Изучает расписание рейсов: основатель Pink Floyd раскрыл план Зеленского - 19.02.2025 Украина.ру
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Изучает расписание рейсов: основатель Pink Floyd раскрыл план Зеленского
Изучает расписание рейсов: основатель Pink Floyd раскрыл план Зеленского - 19.02.2025 Украина.ру
Изучает расписание рейсов: основатель Pink Floyd раскрыл план Зеленского
Один из основателей всемирно известной группы Pink Floyd Роджер Уотерс выдал новую порцию разоблачений Владимира Зеленского и возглавляемого им режима. Причем произошло это не где-нибудь, а прямо на заседании Совета безопасности ООН
2025-02-19T16:41
2025-02-19T16:41
эксклюзив
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
оон
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За мир во всем миреУотерс из тех, про кого никогда не скажешь, что деятели культуры или шоу-бизнеса должны быть вне политики. 81-летний родоначальник Pink Floyd считает ровно наоборот.Музыкант остается верен себе и защищает свои убеждения, вне зависимости от той повестки и моды, которая царит в тот или иной момент на Западе.Еще в 2014 году он понял, что никакой "аннексии" Крыма не было, а была лишь справедливая и законная реакция России на госпереворот, осуществленный в Киеве по команде из США. Естественно, за такое его тут же отправили на скандальный украинский сайт "Миротворец" и записали в перечень угроз украинской государственности.Что еще более важно, так это умение Уотерса признавать свои ошибки и не стесняться говорить об этом. Так, в марте 2022 года он обнародовал открытое письмо, в котором резко раскритиковал действия РФ на Украине и лично Владимира Путина.Прошло несколько месяцев, и экс-лидер Pink Floyd свою позицию изменил. Он пришел к выводу, что СВО стала результатом политики США, которые продолжили расширять НАТО к границам РФ и не способствовали урегулированию конфликта на Украине.В феврале 2023 года он по видеосвязи впервые выступил в Совбезе ООН. При этом его сложно упрекнуть в пророссийских взглядах."Единственный разумный путь действий сегодня – немедленное перемирие на Украине. Никаких "но", никаких "если". Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, Евросоюз – все вы, пожалуйста, измените курс сейчас, договоритесь о перемирии на Украине сегодня. Конечно, это будет только начальная точка", - говорил он в ходе своего выступления.Первый раз в СовбезеСпустя два года Уотерс снова выступил в Совете Безопасности ООН по приглашению РФ.Как писало ранее издание Украина.ру, музыкант сделал небольшой экскурс в историю, напомнив, как развивались события на Майдане, и как помощник госсекретаря Виктория Нуланд вместе с послом США на Украине Джеффри Пайеттом в телефонном разговоре, запись которого стала достоянием общественности, выбирали нового украинского президента."После этого переговоры привели к заключению соглашения "Минск-2". Это была очень необходимая и полезная попытка найти решение этой смертоносной проблемы в весьма глубоко расколотом обществе. Некоторые говорят, что на новое правительство в Киеве оказали влияние правые группировки, такие как "Правый сектор"* и сторонники Степана Бандеры. Если вы не знаете, кто это, вы здесь не должны находиться, вы должны сидеть дома и смотреть шоу Билла Маера или сериал про семью Кардашьян", – заявил Уотерс.Основатель Pink Floyd напомнил, как развивались события: победа Владимира Зеленского на выборах президента, его отказ от выполнения Минских соглашений, усилия Москвы для урегулирования ситуации и отказ Запада реагировать на это. Вместо этого со стороны Украины последовала эскалация, которая и вынудила Кремль начать спецоперацию."Можно ли было этого избежать? Конечно, этого можно было избежать! Это называется дипломатия, это называется здравый смысл, это называется коммуникация! Война – это самый-самый последний вариант, самое последнее средство. Кому это выгодно? Богатым людям, олигархам. С момента Второй мировой войны рэкет постоянно где-то рядом. Конфликт на Украине мог остановиться еще в зародыше, потому что люди начали общаться между собой", – сказал Уотерс.Музыкант высоко оценил факт начала прямых контактов между лидерами России и США, которым стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина неделю назад."Возможно, есть проблеск света в конце этого темного туннеля войны, который тянется уже 3 года, в котором сотни тысяч погибли. Слишком поздно. Но, может быть, это только начало", - заявил Уотерс.Зеленский готовит бегствоВ тот же день музыкант дал комментарий RT, в котором более подробно высказал свое мнение о происходящем на Украине.Уотерс полагает, что в обозримом будущем Зеленский сбежит с Украины."Подозреваю, что сейчас Зеленский изучает расписание рейсов, потому что собирается сбежать. Я считаю, что это лишь вопрос времени", - сказал он.Уотерс обратил внимание на то, как проходили переговоры Москвы и Вашингтона в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По его словам, отсутствие там представителей Украины говорит о том, Зеленский "здесь ничего не значит"."Бедняга Зеленский неизбежно оказался [не у дел]… Я бы ему советовал даже не думать о том, чтобы вмешиваться. Потому что им [участникам переговоров] этого не нужно. Если бы им было интересно, что он скажет, полагаю, он бы там присутствовал", - отметил музыкант.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Зеленский имел три года для того, чтобы закончить конфликт путем переговоров. Поэтому, отметил американский лидер, ему не следует возмущаться тем, что Киев на позвали на встречу в Саудовской Аравии.*Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о заседании Совета безопасности ООН с участием Уотерса - в материале издания Украина.ру "Не знаете, кто такой Бандера, смотрите сериал с Кардашьян". Небензя сказал, из-за чего Киев кусает локти.
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, оон
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН

