Если зеленые придут к власти в Германии, то отношения ФРГ с РФ будут испорчены, а если канцлером станет Армин Лашет, то они будут лучше, чем при Меркель, считает немецкий политолог Александр Рар

- Александр, если зеленые, которые являются противниками «Северного потока-2» и жесткими критиками России, победят на предстоящих в сентябре этого года выборах в бундестаг и в итоге сформируют правительство, то что, на проекте «Северный поток-2» новым немецким правительством будет поставлен крест?

— Поверьте, этот проект маленькая проблема по сравнению с теми, что могут возникнуть в российско-немецких отношениях, если придут к власти зеленые.

Однако могу вам сказать, что «Северный поток-2» будет достроен до ноября этого года, а новое правительство будет сформировано только в ноябре.

У зеленых повестка, конечно, критическая в отношении России. Они могут попытаться приостановить проект, это да. Они сейчас и будут говорить, что против него. Но невозможно себе представить, что зеленые могут прийти к власти одни. Им придется найти партнера по коалиции.

А партнеры по коалиции, например, христианские демократы или социал-демократы тоже за «Северный поток-2». Так что, я думаю, «СП-2» ничего не угрожает. Но в то же время зеленый канцлер будет очень проблематичным для России.

- Почему?

— Потому что вся внешняя политика Анналены Бербок будет определяться идеологией борьбы с диктаторами, защиты прав человека во всем мире. Зеленые готовы из-за казуса Навального прервать отношения с Россией. Они могут на это пойти, так как у них нет понимания реальной политики. Все построено на идеологии «Либеральные ценности превыше всего».

Поэтому здесь есть очень серьезная опасность, что госпожа Бербок может вернуть или привести Германию в ту же самую ситуацию, в которой, например, находятся российско-британские отношения, которые фактически нулевые. В них сейчас ничего не происходит. Одна перепалка, одни санкции.



- А чем бы отличалась политика Германии в отношении Украины у канцлера от ХДС/ХСС Армина Лашета от политики Анналены Бербок?

— При Лашете однозначно будет прагматичная политика и попытка договориться с Россией, во всяком случае, по экономическим проектам. Он все-таки реальный политик, а не какой-то заидеологизированный. При нем отношения будут даже лучше, чем при Меркель. В этом я уверен.

Но вот партия зеленых в отличие от господина Лашета будет создавать большие проблемы. Эта партия, если придет к власти, может испортить отношения между Россией и Германией.

К сожалению, к этому нужно быть готовым.

- Объясните, каким образом партия зеленых в опросах общественного мнения вырвалась на первое место (27%), опередив ХДС/ХСС (21%), хотя со времени своего создания она всегда была на вторых ролях в сравнении с ХДС/ХСС и СДПГ, которые попеременно сменяли друг друга у власти в послевоенной Германии?

— Действительно, та Германия, с которой мы сегодня сталкиваемся, абсолютно не похожа на ту Германию, которая существовала еще 20-30 лет тому назад. Тут поменялся народ.

Частично его зомбировали идеологией либеральных ценностей, запретом на альтернативные точки зрения, страхом перед «диктаторами» и «тоталитаризмом».

К тому же немцы нашли для себя новую идеологию, которую они могут сделать своей новой немецкой идеей, которую они давно искали.

Немцы сейчас считают, что они шагают впереди планеты. Они влюблены в свою либеральную систему и считают, что она должна быть панацеей от всех бед и для других стран, — немецкая модель должна быть экспортирована и на другие континенты, и в другие политические культуры.

Александр Рар: Конфликт США с Россией — это борьба монополярного мира с мультиполярным © РИА Новости, Михаил Климентьев

Пришло новое поколение, для которого Вторая мировая война уже не играет никакой роли. Оно ищет для Германии и Европы какую-то новую великую идею. Это зеленая экологическая экономика, права человека и высшая мораль. В общем, растет новая нетолерантная идеология, которой начинают сочувствовать все более и более молодых людей. Эта идеология зажигательная. Для этих людей Меркель начинает олицетворять «отстой», от которого они хотят уйти. Они хотят чего-то нового.

Вот в этой идеологии зеленых многие из нового поколения и видят прогресс. Она для них привлекательная. Отсюда и такие высокие рейтинги.