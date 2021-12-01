Президент Украины Владимир Зеленский и его команда понимают, что основная опасность для них состоит не в том, что кто-то пойдет их свергать, а в том, что его оставят без монобольшинства в парламенте, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Украина.ру

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны. Наблюдатели обратили внимание, что речь главы государства была посвящена достижениям за 2,5 года своего руководства страной, и в ней не прозвучало никакой информации ни о госперевороте, который якобы готовит окружение олигарха Рината Ахметова, ни об угрозе «полномасштабного вторжения» России на Украину.

- Андрей Владимирович, почему Зеленский решил переиграть и чем закончится его конфликт с Ахметовым?

— Говорить о том, что конфликт исчерпан — преждевременно, поскольку вчера был принят законопроект 5600 в той редакции, которая категорически не нравится Ахметову. Документ повышает издержки его бизнеса, ему придется платить до 60 млн долларов налогов больше.

Да, президент не упомянул о госперевороте, который был анонсирован на 1 декабря. Как шутят злые языки, на Украине это день провокатора. Он стремился показать, что он контролирует монобольшинство в Верховной Раде и контролирует ситуацию. Как пошутил один из журналистов, сравнивая пресс-марафон Зеленского с сегодняшним посланием, разминка у «95 квартала» всегда получалась хуже, чем капитанское выступление. Было заметно, что послание было адресовано не столько депутатам, сколько более широкой аудитории.

Зеленский и его команда понимает, что основная опасность для них состоит не в том, что кто-то пойдет их свергать, а в том, что монобольшинство могут раздергать, дергая за слабые звенья. Подтверждением тому является показательный выход из партии одного из мажоритарщиков. Это очень тревожный сигнал.

- А что дальше?

— Судя по тому, что Ахметов собирал в Вильнюсе медиаперсон, дальше речь идет о том, чтобы спровоцировать политический кризис и развалить монобольшинство, а там уже или новая коалиция (что маловероятно), или досрочные выборы в Верховную Раду (что более вероятно).

В этом случае большинства у «Слуг народа» точно не будет, они окажутся в оппозиции, и дальше все можно привести в соответствии с конституцией. Де-юре у нас парламентско-президентская республика, де-факто-суперпрезидентская, но все можно отыграть, и оставить президента с церемониальными полномочиями, сделав ключевой фигурой премьера.

Поэтому Зеленский попытался показать, что он контролирует ситуацию и излучал уверенность.

- Была опубликована КМИСовская социология, что на ближайших выборах в Раду прошли бы целых девять партий. Такое вообще реально?

— Максимум шесть, семь. Олигархический кооператив как раз заинтересован в максимальной фрагментации Верховной Рады, чтобы было с кем договариваться, и из каких кубиков складывать коалицию с куда более ослабленным президентом.

- Согласно еще одному КМИСовскому опросу, 34% украинцев поддерживают баллотирование Зеленского на второй срок, а 58% — против. Это много или мало?

— В принципе 34% — это нормально. Это те люди, которые не испытывают негатива к президенту и могут стать его электоральной базой. Для того чтобы пройти во второй тур этого более чем достаточно. Все будет зависеть от ситуации этой зимой. Если Украина столкнется с веерными отключениями и остановкой промышленных предприятий, это и будет тем самым «черным лебедем». Возникнет крайне неприятная для президента ситуация, когда возникнет идеальный шторм.

- Юристы провели расследование, и пришли к выводу, что приход Зеленского к власти был незаконным, так как он баллотировался от «Слуги народа», а юридически такой партии на тот момент не существовало. Смогут ли его конкуренты этим воспользоваться и будет ли он устранять юридическую коллизию?

— Чтобы лишить его поста и полномочий через процедуру импичмента — это вряд ли. Но этого хватит чтобы попить кровь.