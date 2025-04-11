https://ukraina.ru/20250411/po-kakim-mostam-bit-rossii-i-chto-budet-posle-moratoriya-na-udary-po-energetike--onufrienko-1062471818.html

По каким мостам бить России и что будет после моратория на удары по энергетике — Онуфриенко

По каким мостам бить России и что будет после моратория на удары по энергетике — Онуфриенко - 11.04.2025 Украина.ру

По каким мостам бить России и что будет после моратория на удары по энергетике — Онуфриенко

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, как можно потратить российские ракеты, накопившиеся за время моратория на удары по энергетике, и... Украина.ру, 11.04.2025

2025-04-11T15:35

2025-04-11T15:35

2025-04-11T15:35

видео

ракеты

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ракетные войска

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наступление

сво

россия

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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, как можно потратить российские ракеты, накопившиеся за время моратория на удары по энергетике, и что нужно для того, чтобы российская армия ускорила продвижение на фронте. ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On

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