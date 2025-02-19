https://ukraina.ru/20250219/1061199434.html

"Тупой, но полезный". Михаил Павлив о том, зачем Трампу нужен ястреб на переговорах с Россией по Украине

"Тупой, но полезный". Михаил Павлив о том, зачем Трампу нужен ястреб на переговорах с Россией по Украине - 19.02.2025 Украина.ру

"Тупой, но полезный". Михаил Павлив о том, зачем Трампу нужен ястреб на переговорах с Россией по Украине

Британское лобби на европейском континенте уже считало, что получило Украину на блюдечке. Вспомним недавно подписанное "столетнее соглашение" между Украиной и Британией, эксклюзивные права поляков занимать должности на госслужбе, присутствие турок в украинской экономике тоже существенное. И это блюдечко с голубой каемочкой сейчас уплывает.

2025-02-19T15:30

2025-02-19T15:30

2025-02-19T15:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести выборы, поскольку у Владимира Зеленского низкий рейтинг.- Михаил, как украинские элиты будут выходить из ситуации, когда военное положение в стране ставит крест на избирательном процессе?- Почему в нашем экспертном сообществе полагают, что военное положение исключает любые выборы? Где это указано в Конституции Украины? Даже с учетом антитеррористической операции на заметной части бывшей Донецкой области Украины не раз проходили выборы.Украинской власти ничего не помешает провести выборы даже с учетом военного положения, если она того пожелает. Особые ситуации позволяют прибегать к особым методам. Но ключевой вопрос в том, что такой воли ни у Зеленского, ни у его окружения.И сомневаюсь, что она появится. Все более остро стоит вопрос о субъектности Верховной Рады, парламента, который по Конституции сам может отменить военное положение, назначить бюджетирование выборов, определить сроки. Все это по Конституции Украины лежит в сфере компетенций Верховной Рады, которая на сегодняшний день еще легитимна. Потому что по закону Рада может не менять свой состав в условиях военного положения.Поэтому стоит вопрос об обретении парламентом субъектности. Эти разговоры идут в украинском политикуме. Речь идет о смене руководства парламента на людей, которые были бы готовы демонстрировать субъектность в отношении Банковой (улица в Киеве, где расположен офис президента Украины – ред.). Этот консенсус среди украинских политиков вызревает. Этот консенсус предполагал бы прямую коммуникацию с новой администрацией США, минуя Банковую и Зеленского.- Будут ли украинские политики искать замену Зеленскому?- Чтобы двигаться по выборному треку, смещать его не нужно. Дональд Фреддович утрирует, он любит играть цифрами (по словам Трампа, рейтинг Зеленского 4% - ред.), но в целом его рейтинг имеет очень печальный характер.Дело в том, что данных по электоральному рейтингу мы не видели с конца 2021 года. Одно дело публикация ответов на вопрос поддерживаете вы или не поддерживаете Зеленского, субъективный вопрос во время войны, другое дело, готовы ли вы за него проголосовать как за будущего президента.- Продолжат ли делать ставку на Зеленского те западные элиты, которые занимают антитрамповскую позицию?- Они будут делать все возможное, чтобы защитить Зеленского. Но насколько велики их возможности для этого? Вчера в Великобритании состоялась встреча между Эрдоганом, Зеленским и главой МИ-6 Ричардом Муром, Британия вообще пытается выступать заводилой на на антитрамповском или заукраинском треке. Вопрос, по которому они собрались, это даже не переговоры с США, это вопрос потенциального соглашения по украинским ресурсам, который очень беспокоит турок, Лондон, Варшаву.Все британское лобби на европейском континенте уже считало, что получило Украину на блюдечке. Вспомним недавно подписанное "столетнее соглашение" между Украиной и Британией, глубину интеграции Украины с Польшей, эксклюзивные права поляков занимать должности на госслужбе, присутствие турок в украинской экономике тоже существенное. И это блюдечко с голубой каемочкой сейчас уплывает.Другое дело, что и предложит Трампу особенного нечего. Сомневаюсь, что ради этого будут перекраивать всю систему собственности, вряд ли на это будут спокойно смотреть украинские олигархи. Хотя почти против всех из них санкции уже введены или готовятся. Под санкциями уже Пинчук, Кличко, Фиала, партнер Рината Ахметова Новинский.- У кого из украинских политиков сейчас наиболее сильные президентские амбиции?- С амбициями на Украине всегда было хорошо, а вот с реальными возможностями… Фаворит так или иначе Залужный. Очень хорошо себя чувствует экстремист Буданов*. Потенциал для роста есть у многих. Пока мало понятна, какая будет явка тех или иных возрастных категорий. На второй тур могут пойти и Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко, Александр Дубинский. Арестович* проявляет свою политическую позицию, но финансирования у него нет.- Нардеп Марьяна Безуглая в соцсетях задается вопросом, потянет ли Украина израильскую модель борьбы, имея в виду слова Моше Даяна о том, что можно брать у США деньги и оружие, а к советам не прислушиваться. Всерьез ли такой сценарий рассматривают на Украине?- Безуглая давно воспринимается всеми как спойлер, сливной бачок и сумасшедшая общенационального формата. Она может демонстрировать подспудные интересы Ермака, но вряд ли ее нужно воспринимать всерьез.- США выбрали своим представителем в переговорную группу с Россией спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога. Сможет ли этот ястреб старой закалки сорвать переговорный процесс?- Мне кажется, что это Болтон-2.0. Трамп охарактеризовал Болтона, как чрезвычайно тупого, но полезного ястреба, благодаря риторике которого появляется пространство для переговоров и маневров.Келлог подходящий персонаж для Украины. Во-первых, чтобы не резонировать в категоричности с первыми лицами режима, а во-вторых, чтобы выглядеть плохим полицейским в этой переговорной тюрьме. Субъектность его крайне невысока.Так или иначе военные действия еще будут продолжаться. Сколько, мне предсказать трудно. Очень много зависит от готовности парламента Украины обретать субъектность в этом вопросе. Зеленский и его группа поддержки в этом вопросе будут упираться сколько угодно.*Признан террористом и экстремистомТакже на эту тему Поступает очень неожиданная информация из Киева. Непубличная, конечно же

https://ukraina.ru/20250219/1061196870.html

https://ukraina.ru/20250219/1061195614.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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интервью, украина, сша, британия, владимир зеленский, дональд трамп, михаил павлив, верховная рада, украина.ру, рада