилось стимулировать посевы зерновых административными методами, то во время присоединения Бессарабии (10-е годы XIX века) переход к хлебопашеству ранее животноводческого региона происходил вполне естественно.Важным мотивом для товарного производство зерна являлось то, что Одесса, а также другие порты обеспечивали сбыт продукции по более высоким ценам, чем во внутренних губерниях. В дальнейшем же крупные зерновые производства стали важными потребителями продуктов машиностроения, которое в свою очередь стимулировало развитие добывающих отраслей, металлургии. Рост промышленного производства обусловил урбанизацию Новороссии, "индустриальную" волну массового переселения в регион последних десятилетий XIX века.Оживление черноморской торговли создавало предпосылки для прямых поставок русских товаров на рынки стран Южной Европы, Северной Африки, Ближнего Востока. Эту стратегическую цель наверняка ставили перед собой разработчики Константинопольского торгового трактата.В связи с этим не случайно почти синхронное с подписанием трактата открытие в Херсоне (1784 год) купеческой конторы Антуана и Ко, которая в том же году отправила из Марселя под российским флагом два судна с товарами. Обратным рейсом из Херсона они должны были вывезти зерно.Вскоре в Херсоне открылись еще две конторы зарубежных купцов – австрийская Фабри и Ко и Польское товарищество.Прекрасные перспективы для развития российского Причерноморья сулил русско-французский договор "о дружбе, торговле и навигации". Он был подписан в Петербурге в начале 1787 года.Свободная торговля с ведущей мировой державой сулила России удешевление европейского импорта и расширение рынка сбыта для своих товаров. Учитывая давнее союзничество Парижа и Стамбула, это сближение могло привести к формированию Франко-Русско-Османского альянса.Такой ход событий явно не соответствовал интересам Великобритании. Интриги англичан, а также пруссаков в Стамбуле привели к началу русско-турецкой войны 1787 года. Спустя два года в Париже вспыхнула революция и русско-французский договор так и не был реализован.Среди прочих ультимативных требований Порты, предъявленных России летом 1787 года, были допуск турецких консулов во все портовые города России, представление османам права на осмотр всех русских судов, следующих через черноморские проливы. Вернуть Крым под власть султана турки потребовали немного позже.По мнению Екатерины II, тем самым турки хотели "переделать трактаты: первый – Кайнарджийский, второй – конвенцию о Крыме, третий – коммерческий".Русско-турецкая война 1787-91 годов и последующие конфликты дорого стоили обоим империям. Тем не менее, войны не могли отменить объективной заинтересованности России и Турции в экономическом сотрудничестве. Что и нашло отражение в "потёмкинском" русско-турецком торговом трактате 240 лет назад.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, история новороссии, россия, османская империя, российская империя, екатерина ii, григорий потемкин, торговля, внешняя политика