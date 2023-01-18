Политолог Вакаров расценил санкции Зеленского против себя как преследование за инакомыслие - 18.01.2023 Украина.ру
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Политолог Вакаров расценил санкции Зеленского против себя как преследование за инакомыслие
Политолог Вакаров расценил санкции Зеленского против себя как преследование за инакомыслие - 18.01.2023 Украина.ру
Политолог Вакаров расценил санкции Зеленского против себя как преследование за инакомыслие
Украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Владимир Зеленский ввел против него санкции за инакомыслие
2023-01-18T06:00
2023-01-18T06:00
новости
владимир зеленский
санкции
украина
василь вакаров
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Украинский политолог Василь Вакаров оказался в числе 198 публичных персон, против кого 15 января, Владимир Зеленский ввел санкции.Он добавил, что его преследуют именно за инакомыслие, а никак не за пророссийские или антиукраинские взгляды, потому что он говорит, что думает и критикует политику Зеленского, "вот за это я и пострадал".Следующий шаг против него, который сделает президент Украины – это лишит украинского гражданства, предположил Вакаров.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230114/1042616223.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, санкции, украина, василь вакаров
Новости, Владимир Зеленский, санкции, Украина, Василь Вакаров

Политолог Вакаров расценил санкции Зеленского против себя как преследование за инакомыслие

06:00 18.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Василь ВакаровВасиль Вакаров
Василь Вакаров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Василь Вакаров
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Украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Владимир Зеленский ввел против него санкции за инакомыслие
Украинский политолог Василь Вакаров оказался в числе 198 публичных персон, против кого 15 января, Владимир Зеленский ввел санкции.
Как я оцениваю тот факт, что Зеленский ввел против меня санкции? Мои взгляды отличаются от его представлений в части происходящего в Украине и ее судьбы. Включение меня в санкционный список я расцениваю как преследование за инакомыслие.
Василь Вакаров интервью
Василь Вакаров
украинский политолог
Он добавил, что его преследуют именно за инакомыслие, а никак не за пророссийские или антиукраинские взгляды, потому что он говорит, что думает и критикует политику Зеленского, "вот за это я и пострадал".
Следующий шаг против него, который сделает президент Украины – это лишит украинского гражданства, предположил Вакаров.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Ситуация в Донецке накануне референдума - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 11:43
Зеленский и закон о гражданствеВладимир Зеленский развил бурную активность на ниве гражданства. Он лишил его 13 архиереев Украинской Православной церкви, а также четырёх известных политиков – Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
 
НовостиВладимир ЗеленскийсанкцииУкраинаВасиль Вакаров
 
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