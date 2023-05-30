https://ukraina.ru/20230530/1046733037.html

Британия готовит ракетную атаку на Москву

Британия готовит ракетную атаку на Москву - 30.05.2023 Украина.ру

Британия готовит ракетную атаку на Москву

Накануне попытки удара по Москве украинских беспилотников, безответственные британские эксперты всерьёз обсуждали возможности поставки Украине ракет, дальностью действия свыше пятисот километров.

2023-05-30T19:16

2023-05-30T19:16

2023-05-30T19:16

эксклюзив

великобритания

россия

сша

украина

ракеты

ракетный удар

ракеты средней и меньшей дальности

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Украина не первый раз пристреливается дронами по столице. Обращает на себя внимание факт неиспользования в ходе данной атаки наиболее опасных (несущих самый мощный заряд и имеющих дальность до 1000 километров) советских реактивных "Стрижей". Закончиться они не могли. Украина располагала более чем двумя сотнями советских беспилотников двух модификаций (Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс"). За всё время, начиная с первого полёта "Стрижа" в Хорватию в 2015 году, украинские военные использовали не более двух десятков беспилотников.Закончиться они не могли, тихо продать на сторону, так, чтобы никто не заметил такую большую партию специфической техники, требующей регулярного обслуживания специалистов, также невозможно, модернизация, дававшая возможность беспилотникам ориентироваться по системе GPS не составляет проблемы для американцев (времени и деталей для модернизации двух сотен "Стрижей" и "Рейсов" было достаточно). Скорее всего отказ от использования именно этого вида вооружений был связан с тем, что во время тестовых атак на Москву практически все они были выведены из строя системами РЭБ. В результате массированный налёт мог закончиться позорной катастрофой – десятки единиц ударных беспилотников оказались бы выведенными из строя даже без задействования ракетных подразделений ПВО.Поэтому Украина уже не в первый раз пытается достать российскую столицу более мелкими и менее заметными (хоть и несущими куда меньший заряд) беспилотниками, как минимум часть из которых запускается диверсантами с российской территории. Но это не значит, что киевские власти и их союзники опустили руки.США принципиально дистанцировались от попыток удара по российской территории, в границах до 2014 года. Таким образом, Вашингтон пытается избежать неконтролируемой эскалации, грозящей вовлечением США в войну с Россией. Опасные игры отдали на аутсорсинг Великобритании. Выродившиеся островные элиты, переживающие комплекс утраченной глобальной империи вдруг почувствовали себя Питтами, Дизраэли, Гладстонами, на худой конец Черчиллями, и затеяли в своей песочнице ракетную возню, чреватую ядерной войной.Именно британцы передали Украине ракеты дальностью до трёхсот километров, именно британцы лоббируют передачу Украине западных самолётов, неспособных изменить ход борьбы за господство в воздухе, но зато имеющих возможность, за счёт обеспечения высоты запуска в десять и более километров, увеличить радиус действия переданных Украине планирующих бомб до 150-200 километров, а уже имеющихся у Киева британских ракет до 450-500 километров, что сделает эти ракеты способными достигать юго-западных окраин Новой Москвы.Но на этом британцы не успокаиваются. Опыт использования разных видов оружия свидетельствует о том, что стрельба на предельную дальность редко бывает результативной. К тому же российская фронтовая ПВО уже наработала опыт перехвата ракет Storm Shadow. Так что шанс зацепить хотя бы пригороды Москвы исчезающе мал. Поэтому британцы заговорили о необходимости снабдить Украину ракетами, дальностью свыше 500 километров. Официально такие намерения были сразу же опровергнуты, со ссылкой на нежелание нагнетать конфронтацию по линии Запад-Россия. Но аналогичным образом совсем недавно Запад отрекался от намерения поставлять на Украину даже патроны (только каски, бинты, бронежилеты), а сейчас речь уже идёт о поставке ракет среднего радиуса действия и боевой авиации западного производства.Причины британской активности понятны: Украина быстро проигрывает. Качество войск падает, мобилизация буксует, потери растут, в наступление переходить нечем, а российское общество, несмотря на все попытки его запугать и расколоть, всё так же консолидировано и поддерживает СВО даже больше, чем в начале. За полтора года боевых действий, зверский нацистский характер киевского режима стал виден всем и необходимость его ликвидации ни у кого больше не вызывает сомнений. Бандеровцы умудрились настроить против себя даже значительную часть "хороших русских", сбежавших из страны с началом СВО и пытавшихся выступить против России в союзе с Украиной.