https://ukraina.ru/20230117/1042684979.html

Украинский политолог Василь Вакаров: Я попал в санкционный список за несогласие с политикой Зеленского

Украинский политолог Василь Вакаров: Я попал в санкционный список за несогласие с политикой Зеленского - 17.01.2023 Украина.ру

Украинский политолог Василь Вакаров: Я попал в санкционный список за несогласие с политикой Зеленского

Украинский политолог Василь Вакаров оказался в числе 198 публичных персон, против кого в воскресенье, 15 января, Владимир Зеленский ввел санкции. Несмотря на свою проукраинскую позицию, заслуженный юрист страны оказался неугодным киевскому режиму. Почему так получилось, Вакаров рассказал в интервью изданию Украина.ру

2023-01-17T05:36

2023-01-17T05:36

2023-01-17T05:44

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- Василь, вы попали в свежий санкционный список Владимира Зеленского. Насколько я помню, вы никогда не занимали пророссийскую позицию, а совсем наоборот. Так почему же попали в немилость?- Одно время я работал в администрации уже экс-президента Украины Петра Порошенко. Сначала он сказал мне: занимайся, я тебе доверяю. Через 3-4 месяца, когда я понял, что это никакая не антикоррупционная деятельность, а наоборот, он хочет возглавить потоки, я прямо ему сказал, что так делать не буду. И ушел.Я бы не сказал, что меня тогда преследовали, но, тем не менее, в 2019 году мое имя внесли на сайт "Миротворец". То есть Порошенко дал команду это сделать, потому что я критиковал его курс – как на украинском, так и на российском телевидении.Владимир Зеленский пошел дальше и ввел против меня санкции. Почему? Вы абсолютно правы, я никогда не занимал антиукраинскую позицию, никогда. Более того, ни с какой натяжкой меня нельзя причислить к пророссийски настроенным.Как я оцениваю тот факт, что Зеленский ввел против меня санкции? Мои взгляды отличаются от его представлений в части происходящего в Украине и ее судьбы. Включение меня в санкционный список я расцениваю как преследование за инакомыслие. Преследуют меня именно за инакомыслие, а никак не за пророссийские или антиукраинские взгляды. Я говорю то, что я думаю, я критикую его позицию, его политику, вот за это я и пострадал.- На вас, гражданина Украины Зеленский наложил санкции. Что еще он может сделать? - Да, меня внесли в этот "почетный" список. Что меня ожидает? Я думаю, что следующим шагом меня лишат гражданства, потому что просто так в этот список не вносят.Меня предупреждали. Мне лично [советник Офиса президента Украины Алексей] Арестович говорил: "да, мы видим твои выступления, мы знаем, но тут сам факт, что ты находишься в России и выступаешь на российском телевидении может для тебя плохо кончится. Кстати, я давно знаком с Арестовичем, и мы переписывались до недавнего времени.Если Зеленский лишит меня гражданства, я, конечно, не буду в восторге от этого, но очевидно, что мне нужно готовиться к этому.И вот еще что. В России я чаще всего выступаю в двух передачах: "Кто против?" с Дмитрием Куликовым и "Вечер с Владимиром Соловьевым". Там свое мнение высказывают в том числе и другие представители Украины, с которыми моя позиция очень сильно не совпадает.Например, [глава представительства ЛНР в Москве Родион] Мирошник, [экс-депутат Верховной Рады Украины трех созывов Спиридон] Килинкаров, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов, [украинский социолог Евгений] Копатько.Позиции у нас у всех разные, и тем не менее, нас всех внесли в один список. Получается, что Зеленский примирил меня с этими людьми.- Это как-то повлияет на ваши взгляды?- Взгляды мои вряд ли изменятся, я как любил Украину, так и буду ее любить. Как я отстаивал, как я считаю, интересы Украины, так и буду. Только Украины как страны, а не власти Зеленского. Она для меня, к сожалению, превратилась в режим.Я же в этих передачах публично иногда обращался к Зеленскому. Я рекомендовал ему действия, я просил его, он не прислушался, ну что ж… Никто меня не заставит отказаться от Украины.Другое дело, что если я раньше критиковал Зеленского, то теперь я буду это делать еще более усердно, скажем так. Потому что есть, за что критиковать.Порошенко я считаю военным преступником, потому что он начал гражданскую войну, и я уверен, что в происходящем сейчас в Украине есть его личная вина. Мог бы он избежать этого широкомасштабного конфликта? Конечно, мог. Он этого не сделал, и то, что сейчас хоронят десятки, а может быть и сотни тысяч как воинов, так и простых граждан Украины – в этом есть вина Зеленского.От редакции. В воскресенье, 15 января, Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 публичных деятелей.В этом списке оказались режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.Также под новые санкции Зеленского попали и граждане Украины. В их числе журналистка и телеведущая Диана Панченко, писатель Владимир Сергиенко и политолог Василь Вакаров.Санкции предполагают блокирование активов, ограничение полетов и перевозок по территории Украины, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества и так далее. Срок ограничений – 10 лет.Также на Украине продолжают работать сайт "Миротворец" и черный список российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну.

https://ukraina.ru/20230116/1042668715.html

https://ukraina.ru/20230116/1042651743.html

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