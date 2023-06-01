https://ukraina.ru/20230601/1046763966.html

"Приключения Петрова и Васечкина". Как фамилия Андропова спасла культовый фильм советских детей

"Приключения Петрова и Васечкина". Как фамилия Андропова спасла культовый фильм советских детей - 01.06.2023 Украина.ру

"Приключения Петрова и Васечкина". Как фамилия Андропова спасла культовый фильм советских детей

Во второй половине 1970-х будущий режиссер "Приключений Петрова и Васечкина", Владимир Михайлович Алеников, работал одним из сценаристов в киножурнале "Ералаш". Украина.ру, 01.06.2023

2023-06-01T18:00

2023-06-01T18:00

2023-06-01T18:00

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Во второй половине 1970-х будущий режиссер "Приключений Петрова и Васечкина", Владимир Михайлович Алеников, работал одним из сценаристов в киножурнале "Ералаш". В 1976 году в выпуске №9, в ролике "В мире прекрасного", на экране впервые появились герои-прототипы будущих Петрова и Васечкина, но пока что их фамилии там даже не упоминались. Через два года в киножурнале №15 Алеников выпустил следующий ролик "Я играю на гармошке", в котором главный герой получил фамилию Васечкин, но Петров пока ходил без фамилии. А в 1979 году эти два персонажа появились в мультипликационном тележурнале "Переменка", мультипликатора Ефима Гамбурга, в котором Алеников был сценаристом. Оба героя уже имели фамилии, правда фамилия Петрова там была Пахомов.В 1982 году Одесская киностудия предложила Аленикову написать сценарий для полнометражной картины. К тому времени у Владимира Михайловича в наработке уже было порядка 50 эпизодов с приключениями главных героев. В одном из интервью режиссёр рассказывал, что главного героя, Васечкина, он во многом писал с самого себя: "меня регулярно выгоняли из школ за разные проказы, учиться в советской школе и ходить строем мне всегда было скучно. Так что в какой-то степени я списал этого героя с себя, дав ему фамилию одного из моих приятелей. А Петров — это, по сути, мой друг детства Петя Брандт, который, когда вырос, стал замечательным петербургским поэтом. Мы с ним идеально дополняли друг друга. Я в любой компании был заводилой. А Петя занимал философскую позицию Санчо Пансы при Дон Кихоте".Заказчику сценарий очень понравился, и фильм запустили в производство. Начались долгие поиски актеров на главные роли. Их искали в Москве, Ленинграде и Одессе везде, где только можно: в школах, цирке, ТЮЗе и, даже, в зоопарке. В общем, везде, где только могли собираться дети. Режиссер даже набросал карандашом их эскизы, но нужный типаж, да ещё с подходящим характером никак не попадался. Помог, как нередко это бывает, "его величество случай". Фильм изначально задумывался как музыкальный, с большим количеством музыкальных номеров и хореографом на съемки Алеников пригласил своего давнего знакомого, еще со времен учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), Влада Дружинина и он предложил Владимиру Михайловичу посмотреть его сына, Егора, который отдыхал в пионерском лагере. Позже Алеников вспоминал, что, когда они приехали в лагерь и вызвали Егора, он наблюдал за его движениями и узнал в мальчугане себя юного. Когда Егор подошел к ним, Алеников предложил ему сниматься в кино и стал рассказывать эпизоды из сценария. Егору сценарий очень понравился, и в конце встречи он спросил: "А Петров у вас есть?" Алеников ответил, что да, есть претенденты, человек 15. На это Егор сказал: "не ищите никого, сейчас я вам его приведу" и убежал. Через пять минут он вернулся и привел Диму Баркова: "познакомьтесь, это мой друг". Вот так режиссёр нашел не просто актеров, а настоящих друзей, чья дружба была не наигранной, а самой что ни на есть настоящей.Уже на пробах режиссер предложил Егору: представь себя хулиганом. Тот немного подумал, а потом презрительно скривил губы, прищурил глаза и крикнул ассистентке режиссера: "тётка, дай закурить!" Алеников окончательно понял: Васечкин найден.Оставалось найти исполнительницу главной женской роли Маши Старцевой. На эту роль у режиссера были два претендента: москвичка Настя Уланова и ленинградка Инга Ильм— девочка с большими глазами. Инга была очень серьёзной девочкой: сказала режиссеру, что ей ничего не надо пересказывать, она сама прочтёт сценарий. А ей тогда только-только исполнилось 10 лет. Она прочла новеллу "Укрощение строптивой", посмотрела своими большими глазами и так серьёзно сказала: "я думаю, что это история о любви, но поскольку герои еще маленькие, то это, наверное, будет смешно".Алеников никак не мог выбрать из двух девчонок и в результате подошел к Егору с Димой и тихонечко спросил: "кто, по-вашему, из них настоящая Маша?". Ребята, не сговариваясь, ответили: "конечно, Инга!"Фильм полностью снимали в Одессе. Так школа, в которой учатся герои фильма, это одесская школа №100, поэтому у героев не синяя форма, которая была в русских школах, а тёмно-коричневая без нарукавной эмблемы*. Кстати, из-за съёмок фильма в школе был сорван не один урок, так как снимали в реальных классах. Надо ли говорить, что ученики тепло встречали съёмочную группу. Кроме школы в фильме снимали двор Дворца моряков, парк культуры и отдыха имени Горького, стадион Динамо, санаторий им. Чкалова и многие другие улицы и дворы этого прекрасного города.