https://ukraina.ru/20220920/1038881103.html
Замглавы МИД Онал: Турция работает с Россией над продлением зерновой сделки
Замглавы МИД Онал: Турция работает с Россией над продлением зерновой сделки - 20.09.2022 Украина.ру
Замглавы МИД Онал: Турция работает с Россией над продлением зерновой сделки
Турция работает с Россией по вопросу продления сроков зерновой сделки, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал
2022-09-20T08:27
2022-09-20T08:27
2022-09-20T08:27
зерно
турция
россия
новости
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22 июля в Стамбуле состоялась встреча представителей России, Турции, Украины и ООН, в ходе которой было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также содействии РФ по вывозу украинского зерна.
https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, турция, россия, новости
зерно, Турция, Россия, Новости
Замглавы МИД Онал: Турция работает с Россией над продлением зерновой сделки
Турция работает с Россией по вопросу продления сроков зерновой сделки, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал
"Мы... работаем над этим с Россией. Это в нашей повестке дня. <...> Мы хотим, чтобы она продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении задач", — сказал Онал.
22 июля в Стамбуле состоялась встреча представителей России, Турции, Украины и ООН, в ходе которой было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также содействии РФ по вывозу украинского зерна.