Ахметову был бы выгоден политический кризис, развал монобольшинства Зеленского, и либо формирование новой коалиции (что маловероятно), либо досрочные выборы в Верховную Раду (что более вероятно), заявил эксперт.
Ранее была опубликована социологическая информация, что на досрочных выборах в Раду в парламент прошли бы девять партий.
«Олигархический кооператив как раз заинтересован в максимальной фрагментации Верховной Рады, чтобы было с кем договариваться и из каких кубиков складывать коалицию с куда более ослабленным президентом», — сказал Золотарёв.
Если Украина столкнется с веерными отключениями и остановкой промышленных предприятий, это и будет тем самым «черным лебедем» для властей. Возникнет крайне неприятная для президента ситуация, когда возникнет идеальный шторм, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.