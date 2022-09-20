Замглавы МИД Онал: Турция работает с Россией над продлением зерновой сделки - 20.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220920/1038881103.html
Замглавы МИД Онал: Турция работает с Россией над продлением зерновой сделки
Замглавы МИД Онал: Турция работает с Россией над продлением зерновой сделки - 20.09.2022 Украина.ру
Замглавы МИД Онал: Турция работает с Россией над продлением зерновой сделки
Турция работает с Россией по вопросу продления сроков зерновой сделки, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал
2022-09-20T08:27
2022-09-20T08:27
зерно
турция
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102706/71/1027067171_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_6d56d4ba107266499b1eff0a9c8b2b8b.jpg
22 июля в Стамбуле состоялась встреча представителей России, Турции, Украины и ООН, в ходе которой было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также содействии РФ по вывозу украинского зерна.
https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102706/71/1027067171_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ee84f311e87634f73949b3769bd22714.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
зерно, турция, россия, новости
зерно, Турция, Россия, Новости

Замглавы МИД Онал: Турция работает с Россией над продлением зерновой сделки

08:27 20.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Турция работает с Россией по вопросу продления сроков зерновой сделки, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал
"Мы... работаем над этим с Россией. Это в нашей повестке дня. <...> Мы хотим, чтобы она продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении задач", — сказал Онал.
22 июля в Стамбуле состоялась встреча представителей России, Турции, Украины и ООН, в ходе которой было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также содействии РФ по вывозу украинского зерна.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
3 августа, 08:07
Дело на миллионы тонн. Какое зерно и сколько на самом деле вывозит Украина
 
зерноТурцияРоссияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:13Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки
11:06"Люки заварены": Ходаковский рассказал о шокирующей встрече с украинскими танкистами
10:59СБУ вербует херсонских подростков из неблагополучных семей
10:58Пушилин рассказал о происходящем на Артемовском направлении
10:54Воевать до конца: во что верят украинцы
10:46Пушилин объявил подготовку к референдуму в Донбассе
10:41Песков ответил на вопрос о дипломатическом урегулировании ситуации на Украине
10:37Ани Лорак хотела "коснуться души украинцев", но те набросились на нее с оскорблениями
10:27Германия внепланово начала ремонт АЭС, которую хотела закрыть в этом году
10:23После заявления о референдуме обстрелы ЛНР участились – Мирошник
10:20"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР
10:17Ректора Херсонского госуниверситета после покушения прооперировали в Крыму
10:11ВСУ обстреляли ЛНР: погибли 7 мирных жителей, в том числе 3 детей
10:06Британка пытается выселить "загостившихся" украинских беженцев
10:05Глава МИД Украины послал западу "четкий месседж" - Bloomberg
09:58В Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами из Европы - реакция Минтранса РФ
09:54В Херсонской области анонсировали срочное заявление по референдуму
09:41Военный эксперт Рожин рассказал о ситуации под Артёмовском
09:38Эрдоган рассказал, что Путин хочет быстрее закончить кризис на Украине
09:28Американский журналист рассказал о цензуре в своей стране
Лента новостейМолния