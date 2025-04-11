https://ukraina.ru/20250411/po-kakim-mostam-bit-rossii-i-chto-budet-posle-moratoriya-na-udary-po-energetike--onufrienko-1062471818.html
По каким мостам бить России и что будет после моратория на удары по энергетике — Онуфриенко
По каким мостам бить России и что будет после моратория на удары по энергетике — Онуфриенко - 11.04.2025 Украина.ру
По каким мостам бить России и что будет после моратория на удары по энергетике — Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, как можно потратить российские ракеты, накопившиеся за время моратория на удары по энергетике, и... Украина.ру, 11.04.2025
2025-04-11T15:35
2025-04-11T15:35
2025-04-11T15:35
видео
ракеты
ракетный удар
ракетные войска
ракетные удары по украине
дальнобойные ракеты
мораторий
наступление
сво
россия
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, как можно потратить российские ракеты, накопившиеся за время моратория на удары по энергетике, и что нужно для того, чтобы российская армия ускорила продвижение на фронте. ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On
россия
украина
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По каким мостам бить России и что будет после моратория на удары по энергетике — Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, как можно потратить российские ракеты, накопившиеся за время моратория на удары по энергетике, и что нужно для того, чтобы российская армия ускорила продвижение на фронте.
ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On