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Православный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда Кадырова

Православный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда Кадырова - 31.05.2023 Украина.ру

Православный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда Кадырова

Самый большой город Приазовья продолжает возрождаться: открываются новые магазины и общепиты, ремонтируются дороги и восстанавливаются здания

2023-05-31T06:15

2023-05-31T06:15

2023-05-31T06:15

мариуполь

кадыров

сво

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россия

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Год я не был на левом берегу Мариуполя. Обычно, когда туда приезжал, то сразу посещал Храм Архистратига Михаила, который стоит на возвышенности буквально в километре-двух от моря. Его в народе называют "поживановским" или "поживановской церковью" - в честь Михаила Поживанова, мэра Мариуполя в 90-е годы. Именно благодаря его инициативе с местных бизнесменов были собраны деньги на возведение храма. Ничего выдающегося в архитектуре этого краснокирпичного здания нет. Храм как храм.Во время боевых действий он пострадал от обстрелов. Несколько пробоин, Один из куполов снесен. Рассказывает староста храма Юрий Николаевич Сивеня:"Снизу по нему била армия ДНР, а сверху – азовцы. Уже после окончания боев к батюшке Алексею пришел днровский командир, танк которого стрелял по храму. Извинился. Сказал, что стреляли, потому что наверху сидел азовский снайпер, бивший прицельно по ним. Вот они и ударили из танка. Командир спрашивал: чем могу вам помочь в восстановлении храма?".Интересуюсь у Юрия Николаевича, где мои знакомцы - Александр, завхоз храма, и его помощник по имени Сергей. Отвечает: Сергей умер прошлым летом – в августе, а завхоз уехал к жене в Вильнюс.Сергей, пятидесятилетний мужик, умер от того, что просто спился. Мы с ним познакомились в мае прошлого года, когда все еще грохотало на "Азовстали". Он просил меня не выходить на смотровую площадку, чтобы, во-первых, не попасть под пулю азовского снайпера, засевшего на гигантском терриконе рядом с "Азовсталью, а, во-вторых, не наступить на неразорвавшуюся мину, которая там застряла в плитке.Помню, спросил его: может, ему еды привезти в следующий раз? На что пьяный Сергей весело мне ответил: "Ребята, еды не надо. Еды у нас навалом – гуманитарку возят постоянно. Привезите лучше водки и батарейки пальчиковые. Больше ничего не надо. Водки хочу – надо психологически отойти. Если б вы знали, что я пережил в марте-апреле. Я с 9-ого этажа в полуразрушенном доме несколько недель спускался на первый этаж. Еле-еле выполз оттуда. Думал, конец мне уже настал. Тут и умру. А батарейки нужны для фонарика и радиоприемника".Всё, Сергея больше нет – каждый день "психологически расслаблялся" несколько месяцев назад вместе с завхозом. То ли инсульт, то ли инфаркт. Но завхоза спасло то, что жена забрала в Литву.Сейчас "поживановскую церковь" восстанавливают строители из России за деньги … Фонда Кадырова. Увы, чеченский представитель, присутствовавший на стройке, не захотел нам пояснить: почему мусульмане решили в деле восстановления церкви помочь православным христианам.Стройка движется. Восстанавливают не только церковь, где службы идут только в нижнем храме, но и многоэтажную воскресную школу возводят заново вместо полуразрушенной.В центре Мариуполя, на одной из улиц, примыкающих к драмтеатру, на строительном заборе из сетки-рабицы висит небольшой красный пластиковый плакат с надписью "Столовая "Халяль"."Не удивляйтесь. Это для строителей из среднеазиатских республик, которые тут массово работают. Они же мусульмане – им важно, чтобы свинину вместо говядины им не подавали. А местным все равно: что халяль, что не халяль. Они с трудом понимают, что это такое", - поясняет мне религиозно-гастрономическую ситуацию в городе кто-то из мариупольских чиновников .Столовая находится тут же, в 5 метрах от плаката – на первом этаже симпатичной мало пострадавшей от прошлогодних боевых действий сталинки. На входе вывеска "Столовая. Вкусно как дома". Внутри два небольших зала с расставленными столами (каждый персон на шесть), прилавок, кухня, рядом со входом два туалета. Хороший ремонт. Сразу видно, что сделан он недавно. Современный дизайн. Все чистенько и опрятненько, никаких неприятных запахов нет.