В Крыму с самого начала необходимо было провести ротацию управленческого звена, предложив местным чиновникам занять более высокую должность в других регионах России, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов

Василий Колташов: Вернувшись в Россию, Крым избежал социально-экономической катастрофы © РИА Новости, Александр Натрускин

- Алексей, после возвращения Крыма в состав РФ в Крыму было сделано очень много. А вы могли бы выделить конкретные вопросы, которые Россия могла бы решить, но не сделала этого, а с какими проблемами она пока объективно справиться не может?

— Еще в 2014 году наш исследовательский центр предлагал руководству страны проект ротации крымских элит от среднего управленческого звена до самого верха. Мы понимали, что Крыму в наследство, кроме разрухи, досталась еще и украинизированная элита, плотно связанная с соседями не только хозяйственными делами и коррупционными схемами, но и сознанием, которое формировалось 23 года.

Проект состоял в том, чтобы предложить чиновникам новые должности повыше, но в глубине страны. Например, если вы были заместителем прокурора, то вы бы заняли должность прокурора где-нибудь в Забайкальском крае. Заодно бы и страну узнали. Но тогда нас обозвали экстремистами и сталинистами и проект отклонили.

На мой взгляд, семилетний опыт возвращения в родную гавань как раз говорит о том, что к этому все равно пришли, но только в менее системной форме. Людей нужно готовить, учить, переучивать. И не только управленцев. Но их в первую очередь, потому что задачи стоят масштабные, а времени на их реализацию крайне мало.

Я считаю, что если что-то и не удалось сделать за эти годы (хотя результаты просто невероятные), то только «благодаря» местным управленцам. Все равно пришлось завозить управленческие кадры с материка, все равно определенная ротация происходит. Она могла бы быть более системной, но это вызвало бы гневную реакцию оппонентов.

В любом случае, опыт возращения Крыма в родную гавань подтверждает пословицу «Собака лает, караван идет». Собаки лают со всех сторон, соседние шавки с сильным южнорусским акцентом подтявкивают, а Крым уверенно чувствует себя в России.

- Почему к вашему предложению о кадровой ротации не прислушались? Из-за дефицита людей или по какой-то иной причине?

— Не знаю. Думаю, что просто остереглись таких резких решений. Напомню вам об определенной фронде вокруг Чалого в том же Севастополе. Это такие пережитки от Украины, с которыми нужно расставаться сразу, иначе они будут выскакивать в самый неподходящий момент. Я так считал и считаю до сих пор.

Возможно, побоялись каких-то исторических аналогий с депортацией крымских татар после войны. Хотя я считаю, что можно было бы этот этап перешагнуть. В любом случае все идет так, как должно идти, несмотря на то что чинятся определенные препоны вроде отключения электричества и днепровской воды.

Но электричеством сегодня Крым обеспечен с большим запасом, и соседи пытаются прикупить излишки электричества, что тоже не исключено. С водой, насколько я понимаю, проблема тоже решена при помощи двух водоводов в Симферополе и Севастополе на случай засушливого лета.

Я думаю, все будет хорошо. А все эти украинские пережитки крымчане уже перерастают. Наверное, это еще будет какое-то время аукаться (23 года даром не прошли). Но с каждым годом все меньше каких-то наследственных проявлений.

- Банки, мобильные операторы и крупные торговые сети сегодня не хотят идти в Крым, опасаясь западных санкций. Нужно ли с этим что-то делать или регион обходится и без них?

— Во-первых, Крым обходится. Свято место пусто не бывает. Во-вторых, насколько мне известно, крупные фирмы так или иначе представлены, но только под другими названиями. В-третьих, если кто-то опасается санкций, то пускай и дальше их опасается и сидит под лавкой.

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Украинская пропаганда любит говорить, что, мол, их Сбербанк не открывает отделения в Крыму, зато открывает отделения в Киеве. Я поздравляю с этим Сбербанк, это их проблемы.

- Вы упомянули украинскую пропаганду, и она продолжает оказывать влияние на Крым. Нужно ли России целенаправленно отвечать на эту пропаганду или пусть говорят, если им так хочется?

— А вы позвоните в Крым и спросите, как на них влияет украинская пропаганда. Насколько я себе представляю, она на них никак не влияет. Плевать жители Крыма хотели на украинскую пропаганду и на Украину в целом. Особенно в контексте того, что им отключали воду и свет.

В Крыму живут российские граждане с российскими паспортами, с российскими гражданскими обязанностями и с гордостью за Россию. Кому эта пропаганда вообще нужна?

- Мы общаемся с крымскими экспертами, и часть из них говорит о том, что «Радио Свобода» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) и другие подконтрольные американцам проекты успешно используют конфликты вокруг застройки и коррупционные скандалы…

— Правильно. Это то, о чем мы говорили вначале. Можно было сразу выкорчевать ментальное украинское наследие, а можно постепенно. Сразу — это экстремизм, сталинизм и прочие «измы». А постепенно — это то, что мы сейчас наблюдаем. Потихонечку это выковыривается, но возникают издержки, связанные с коррупцией, схемами, незаконной застройкой и всем, чем переполнена современная Украина.

С этим борются соответствующие структуры, но по этому же поводу возмущаются всякие «свободы», «голоса» и прочие бибиджишные конторы (Агентство США по глобальным медиа (BBG) и бодрят население, выводя его на разные пикеты и митинги. Это тоже еще один украинский национальный спорт.

Повторюсь: я бы провел ротацию управленческих элит, предложив им либо перейти на более высокие должности в других регионах страны, либо уволиться с госслужбы и заниматься чем-то другим. Потому что системы управления требуют конкретных компетенций. А когда у вас нет времени на переподготовку и переобучение, то ротация — это самый лучший способ.

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- Возможен ли вариант, при котором Россия в обмен на отказ Киева прекратить водную блокаду Крыма прекратит поставки электроэнергии на Украину?

— Я не думаю, что будут такие меры. Повторюсь: там проблема воды решена. Это соседям кажется, что они как-то навредили. Они навредили с точки зрения дополнительных расходов, потому что пришлось реализовывать масштабные проекты.

На днях я видел интервью вице-премьера Хуснуллина (человек из строительного комплекса), который курирует Крым и все крымские проекты, и он как раз рассказывал, что проекты, которые призваны обеспечивать потребности региона в воде даже в засушливые сезоны, практически реализованы.

Проблема наших соседей в том, что они все время что-то ломают и портят. Но это логика школьника. Пока они сами не выздоровеют, бессмысленно с ними что-то обсуждать. Электричество им тоже никто отключать не будет. Мы же не дикари, чтобы что-то отключать.

Россия вообще могла бы Днепр перекрыть в районе Смоленска. Перенаправила бы его аккуратно в другую сторону — и что бы они делали, если бы Днепр обмелел? Но это не наш метод. Мы гуманисты. Мы большие, добрые, богатые. Мы просто со стороны наблюдаем, как они колются каким-то левым индийским препаратом под видом вакцины. Просто жалеем их. А что еще делать?