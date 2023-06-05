Экс-разведчик США: Зеленского в НАТО ненавидят
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
В НАТО ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, и Киев никогда не присоединится к альянсу. Такое заявление в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty 5 июня сделал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty
"Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют", — заявил Риттер, добавив, что у Украины нет ни единого шанса на вступление в НАТО.
Сразу после проведения референдумов о присоединении к России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в сентябре прошлого года, Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО.
В апреле генсек блока Йенс Столтенберг заявил о договоренности среди стран-участниц о том, что Украина станет членом НАТО. Однко позже выяснилось, что страны Западной Европы настаивают, что обсуждение этого вопроса нужно отложить до окончания военных действий.
Зеленский на саммите Европейского политического общества 1 июня отметил, что надежды граждан страны на вступление в альянс становятся "все более и более отдаленными".
Зеленский на саммите Европейского политического общества 1 июня отметил, что надежды граждан страны на вступление в альянс становятся "все более и более отдаленными".