"Ищут, кто мог слить место стоянки": появились подробности уничтожения последнего боевого корабля Украины - 31.05.2023 Украина.ру
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"Ищут, кто мог слить место стоянки": появились подробности уничтожения последнего боевого корабля Украины
"Ищут, кто мог слить место стоянки": появились подробности уничтожения последнего боевого корабля Украины - 31.05.2023 Украина.ру
"Ищут, кто мог слить место стоянки": появились подробности уничтожения последнего боевого корабля Украины
О беспрецедентных проверках по всей Одессе после потопления последнего боевого корабля ВМС Украины заявил 31 мая бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем телеграм-канале
2023-05-31T14:38
2023-05-31T15:31
новости
вмс украины
одесса
порт
даниил безсонов
вкс
минобороны рф
корабль
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Ранее Минобороны РФ сообщило, что 29 мая ВКС РФ нанесли удар по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы, в результате чего был уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко“.Как сообщает Безсонов, удар был нанесён в ночь на 29 мая. С тех пор по настоящий момент порт оцеплён.По его предположениям, украинское командование очень опасается, что ВС РФ ударят уже по двум американским катерам, "Прилуки" и „Охрименко".Репортёр ВГТРК Андрей Руденко в своём телеграм-канале также сообщил подробности произошедшего.Украинское командование не комментировало потерю корабля. Однако в день удара, 29 мая, оперативное командование „Юг“ ВСУ сообщило о возгорании в одесском порту после атаки дронов "Герань-2“.В составе Военно-морских сил Украины числился флагман "Гетман Сагайдачный". Однако в начале специальной военной операции военные Украины самостоятельно затопили корабль в порту Николаева. Украинское командование объяснило это тем, что после завершения спецоперации украинцы "быстро поднимут и восстановят" корабль.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву
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новости, вмс украины, одесса, порт, даниил безсонов, вкс, минобороны рф, корабль
Новости, ВМС Украины, Одесса, порт, Даниил Безсонов, ВКС, Минобороны РФ, корабль

"Ищут, кто мог слить место стоянки": появились подробности уничтожения последнего боевого корабля Украины

14:38 31.05.2023 (обновлено: 15:31 31.05.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкДесантный корабль "Юрий Олефиренко" в акватории Николаевского судостроительного завода.
Десантный корабль Юрий Олефиренко в акватории Николаевского судостроительного завода. - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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О беспрецедентных проверках по всей Одессе после потопления последнего боевого корабля ВМС Украины заявил 31 мая бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем телеграм-канале
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 29 мая ВКС РФ нанесли удар по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы, в результате чего был уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко“.
Как сообщает Безсонов, удар был нанесён в ночь на 29 мая. С тех пор по настоящий момент порт оцеплён.

"Беспрецедентные проверки по всему городу, ищут кто мог слить инфу о точном месте стоянки", - уточняет он.

По его предположениям, украинское командование очень опасается, что ВС РФ ударят уже по двум американским катерам, "Прилуки" и „Охрименко".
Репортёр ВГТРК Андрей Руденко в своём телеграм-канале также сообщил подробности произошедшего.
"На палубе возник пожар, который стал причиной детонации боеприпасов, находящихся в трюме. После чего "Юрий Олефиренко" затонул. Среди экипажа корабля есть значительные потери". - написал Руденко.
Украинское командование не комментировало потерю корабля. Однако в день удара, 29 мая, оперативное командование „Юг“ ВСУ сообщило о возгорании в одесском порту после атаки дронов "Герань-2“.
В составе Военно-морских сил Украины числился флагман "Гетман Сагайдачный". Однако в начале специальной военной операции военные Украины самостоятельно затопили корабль в порту Николаева. Украинское командование объяснило это тем, что после завершения спецоперации украинцы "быстро поднимут и восстановят" корабль.
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Уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил УкраиныРоссийская авиация уничтожила последний боевой корабль Украины, сообщили в Минобороны РФ 31 мая
 
НовостиВМС УкраиныОдессапортДаниил БезсоновВКСМинобороны РФкорабль
 
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