Задача переломить ход противостояния, сломав россиян психологически, имеет решение только в том случае, если психическая устойчивость российского общества будет падать быстрее, чем боеспособность украинских войск. Пока же всё происходит с точностью до наоборот, не оставляя украинцам и их союзникам ни одного шанса.Чтобы вырваться из дурной последовательности, ведущей Украину и Запад к поражению, британцы явно намерены рискнуть усилением мощи ракетных ударов и обеспечением гарантированной досягаемости столицы и других крупных городов в глубине России. Именно с этим связаны разговоры о необходимости поставки Украине аэробалистических ракет, дальностью свыше пятисот километров.Этот ход очень опасен. Не даром американцы стараются максимально от него дистанцироваться, хоть и не пытаются вразумить своих островных родственников. Дело не в том, что попытка обстрелять Москву мощными ракетами – не то же самое, что прилёты нескольких беспилотников, по сути даже не замеченных москвичами. Хотя и в этом тоже (пусть ПВО и закроет небо на 100% - важно намерение). И то, что таким образом будет нарушен базовый договор об РКРТ, запрещающий передачу современного ракетного вооружения и/или технологий третьим странам, также не имеет существенного значения. Давно уже нет договоров, которые Запад не нарушил бы, не отменил бы в расчёте на сиюминутную выгоду, смысл которых не извратил бы.Главная проблема заключается в том, что на территории Украины фактически предлагается разместить ракеты средней дальности, способные оснащаться ядерными боеголовками. При этом любому непредвзятому человеку понятно, что обучить украинских солдат, никогда не имевших дело с ракетным оружием такого типа, обращению с ним, его обслуживанию и применению невозможно ни за месяц, ни за год – требуется куда больше времени, которого у Украины и Запада просто нет. То есть, обслуживать комплексы будут западные (британские) расчёты. Да и подразделения охраны необходимо комплектовать из регулярных подразделений западных армий.Таким образом, де факто на Украине предлагается разместить ракеты НАТО, находящиеся под контролем одной из армий НАТО, обслуживаемые и управляемые специалистами НАТО, которые окажутся способны простреливать всю европейскую часть России до Урала и нести ядерную боеголовку.Это второе, гораздо более опасное издание Карибского кризиса. Опасное хотя бы тем, что Россия не может сейчас в ответ развернуть ракеты на Кубе. Ответ придётся искать в рамках существующих возможностей межконтинентальных ракет, БРПЛ и стратегической авиации. Американцы ещё и возмущаться будут: мы, мол ничего не делали, а русские резко повысили уровень готовности своих ядерных сил и увеличили количество атомных ракетоносцев в море и самолётов в патруле.Естественно, Запад также будет утверждать, что ракеты не его, а украинские и совсем не ядерные, но мы-то знаем, что Западу верить – себя не уважать. Легко представить себе, что Россия постарается уничтожить эти ракеты ещё до их развёртывания, в момент развёртывания или сразу после развёртывания, раньше, чем их успеют применить. Для их гарантированного поражения понадобится сверхмощный удар по Украине, далеко превосходящий по своей силе и последствиям всё, что мы видели до сих пор. Западную истерику по поводу неизбирательного и непропорционального применения силы мы тоже можем себе представить.Непосредственная угроза российским политическим и промышленным центрам, ракетам на боевом дежурстве, исходящая от развёрнутого непосредственно у российской границы западного оружия, способного нести ядерный заряд, помноженная на русофобскую истерику в западных СМИ, сопровождаемую очередными требованиями и угрозами, легко разбалансирует и без того хрупкое желание сохранить текущий уровень конфронтации без повышения ставок в игре.При этом ответственными политиками калибра Кеннеди на Западе и не пахнет. Запад постоянно рискует выходом текущего кризиса из-под контроля и переходом его в самоподеррживающийся и саморазвивающийся формат. Игры с ракетами могут стать последним шагом на этом пути, после которого отступить назад будет уже невозможно.Пора понять, что запугать Россию так же нереально, как и победить, зато, раз ступив на эту дорогу, можно практически моментально добежать до ядерного кризиса, из которого уже не будет хорошего выхода.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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https://ukraina.ru/20230527/1046632810.html

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эксклюзив, великобритания, россия, сша, украина, ракеты, ракетный удар, ракеты средней и меньшей дальности