Строительство «Северного потока-2» будет лишь малой проблемой по сравнению с теми, что могут возникнуть в российско-германских отношениях в случае прихода к власти в Германии канцлера от партии «зеленых» Анналены Бербок. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар о новом поколении, для которого Меркель — уже "отстой" © РИА Новости, Михаил Климентьев

При этом эксперт пояснил, что «Северный поток-2» будет достроен до ноября этого года, а новое правительство будет сформировано только в ноябре.

«У зеленых повестка, конечно, критическая в отношении России. Они могут попытаться приостановить проект, это да. Они сейчас и будут говорить, что против него. Но невозможно себе представить, что зеленые могут прийти к власти одни. Им придется найти партнера по коалиции. А партнеры по коалиции, например, христианские демократы или социал-демократы тоже за «Северный поток-2». Так что, я думаю, «СП-2» ничего не угрожает», — констатировал Рар.

Однако есть очень серьезная опасность, что Бербок в силу следования идеологии «прав человека» может привести Германию в ту же самую ситуацию, в которой, например, находятся российско-британские отношения, заключил собеседник издания.

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