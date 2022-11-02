https://ukraina.ru/20221102/1040407366.html
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак - 02.11.2022 Украина.ру
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак
РФ в октябре 2022 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак, традиционно лидирующих в этой области, заявили аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa
2022-11-02T08:34
2022-11-02T08:34
2022-11-02T08:34
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Также аналитики пояснили, что общий объем импорта сырой нефти Индией вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт из России — на 8%. При этом хотя крупнейшим покупателем российской нефти с доставкой по морю является Китай, импортировавший более миллиона баррелей в день, Индия впервые ввезла больше нефти из РФ морским путем, чем Европейский союз – объемы были на 34% выше, чем в ЕС, сообщает издание.В то же время аналитики компании отмечают, что импорт нефти из России в Индию может замедлиться с декабря из-за ограничений на доставку, которые могут возникнуть из-за предложенного Западом ограничения цен на российскую нефть."Остается большая неопределенность в отношении того, смогут ли поставки российской нефти поддерживаться на этом уровне после запрета ЕС 5 декабря, при этом наличие танкеров ледового класса для перевозки нефти из российских балтийских портов является одним из самых больших ограничений", — сказала аналитик Vortexa Серена Хуанг.
https://ukraina.ru/20221101/1040350212.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, индия, нефть
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак
РФ в октябре 2022 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак, традиционно лидирующих в этой области, заявили аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa
"В октябре Россия поставила в Индию 946 тысячи баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию. При этом на долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок, а на долю Саудовской Аравии – 16%", - цитирует издание Economic Times данные компании.
Также аналитики пояснили, что общий объем импорта сырой нефти Индией вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт из России — на 8%. При этом хотя крупнейшим покупателем российской нефти с доставкой по морю является Китай, импортировавший более миллиона баррелей в день, Индия впервые ввезла больше нефти из РФ морским путем, чем Европейский союз – объемы были на 34% выше, чем в ЕС, сообщает издание.
В то же время аналитики компании отмечают, что импорт нефти из России в Индию может замедлиться с декабря из-за ограничений на доставку, которые могут возникнуть из-за предложенного Западом ограничения цен на российскую нефть.
"Остается большая неопределенность в отношении того, смогут ли поставки российской нефти поддерживаться на этом уровне после запрета ЕС 5 декабря, при этом наличие танкеров ледового класса для перевозки нефти из российских балтийских портов является одним из самых больших ограничений", — сказала аналитик Vortexa Серена Хуанг.