Изучает расписание рейсов: основатель Pink Floyd раскрыл план Зеленского

16:41 19.02.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День десятый
76-й Венецианский кинофестиваль. День десятый - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Один из основателей всемирно известной группы Pink Floyd Роджер Уотерс выдал новую порцию разоблачений Владимира Зеленского и возглавляемого им режима. Причем произошло это не где-нибудь, а прямо на заседании Совета безопасности ООН
За мир во всем мире
Уотерс из тех, про кого никогда не скажешь, что деятели культуры или шоу-бизнеса должны быть вне политики. 81-летний родоначальник Pink Floyd считает ровно наоборот.
Музыкант остается верен себе и защищает свои убеждения, вне зависимости от той повестки и моды, которая царит в тот или иной момент на Западе.
Еще в 2014 году он понял, что никакой "аннексии" Крыма не было, а была лишь справедливая и законная реакция России на госпереворот, осуществленный в Киеве по команде из США. Естественно, за такое его тут же отправили на скандальный украинский сайт "Миротворец" и записали в перечень угроз украинской государственности.
Что еще более важно, так это умение Уотерса признавать свои ошибки и не стесняться говорить об этом. Так, в марте 2022 года он обнародовал открытое письмо, в котором резко раскритиковал действия РФ на Украине и лично Владимира Путина.
Прошло несколько месяцев, и экс-лидер Pink Floyd свою позицию изменил. Он пришел к выводу, что СВО стала результатом политики США, которые продолжили расширять НАТО к границам РФ и не способствовали урегулированию конфликта на Украине.
В феврале 2023 года он по видеосвязи впервые выступил в Совбезе ООН. При этом его сложно упрекнуть в пророссийских взглядах.
"Единственный разумный путь действий сегодня – немедленное перемирие на Украине. Никаких "но", никаких "если". Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, Евросоюз – все вы, пожалуйста, измените курс сейчас, договоритесь о перемирии на Украине сегодня. Конечно, это будет только начальная точка", - говорил он в ходе своего выступления.
Первый раз в Совбезе
Спустя два года Уотерс снова выступил в Совете Безопасности ООН по приглашению РФ.
Как писало ранее издание Украина.ру, музыкант сделал небольшой экскурс в историю, напомнив, как развивались события на Майдане, и как помощник госсекретаря Виктория Нуланд вместе с послом США на Украине Джеффри Пайеттом в телефонном разговоре, запись которого стала достоянием общественности, выбирали нового украинского президента.
"После этого переговоры привели к заключению соглашения "Минск-2". Это была очень необходимая и полезная попытка найти решение этой смертоносной проблемы в весьма глубоко расколотом обществе. Некоторые говорят, что на новое правительство в Киеве оказали влияние правые группировки, такие как "Правый сектор"* и сторонники Степана Бандеры. Если вы не знаете, кто это, вы здесь не должны находиться, вы должны сидеть дома и смотреть шоу Билла Маера или сериал про семью Кардашьян", – заявил Уотерс.
Основатель Pink Floyd напомнил, как развивались события: победа Владимира Зеленского на выборах президента, его отказ от выполнения Минских соглашений, усилия Москвы для урегулирования ситуации и отказ Запада реагировать на это. Вместо этого со стороны Украины последовала эскалация, которая и вынудила Кремль начать спецоперацию.
- РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Вчера, 18:15
"Не знаете, кто такой Бандера, смотрите сериал с Кардашьян". Небензя сказал, из-за чего Киев кусает локтиМинские соглашения 10 лет назад предлагали Украине такие условия урегулирования конфликта, о которых теперь можно только мечтать. Саботировав тот комплекс мер, власти страны обрекли себя на крайне невыгодный сценарий сегодня
"Можно ли было этого избежать? Конечно, этого можно было избежать! Это называется дипломатия, это называется здравый смысл, это называется коммуникация! Война – это самый-самый последний вариант, самое последнее средство. Кому это выгодно? Богатым людям, олигархам. С момента Второй мировой войны рэкет постоянно где-то рядом. Конфликт на Украине мог остановиться еще в зародыше, потому что люди начали общаться между собой", – сказал Уотерс.
Музыкант высоко оценил факт начала прямых контактов между лидерами России и США, которым стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина неделю назад.
"Возможно, есть проблеск света в конце этого темного туннеля войны, который тянется уже 3 года, в котором сотни тысяч погибли. Слишком поздно. Но, может быть, это только начало", - заявил Уотерс.
Зеленский готовит бегство
В тот же день музыкант дал комментарий RT, в котором более подробно высказал свое мнение о происходящем на Украине.
Уотерс полагает, что в обозримом будущем Зеленский сбежит с Украины.
"Подозреваю, что сейчас Зеленский изучает расписание рейсов, потому что собирается сбежать. Я считаю, что это лишь вопрос времени", - сказал он.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Уотерс обратил внимание на то, как проходили переговоры Москвы и Вашингтона в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По его словам, отсутствие там представителей Украины говорит о том, Зеленский "здесь ничего не значит".
"Бедняга Зеленский неизбежно оказался [не у дел]… Я бы ему советовал даже не думать о том, чтобы вмешиваться. Потому что им [участникам переговоров] этого не нужно. Если бы им было интересно, что он скажет, полагаю, он бы там присутствовал", - отметил музыкант.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Зеленский имел три года для того, чтобы закончить конфликт путем переговоров. Поэтому, отметил американский лидер, ему не следует возмущаться тем, что Киев на позвали на встречу в Саудовской Аравии.
*Деятельность организации запрещена в РФ
Подробнее о заседании Совета безопасности ООН с участием Уотерса - в материале издания Украина.ру "Не знаете, кто такой Бандера, смотрите сериал с Кардашьян". Небензя сказал, из-за чего Киев кусает локти.
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампООН
 
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