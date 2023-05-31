https://ukraina.ru/20230531/1046736838.html

От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабе

От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабе - 31.05.2023 Украина.ру

От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабе

Весь последний месяц весны власти Украины твердили о контрнаступлении, которое анонсировали еще с прошлого года, постоянно сдвигая даты. Однако в реальности в мае Украина окончательно утратила Бахмут, который теперь стал Артемовском. Битва за этот город стала самой кровопролитной в ходе СВО

2023-05-31T07:02

2023-05-31T07:02

2023-05-31T08:27

эксклюзив

россия

украина

спецоперация

владимир зеленский

дмитрий кулеба

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Бахмут как воронка засасывал новые и новые украинские подразделения, истощая ВСУ. В мясорубку против бойцов «Вагнера» бросали часто малообученных военнослужащих, которых нахватали на улицах в ходе мобилизации. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 30 мая заявил, что только за май потери ВСУ превысили 16 тысяч.Власти Украины до сих пор не признают потерю Бахмута. Еще в конце марта Зеленский в интервью говорил, что если Украина не выиграет затяжную битву в Бахмуте, Россия может начать заручаться международной поддержкой для «сделки, которая может потребовать от Украины неприемлемые компромиссы». Он заявил, что в случае поражения Украины в Бахмуте начнется давление на Киев — как со стороны международного сообщества, так и внутри страны. Декан академического факультета Института мировой политики Джеймс С. Роббинс в своей статье для издания The American Spectator отмечает, что украинские власти преувеличили стратегическое значение Бахмута, из-за чего ВСУ понесли критические потери.Российский эксперт по Китаю Николай Вавилов связывал битву за Бахмут с кризисом вокруг Тайваня. По его мнению, падение Бахмута хронологически совпадёт с началом реализации тайваньского вектора во внешней и оборонной политике Вашингтона — экстренные поставки оружия по «украинской схеме» и многое другое синхронизируются с русской победой. Тайвань, как считает Вавилов, проделает ещё определённый путь к войне. Главный инициатор войны — Вашингтон, который попытается проигрыш на Украине отыграть через Тайваньский кризис, который по замыслу США должен представить Китай державой-агрессором.В мае Зеленский и глава украинского МИД Кулеба развили небывалую внешнеполитическую активность с целью вернуть страны Азии, Африки и Латинской Америки в сферу влияния Лондона и Вашингтона, в том числе из-за ресурсного кризиса. Таким образом, украинский конфликт все больше приобретает черты международного противостояния между Западом и странами глобального Юга. И президент Украины Владимир Зеленский играет в этом противостоянии роль инструмента давления на страны Азии, Африки и Латинской Америки.19 мая Зеленский принял участие в 32-м саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии. В своей речи он обвинил арабский мир в «игнорировании российской агрессии в Украине» и продолжении сотрудничества с Россией. Примечательно в этой встрече то, что лидеры Сирии и Саудовской Аравии даже не надели наушники для перевода во время выступления Зеленского. Следующим попыткой вернуть страны Третьего мира в подчинение стал саммит G7 в Хиросиме. «Если г-н Зеленский прибудет в Хиросиму, он почти наверняка проведет встречу один на один с г-ном Байденом. Лидеры Индии, Бразилии и других стран, которые неохотно поддерживают Украину, также присутствуют на встрече в качестве наблюдателей, и присутствие г-на Зеленского может затруднить для них продолжение этой позиции», — сообщала New-York Times о цели его визита.«Может ли Запад одержать победу над остальным миром?» — спрашивает The Economist, сообщая о встрече «Большой семерки». «Поэтому японские чиновники отправились в турне перед встречей в Хиросиме. За последние два месяца г-н Кисида (премьер-министр Японии. — Авт.) посетил Египет, Гану, Индию, Кению, Мозамбик и Сингапур; его министр иностранных дел Хаяси Йошимаса совершил поездку по Латинской Америке.С той же целью британские чиновники надавили на латиноамериканских лидеров, пишет издание Politico: «Южная Америка привлекает особое внимание западных лидеров в последние месяцы, поскольку союзники Украины путешествуют по миру в поисках критически важных минералов для высокотехнологичных цепочек поставок, а также боеприпасов и оружия».С этой же целью в конце мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба летал в Эфиопию (первый визит министра иностранных дел Украины в эту страну), где он также встретился с главой Африканского союза. «Однако эти усилия обречены на провал, поскольку большинство африканцев считают украинское правительство полностью зависимым от Запада, к которому у них все больше и больше претензий», — считает обозреватель Украина.ру Александр Савко.Западные страны хорошо знают, что к ним в основном негативное отношение из-за периода колониализма и современного неоколониализма, поощряемого международными финансовыми инструментами. Поэтому, чтобы подчинить себе развивающиеся страны, они используют жалующуюся марионетку, чтобы убедить лидеров Африки и Азии поддержать курс Запада и предоставить необходимые ему ресурсы. И как бы это ни странно звучало, но падение Бахмута косвенно укрепляет независимость даже таких далеких стран, как ЮАР или Бразилия.

https://ukraina.ru/20230525/1046566045.html

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эксклюзив, россия, украина, спецоперация, владимир зеленский, дмитрий кулеба