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"Ищут, кто мог слить место стоянки": появились подробности уничтожения последнего боевого корабля Украины

"Ищут, кто мог слить место стоянки": появились подробности уничтожения последнего боевого корабля Украины - 31.05.2023 Украина.ру

"Ищут, кто мог слить место стоянки": появились подробности уничтожения последнего боевого корабля Украины

О беспрецедентных проверках по всей Одессе после потопления последнего боевого корабля ВМС Украины заявил 31 мая бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем телеграм-канале

2023-05-31T14:38

2023-05-31T14:38

2023-05-31T15:31

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что 29 мая ВКС РФ нанесли удар по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы, в результате чего был уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко“.Как сообщает Безсонов, удар был нанесён в ночь на 29 мая. С тех пор по настоящий момент порт оцеплён.По его предположениям, украинское командование очень опасается, что ВС РФ ударят уже по двум американским катерам, "Прилуки" и „Охрименко".Репортёр ВГТРК Андрей Руденко в своём телеграм-канале также сообщил подробности произошедшего.Украинское командование не комментировало потерю корабля. Однако в день удара, 29 мая, оперативное командование „Юг“ ВСУ сообщило о возгорании в одесском порту после атаки дронов "Герань-2“.В составе Военно-морских сил Украины числился флагман "Гетман Сагайдачный". Однако в начале специальной военной операции военные Украины самостоятельно затопили корабль в порту Николаева. Украинское командование объяснило это тем, что после завершения спецоперации украинцы "быстро поднимут и восстановят" корабль.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву

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новости, вмс украины, одесса, порт, даниил безсонов, вкс, минобороны рф, корабль