Экс-разведчик США: Зеленского в НАТО ненавидят - 05.06.2023 Украина.ру
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Экс-разведчик США: Зеленского в НАТО ненавидят
Экс-разведчик США: Зеленского в НАТО ненавидят - 05.06.2023 Украина.ру
Экс-разведчик США: Зеленского в НАТО ненавидят
В НАТО ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, и Киев никогда не присоединится к альянсу. Такое заявление в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty 5 июня сделал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty
2023-06-05T08:30
2023-06-05T08:30
новости
украина
нато
владимир зеленский
ненависть
скотт риттер
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Сразу после проведения референдумов о присоединении к России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в сентябре прошлого года, Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО.В апреле генсек блока Йенс Столтенберг заявил о договоренности среди стран-участниц о том, что Украина станет членом НАТО. Однко позже выяснилось, что страны Западной Европы настаивают, что обсуждение этого вопроса нужно отложить до окончания военных действий.Зеленский на саммите Европейского политического общества 1 июня отметил, что надежды граждан страны на вступление в альянс становятся "все более и более отдаленными".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, нато, владимир зеленский, ненависть, скотт риттер
Новости, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, ненависть, Скотт Риттер

Экс-разведчик США: Зеленского в НАТО ненавидят

08:30 05.06.2023
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
В НАТО ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, и Киев никогда не присоединится к альянсу. Такое заявление в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty 5 июня сделал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty

"Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют", — заявил Риттер, добавив, что у Украины нет ни единого шанса на вступление в НАТО.

Сразу после проведения референдумов о присоединении к России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в сентябре прошлого года, Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО.
В апреле генсек блока Йенс Столтенберг заявил о договоренности среди стран-участниц о том, что Украина станет членом НАТО. Однко позже выяснилось, что страны Западной Европы настаивают, что обсуждение этого вопроса нужно отложить до окончания военных действий.

Зеленский на саммите Европейского политического общества 1 июня отметил, что надежды граждан страны на вступление в альянс становятся "все более и более отдаленными".
- РИА Новости, 1920, 03.06.2023
3 июня, 09:33
Стало известно, как премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчатьПремьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель жестом указал Владимиру Зеленскому на его излишнюю болтливость. Соответствующее видео 2 июня было размещено на YouTube-канале Telegraf Balkan
 
НовостиУкраинаНАТОВладимир ЗеленскийненавистьСкотт Риттер
 
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