Экс-разведчик США: Зеленского в НАТО ненавидят

В НАТО ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, и Киев никогда не присоединится к альянсу. Такое заявление в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty 5 июня сделал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty

Сразу после проведения референдумов о присоединении к России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в сентябре прошлого года, Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО.В апреле генсек блока Йенс Столтенберг заявил о договоренности среди стран-участниц о том, что Украина станет членом НАТО. Однко позже выяснилось, что страны Западной Европы настаивают, что обсуждение этого вопроса нужно отложить до окончания военных действий.Зеленский на саммите Европейского политического общества 1 июня отметил, что надежды граждан страны на вступление в альянс становятся "все более и более отдаленными".

