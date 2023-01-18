Политолог Вакаров расценил санкции Зеленского против себя как преследование за инакомыслие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Василь ВакаровВасиль Вакаров
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Василь Вакаров
Украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Владимир Зеленский ввел против него санкции за инакомыслие
Украинский политолог Василь Вакаров оказался в числе 198 публичных персон, против кого 15 января, Владимир Зеленский ввел санкции.
Как я оцениваю тот факт, что Зеленский ввел против меня санкции? Мои взгляды отличаются от его представлений в части происходящего в Украине и ее судьбы. Включение меня в санкционный список я расцениваю как преследование за инакомыслие.
Он добавил, что его преследуют именно за инакомыслие, а никак не за пророссийские или антиукраинские взгляды, потому что он говорит, что думает и критикует политику Зеленского, "вот за это я и пострадал".
Следующий шаг против него, который сделает президент Украины – это лишит украинского гражданства, предположил Вакаров.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.