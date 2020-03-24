Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что в Офисе президента Зеленского и Кабмине ждут только подходящего повода, чтобы объявить дефолт по долговым обязательствам Украины

Если Кристалина Георгиева и решит помочь нам, всё равно Украина вынуждена будет объявить дефолт.

По данным Минфина, Украине в 2020 году необходимо выплатить 169,2 млрд грн по внешним долгам и 231,5 млрд грн по внутренним! Более 400 млрд грн по госдолгу! Конечно, такие дорогие займы от размещения ОВГЗ — было просто не просчитанной авантюрой О.Маркаровой, лишенной всякого экономического смысла. А в условиях эпидемии — это очевидное нанесение ущерба украинской экономике и обычным гражданам. Паника и пандемия: что на самом деле происходит на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Особенно учитывая тот факт, что мировая рецессия из-за пандемии коронавируса становится главной причиной резкого падения экономической активности, в т.ч. и на наших украинских рынках — стремительного сокращения как валютной выручки, так и деловой активности, что в свою очередь оказывает мощное давление на потребительские доходы и расходы.

И снова В.Зеленский и Д.Шмыгаль, как в свое время П.Порошенко и А.Яценюк, вытягиваются с протянутой рукой перед директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Ничего не изменилось, разве что в этот раз деньги МВФ — это всего лишь преддефолтный кредит, думаю, в ОП и в Кабмине ждут только подходящий повод, чтобы объявить дефолт.

Причем, не только украинские предприятия, а и местные банки ждут самые тяжелые времена, т.к. уже началась в стране «депозитная лихорадка» по массовому съёму гривневых депозитов. Надвигающаяся паника из-за дефолта всё больше приближает целый ряд банков и компаний к неизбежному банкротству. К тому же, обрушение спроса еще долго будет ослаблять гривну.

Вот только что дальше делать с обнищанием населения, которое к этому не готово?