По каким мостам бить России и что будет после моратория на удары по энергетике — Онуфриенко - 11.04.2025 Украина.ру
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По каким мостам бить России и что будет после моратория на удары по энергетике — Онуфриенко
По каким мостам бить России и что будет после моратория на удары по энергетике — Онуфриенко - 11.04.2025 Украина.ру
По каким мостам бить России и что будет после моратория на удары по энергетике — Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, как можно потратить российские ракеты, накопившиеся за время моратория на удары по энергетике, и... Украина.ру, 11.04.2025
2025-04-11T15:35
2025-04-11T15:35
видео
ракеты
ракетный удар
ракетные войска
ракетные удары по украине
дальнобойные ракеты
мораторий
наступление
сво
россия
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, как можно потратить российские ракеты, накопившиеся за время моратория на удары по энергетике, и что нужно для того, чтобы российская армия ускорила продвижение на фронте. ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On
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видео, ракеты, ракетный удар, ракетные войска, ракетные удары по украине, дальнобойные ракеты, мораторий, наступление, сво, россия, украина, новые регионы, новороссия, энергетика, переговоры, инфраструктура, мост, михаил онуфриенко, видео
Видео, ракеты, ракетный удар, ракетные войска, ракетные удары по Украине, дальнобойные ракеты, мораторий, наступление, СВО, Россия, Украина, Новые регионы, Новороссия, энергетика, переговоры, инфраструктура, мост, Михаил Онуфриенко

По каким мостам бить России и что будет после моратория на удары по энергетике — Онуфриенко

15:35 11.04.2025
 
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, как можно потратить российские ракеты, накопившиеся за время моратория на удары по энергетике, и что нужно для того, чтобы российская армия ускорила продвижение на фронте.
ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On
 
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