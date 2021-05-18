Ранее Бербок, которая является кандидатом в канцлеры ФРГ, заявила, что трубопровод «Северный поток-2» противоречит санкциям Евросоюза, и поэтому его нельзя начинать использовать.
При этом эксперт пояснил, что «Северный поток-2» будет достроен до ноября этого года, а новое правительство будет сформировано только в ноябре.
«У зеленых повестка, конечно, критическая в отношении России. Они могут попытаться приостановить проект, это да. Они сейчас и будут говорить, что против него. Но невозможно себе представить, что зеленые могут прийти к власти одни. Им придется найти партнера по коалиции. А партнеры по коалиции, например, христианские демократы или социал-демократы тоже за «Северный поток-2». Так что, я думаю, «СП-2» ничего не угрожает», — констатировал Рар.
Однако есть очень серьезная опасность, что Бербок в силу следования идеологии «прав человека» может привести Германию в ту же самую ситуацию, в которой, например, находятся российско-британские отношения, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.