Так как всем главным героям в то время было 10-11 лет, то скучать съёмочной группе они не давали. Алеников вспоминал, как однажды ночью его разбудил администратор гостиницы, где они жили. Оказалось, что ребятам не спалось, и они сбежали через окно и стали играть в войнушку – кидаться каштанами, и, как результат, разбили один из уличных фонарей. Прибежавший на звон разбитого стекла милиционер, как ребята не прятались, всё-таки нашёл их на крыше припаркованного автобуса. В результате новый фонарь купил режиссер, а их заставили писать объяснительные. Чтоб не сознаваться в содеянном, ребята сочинили историю об НЛО, которое они преследовали, а оно в процессе погони разбило фонарь.В другой раз юные актёры решили убедиться в исправности огнетушителя в гостинице… Тот оказался вполне исправным. Ребята все в пене разбежались по номерам, оставив в коридоре 20-сантиметровый слой пены. В этом они, конечно, тоже не сознались, но потом "спалились". Во время съёмок в одном из эпизодов Васечкин обдает Петрова из огнетушителя. Дима Барков попросил сделать ненастоящую пену, помня о том, как жгла глаза пена из настоящего огнетушителя.В другой раз шкодники стащили у пиротехников дымовую шашку и подпалили её в кабинке для переодевания на городском пляже. Дым заволок весь пляж, а приехавшие пожарные никак не могли справиться с "пожаром", пока шашка сама не отработала полный цикл.Снимались в фильме и животные. Так по сценарию у Васечкина была ручная мышь. На самом деле это была мышка Инги по кличке Микроб. На время съемок её поселили на Одесской киностудии 2-метровом макете корабля.В фильме "Приключения Петрова и Васечкина" многие трюки дети исполняли сами, но в самых опасных эпизодах их, конечно же, дублировали каскадёры. Сцену спасения тонущего Петрова начали снимать летом, а доснимали уже в октябре, когда вода в море была ледяной. Тем не менее, невзирая на трудности, все стойко пережили съемочный процесс.Когда Алеников привез "Приключения..." сдавать заказчику в Москву, директор Творческого объединения "Экран" Борис Михайлович Хесин в категорической форме обязал его снимать продолжение. Режиссёра буквально припёрли к стенке, но тот принципиально не хотел повторяться. В конце концов обеим сторонам удалось договориться о том, что продолжение будет в другом жанре. Алеников попросил: "Пусть тогда это будет настоящий мюзикл!" и ему дали добро. Вторая серия фильма называется "Каникулы Петрова и Васечкина", но снимали её уже в Молдавии, так как основные действия ленты происходят в горах.Из-за добавившейся работы съемки продлились почти 2 года. Несмотря на то, что продолжение фильма заказчику понравилось, проблемы возникли с цензурной комиссией – цензоры придрались к тому, что в фильме показан не классический пионер, а, можно сказать, его антипод, что в те времена считалось неприемлемым. Кроме того, в высоких кабинетах умудрились разглядеть в фильме чуть ли не элементы детской эротики. Им не понравилась сцена, где девчонки плавают в бассейне в купальниках, её заставили вырезать. Но даже после этого фильм комиссию не прошел, его положили на полку и запретили к показу.Алеников писал и звонил куда только можно и нельзя, но все оказалось без толку. И тогда режиссёр решился на отчаянный шаг: он разыскал дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, Ирину Юрьевну, работавшую в журнале "Музыкальная жизнь". Он пришёл к ней и, не говоря напрямую о своей проблеме, сумел пригласить на просмотр обоих фильмов. После долгого разговора она согласилась.Окрыленный удачей Алеников пришел домой, позвонил директору, и заказал на весь день для просмотра своих фильмов директорский зал: "Приедет семья Андроповых смотреть мое кино".Это был четверг, зал был заказан на понедельник, но уже в пятницу оба фильма стояли в программе телепередач центрального телевидения на 1 и 2 июня 1984 года. Самое смешное, что дочь Андропова на просмотр так и не пришла, не смогла – она позвонила в субботу Аленикову, извинилась, и попросила отменить просмотр. Но после показа по телевидению, в журнале "Музыкальная жизнь" вышла очень хорошая и добрая статья и о "Приключениях…", и о "Каникулах…". Хоть фамилия автора под ней стояла и другая, но влияние Ирины Юрьевны в её написании явно прослеживалось.После премьеры фильма Гостелерадио СССР завалили хвалебными письмами. Кроме того, фильм получил и международное признание, став лауреатом нескольких кинофестивалей, в том числе и американских.После успеха в кино ребята пошли каждый своей дорогой. Дима Барков после школы окончил экономический факультет ЛГИТМиКа, стал бизнесменом. Егор Дружинин учился в Нью-Йорке в танцевальной школе. После возвращения на Родину работает хореографом. Он ставил танцевальные номера Филиппу Киркорову, Лайме Вайкуле, группе "Блестящие", преподавал хореографию участникам телепроекта "Фабрика звёзд". Стал режиссёром мюзикла "Первая любовь".Маша Старцева окончила Школу-студию МХАТ, училась в актёрской школе Ли Страсберга в Нью-Йорке. Вернувшись из Америки, была ведущей актрисой Московского театра имени Пушкина, вела на телевидении программы "Горячая десятка" и "Не верю". Окончила исторический факультет МГУ, отделении истории искусств. Написала книгу "Чарльз Камерон" и учредила премию "Неформат" для начинающих талантливых авторов.* В республиках СССР действительно была разная школьная форма – и по цвету и по фасону. Все эти варианты существовали параллельно именно как школьная форма и в одном классе могли быть дети в костюмах синих и коричневых, с погончиками и эмблемами на рукаве и без них – Ред.

https://ukraina.ru/20230323/1044378684.html

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https://ukraina.ru/20220606/1034101681.html

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Алексей Стаценко

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