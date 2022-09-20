https://ukraina.ru/20220920/1038881103.html

Замглавы МИД Онал: Турция работает с Россией над продлением зерновой сделки

Замглавы МИД Онал: Турция работает с Россией над продлением зерновой сделки - 20.09.2022 Украина.ру

Замглавы МИД Онал: Турция работает с Россией над продлением зерновой сделки

Турция работает с Россией по вопросу продления сроков зерновой сделки, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал

2022-09-20T08:27

2022-09-20T08:27

2022-09-20T08:27

зерно

турция

россия

новости

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22 июля в Стамбуле состоялась встреча представителей России, Турции, Украины и ООН, в ходе которой было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также содействии РФ по вывозу украинского зерна.

https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зерно, турция, россия, новости