https://ukraina.ru/20230118/1042713405.html

Политолог Вакаров расценил санкции Зеленского против себя как преследование за инакомыслие

Политолог Вакаров расценил санкции Зеленского против себя как преследование за инакомыслие - 18.01.2023 Украина.ру

Политолог Вакаров расценил санкции Зеленского против себя как преследование за инакомыслие

Украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Владимир Зеленский ввел против него санкции за инакомыслие

2023-01-18T06:00

2023-01-18T06:00

2023-01-18T06:00

новости

владимир зеленский

санкции

украина

василь вакаров

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Украинский политолог Василь Вакаров оказался в числе 198 публичных персон, против кого 15 января, Владимир Зеленский ввел санкции.Он добавил, что его преследуют именно за инакомыслие, а никак не за пророссийские или антиукраинские взгляды, потому что он говорит, что думает и критикует политику Зеленского, "вот за это я и пострадал".Следующий шаг против него, который сделает президент Украины – это лишит украинского гражданства, предположил Вакаров.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230114/1042616223.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, санкции, украина, василь вакаров