https://ukraina.ru/20230527/1046607095.html

Военный эксперт рассказал, как Россия устроила ВСУ новую Корсунь-Шевченковскую битву и победила в ней

Военный эксперт рассказал, как Россия устроила ВСУ новую Корсунь-Шевченковскую битву и победила в ней - 27.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия устроила ВСУ новую Корсунь-Шевченковскую битву и победила в ней

Ситуация под Артемовском, которая сложилась незадолго до полного освобождения города, напоминала Корсунь-Шевченковскую битву времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру

2023-05-27T07:30

2023-05-27T07:30

2023-05-27T07:30

новости

россия

всу

сво

великая отечественная война

чвк "вагнер"

артемовск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1e/1044866052_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_eee5d5507d1bdefd04df38b7e01ca3f8.jpg

Эксперт пояснил, что тогда в районе Корсунь-Шевченковского советские войска давили полуокруженную группировку фашистов, а в то же время две ударные группы немцев на основе 3-го и 47-го танковых корпусов пытались ее деблокировать.В ситуации с Корсунь-Шевченковским противник оказался на определенном этапе отрезан и пошел на прорыв. У немцев перед глазами был пример Сталинграда, когда они бросали тяжелое вооружение, лишь бы вывести личный состав. И тогда советские войска победили фашистов в танковых сражениях, уточнил специалист.Но тогда для нас это были тяжелые бои. Мы тоже понесли серьезные потери. Враг все же прорвался. Да, его дивизии были серьезно измотаны, многие из них были в дальнейшем расформированы, но определенный успех с его стороны был, добавил он.Что касается дальнейшего развития ситуации на Артемовском направлении, то российское командование знает, как победить. Обществу нужно лишь ждать дальнейших событий, сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются распространить вражеские пропаганды и некоторые военкоры ради пиара, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сво, великая отечественная война, чвк "вагнер", артемовск