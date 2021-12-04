Ранее сообщалось, что олигарх Ринат Ахметов после обвинений президента Украины Владимира Зеленского в подготовке госпереворота встречался с крупными медиаперсонами в Вильнюсе. Политолог Андрей Золотарёв рассказал в интервью Украина.ру, какие ответные меры принимает олигарх

Ахметову был бы выгоден политический кризис, развал монобольшинства Зеленского, и либо формирование новой коалиции (что маловероятно), либо досрочные выборы в Верховную Раду (что более вероятно), заявил эксперт. Золотарев указал реальную опасность, которая уже начала подрывать власть Зеленского © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

Ранее была опубликована социологическая информация, что на досрочных выборах в Раду в парламент прошли бы девять партий.

«Олигархический кооператив как раз заинтересован в максимальной фрагментации Верховной Рады, чтобы было с кем договариваться и из каких кубиков складывать коалицию с куда более ослабленным президентом», — сказал Золотарёв.

Если Украина столкнется с веерными отключениями и остановкой промышленных предприятий, это и будет тем самым «черным лебедем» для властей. Возникнет крайне неприятная для президента ситуация, когда возникнет идеальный шторм, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.