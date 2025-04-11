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В зоне СВО ликвидировали "звезду" украинского ТВ нациста "Володю Компота"

В зоне СВО ликвидировали "звезду" украинского ТВ нациста "Володю Компота" - 11.04.2025 Украина.ру

В зоне СВО ликвидировали "звезду" украинского ТВ нациста "Володю Компота"

Российские военные ликвидировали на фронте боевика нацбатальона ВСУ "Айдар"*, которого часто показывал как "эталонного" вэсэушника украинский "5 канал". Об этом 11 апреля сообщил Telegram-канал Militarу Theme Z

2025-04-11T12:20

2025-04-11T12:20

2025-04-11T12:20

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Подробностей о месте и обстоятельствах уничтожения нациста не приводятся, однако по информации местных СМИ "Компот" принимал участие во вторжении в Курскую область.Не обходит стороной та же участь и реальных звезд украинского кино и театров, вставших под ружье "по велению сердца". В этом списке победитель украинского шоу "Танцуют все", 31-летний хореограф Владимир Раков, звезда сериалов "СуперКопы" и "Опер по вызову" Богдан Колесник, его коллега по цеху Евгений Светличный, который играл в фильме "Носорог" Олега Сенцова, актеры Василий Кухарский и Филипп Виннерактера, а также создатель фильмов "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава" Руслан Володин, актер из "Возвращения Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Павленко, а также кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула.В числе последних на фронте был зачищен украинский актер Алексей Самойленко, променявший сцену на ряды ВСУ. Ранее он работал в Ровенском музыкально-драматическом театре, а также снимался в сериалах "Доктор Вера" и "Прогулки в темноте": украинский актер навсегда остался в зоне СВО.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, айдар, ликвидация