Бородатого хозяина с ярко выраженной кавказской внешностью зовут Юра. Он сам стоит за прилавком и принимает заказы, передавая их на кухню. Ему чуть больше 30 лет. Предельно вежлив и предупредителен. Говорит без акцента. Сам из Новороссийска, начал бизнес в Мариуполе в этом январе. Несмотря на рекламируемый халяль Юра не мусульманин, а езид. Это такая этнографическая группа курдов. Хотя они и монотеисты, но сама их религия - это такой эклектический микс из христианства несторианского толка, ислама, иудаизма и зороастризма. Во время Первой Мировой в отличие от курдов-суннитов езиды сражались на стороне Российской империи.Отобедать у Юрия стоит недорого: первое (шурпа или лагман, борщ или солянка), котлета (куринная или говяжья), овощной салат и компот – 500 рублей. Делается всё достаточно быстро."Почему приехал? Попросили помочь с питанием для строителей. В ремонт вложился нормально. Отобью вложенное. Посетителей много. Ходят и строители и местные проблем никаких нет. С местными вообще проблем нет, а с соседями живем душа в душу", - вкратце обрисовал ситуацию Юра.Когда мы с товарищем присели отобедать и покончили с лагманом, то к нам подошел старик за восемьдесят. Опрятно по-летнему одетый – отутюженные штаны, рубашка без рукавов.- Простите, сколько стоит тут пообедать?- Рублей 500. Вы хотите есть?- Да, хочу.Видно, что денег у старика нет. Сразу отдаю ему свою котлету и даю еще 500 рублей. Берет. Заказываю у Юры еще компот и большую лепешку. Юра денег за старика не берет. "Это ему от меня". Пытаюсь вступить в разговор, но старик ест и не обращает на меня внимания. Оставляю его одного.Мариупольского драмтеатра, который во время боевых действий был фактически уничтожен, больше нет. Его снесли до самого основания. Будут строить заново. Теперь на его месте по периметру натянута ткань метров тридцать в высоту.Парк, в котором стоял театр, уже полностью реконструирован: плитка, лавочки, газоны, большая детская площадка, рядом работают два больших фонтана. Детки гуляют с папами, мамами, дедушками, бабушками на детской площадке. В разговорах с мариупольцами чувствуется, что они до сих пор не отошли от шока, вызванного боевыми действиями, но в то же время радуются, что город восстанавливается быстрыми темпами – электричество есть, вода есть, интернет и связь есть, дороги прокладывают, транспорт работает. Кстати, дорога, идущая мимо "Азовстали", полностью очищена и восстановлена. В прошлом году тут нельзя было проехать: побитая техника, битый кирпич и горы разнообразного мусора. Как ни странно, продавцы в магазинах жалуются на то, что в городе стало … много магазинов."Вот раньше было хорошо для нас, когда магазинов было мало, тогда все шли к нам. Выторги были очень большими. Теперь много магазинов в районе открываются. Единственное, что позволяет сохранять выторги на прежнем уровне – люди стали возвращаться и приезжают много строителей и военных", - объясняет мне продавец одного из небольших маркетов по имени Ангелина.У нее, в магазине, есть все кроме спиртного. Мало того, уже работает кулинария: они делают на продажу салаты, котлеты, отбивные, сырники, блинчики, торты … в общем, выбор хороший. Рядом стоит небольшая очередь за кофе в бумажных стаканчиках.Все мариупольцы, когда я просил их назвать, что им не нравится в сегодняшней повседневной жизни в городе, отвечали: цены. Цены московские.Обратил внимание, что в Мариуполь стал, если так можно выразиться, туристическим центром для дончан, прежде всего, военных, которые приезжают на выходные или в небольшие отпуска в город, чтобы отдохнуть и покупаться в море. Пляжные клубы прямо сейчас ремонтируются. Ремонтируют таджики и киргизы. На пляжах и вообще на улицах много молодежи. Вот на их лицах война никак не отразилась в отличие от старшего поколения. Они как и все люди в их возрасте беззаботны и веселы. В общем, в Мариуполь потихоньку возвращается жизнь."Знаете, что необходимо, чтобы люди стали массово возвращаться? Работа! Будет работа - большинство вернется. Вот это следующая задача после восстановления города. Надо всех обеспечить работой", - сказал мне на прощание один из мариупольцев.

https://ukraina.ru/20230529/1046673451.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

мариуполь, кадыров, сво, спецоперация, эксклюзив, донбасс, россия