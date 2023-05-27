https://ukraina.ru/20230527/1046607095.html
Военный эксперт рассказал, как Россия устроила ВСУ новую Корсунь-Шевченковскую битву и победила в ней
Военный эксперт рассказал, как Россия устроила ВСУ новую Корсунь-Шевченковскую битву и победила в ней - 27.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия устроила ВСУ новую Корсунь-Шевченковскую битву и победила в ней
Ситуация под Артемовском, которая сложилась незадолго до полного освобождения города, напоминала Корсунь-Шевченковскую битву времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-05-27T07:30
2023-05-27T07:30
2023-05-27T07:30
новости
россия
всу
сво
великая отечественная война
чвк "вагнер"
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1e/1044866052_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_eee5d5507d1bdefd04df38b7e01ca3f8.jpg
Эксперт пояснил, что тогда в районе Корсунь-Шевченковского советские войска давили полуокруженную группировку фашистов, а в то же время две ударные группы немцев на основе 3-го и 47-го танковых корпусов пытались ее деблокировать.В ситуации с Корсунь-Шевченковским противник оказался на определенном этапе отрезан и пошел на прорыв. У немцев перед глазами был пример Сталинграда, когда они бросали тяжелое вооружение, лишь бы вывести личный состав. И тогда советские войска победили фашистов в танковых сражениях, уточнил специалист.Но тогда для нас это были тяжелые бои. Мы тоже понесли серьезные потери. Враг все же прорвался. Да, его дивизии были серьезно измотаны, многие из них были в дальнейшем расформированы, но определенный успех с его стороны был, добавил он.Что касается дальнейшего развития ситуации на Артемовском направлении, то российское командование знает, как победить. Обществу нужно лишь ждать дальнейших событий, сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются распространить вражеские пропаганды и некоторые военкоры ради пиара, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1e/1044866052_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_2ded98c9adace3ebcb78516af068abbd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сво, великая отечественная война, чвк "вагнер", артемовск
Новости, Россия, ВСУ, СВО, Великая Отечественная война, ЧВК "Вагнер", Артемовск
Военный эксперт рассказал, как Россия устроила ВСУ новую Корсунь-Шевченковскую битву и победила в ней
Ситуация под Артемовском, которая сложилась незадолго до полного освобождения города, напоминала Корсунь-Шевченковскую битву времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что тогда в районе Корсунь-Шевченковского советские войска давили полуокруженную группировку фашистов, а в то же время две ударные группы немцев на основе 3-го и 47-го танковых корпусов пытались ее деблокировать.
"Что-то подобное сейчас наблюдали и мы. ЧВК "Вагнер" штурмовал и уничтожал ВСУ, которые были охвачены в самом Артемовске, а противник пытался ударами нивелировать успехи "вагнеровцев", заставив отойти наши части, которые прикрывают фланги", - указал Полищук.
В ситуации с Корсунь-Шевченковским противник оказался на определенном этапе отрезан и пошел на прорыв. У немцев перед глазами был пример Сталинграда, когда они бросали тяжелое вооружение, лишь бы вывести личный состав. И тогда советские войска победили фашистов в танковых сражениях, уточнил специалист.
Но тогда для нас это были тяжелые бои. Мы тоже понесли серьезные потери. Враг все же прорвался. Да, его дивизии были серьезно измотаны, многие из них были в дальнейшем расформированы, но определенный успех с его стороны был, добавил он.
Что касается дальнейшего развития ситуации на Артемовском направлении, то российское командование знает, как победить. Обществу нужно лишь ждать дальнейших событий, сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются распространить вражеские пропаганды и некоторые военкоры ради пиара, заключил собеседник издания.