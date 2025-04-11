В зоне СВО ликвидировали "звезду" украинского ТВ нациста "Володю Компота" - 11.04.2025 Украина.ру
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В зоне СВО ликвидировали "звезду" украинского ТВ нациста "Володю Компота"
В зоне СВО ликвидировали "звезду" украинского ТВ нациста "Володю Компота" - 11.04.2025 Украина.ру
В зоне СВО ликвидировали "звезду" украинского ТВ нациста "Володю Компота"
Российские военные ликвидировали на фронте боевика нацбатальона ВСУ "Айдар"*, которого часто показывал как "эталонного" вэсэушника украинский "5 канал". Об этом 11 апреля сообщил Telegram-канал Militarу Theme Z
2025-04-11T12:20
2025-04-11T12:20
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Подробностей о месте и обстоятельствах уничтожения нациста не приводятся, однако по информации местных СМИ "Компот" принимал участие во вторжении в Курскую область.Не обходит стороной та же участь и реальных звезд украинского кино и театров, вставших под ружье "по велению сердца". В этом списке победитель украинского шоу "Танцуют все", 31-летний хореограф Владимир Раков, звезда сериалов "СуперКопы" и "Опер по вызову" Богдан Колесник, его коллега по цеху Евгений Светличный, который играл в фильме "Носорог" Олега Сенцова, актеры Василий Кухарский и Филипп Виннерактера, а также создатель фильмов "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава" Руслан Володин, актер из "Возвращения Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Павленко, а также кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула.В числе последних на фронте был зачищен украинский актер Алексей Самойленко, променявший сцену на ряды ВСУ. Ранее он работал в Ровенском музыкально-драматическом театре, а также снимался в сериалах "Доктор Вера" и "Прогулки в темноте": украинский актер навсегда остался в зоне СВО.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, айдар, ликвидация
Новости, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Айдар, ликвидация

В зоне СВО ликвидировали "звезду" украинского ТВ нациста "Володю Компота"

12:20 11.04.2025
 
© Шепот фронта / Telegram
© Шепот фронта / Telegram
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Российские военные ликвидировали на фронте боевика нацбатальона ВСУ "Айдар"*, которого часто показывал как "эталонного" вэсэушника украинский "5 канал". Об этом 11 апреля сообщил Telegram-канал Militarу Theme Z

"Ликвидирован "Володя Компот" из Айдара* - звезда 5-го канала Украины. С 2014 по 2019 год терроризировал свой родной Луганск", - говорится в комментарии канала.

Подробностей о месте и обстоятельствах уничтожения нациста не приводятся, однако по информации местных СМИ "Компот" принимал участие во вторжении в Курскую область.
Не обходит стороной та же участь и реальных звезд украинского кино и театров, вставших под ружье "по велению сердца". В этом списке победитель украинского шоу "Танцуют все", 31-летний хореограф Владимир Раков, звезда сериалов "СуперКопы" и "Опер по вызову" Богдан Колесник, его коллега по цеху Евгений Светличный, который играл в фильме "Носорог" Олега Сенцова, актеры Василий Кухарский и Филипп Виннерактера, а также создатель фильмов "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава" Руслан Володин, актер из "Возвращения Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Павленко, а также кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула.
В числе последних на фронте был зачищен украинский актер Алексей Самойленко, променявший сцену на ряды ВСУ. Ранее он работал в Ровенском музыкально-драматическом театре, а также снимался в сериалах "Доктор Вера" и "Прогулки в темноте": украинский актер навсегда остался в зоне СВО.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
НовостиУкраинаКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныАйдарликвидация
 
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