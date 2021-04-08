Споры вокруг незаконной застройки в Крыму и коррупционные скандалы связаны с ментальным наследием и кадрами, доставшимися региону от украинской власти. Об этом рассказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью изданию Украина.ру

Алексей Мартынов: Крым постепенно избавится от тяжелого наследия Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт уверен, что с самого начала необходимо было провести ротацию управленческих элит Крыма, предложив им либо перейти на более высокие должности в других регионах страны, либо уволиться с госслужбы и заниматься чем-то другим, потому что система управления требует конкретных компетенций.

«Можно было сразу выкорчевать ментальное украинское наследие, а можно постепенно. Сразу — это экстремизм, сталинизм и прочие «измы». А постепенно — это то, что мы сейчас наблюдаем. Потихонечку это выковыривается, но возникают издержки, связанные с коррупцией, схемами, незаконной застройкой и всем, чем переполнена современная Украина», — указал Мартынов.

С этими проблемами борются соответствующие структуры, но по этому же поводу возмущаются подконтрольные США медиа, пытаясь вывести местных жителей на разные пикеты и митинги, еще один «украинский национальный спорт», добавил политолог.

Украинские пережитки еще будут какое-то время мешать жизни Крыма, но регион рано или поздно избавиться от них, заключил собеседник издания.

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