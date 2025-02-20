https://ukraina.ru/20250220/1061196042.html

Недалекий, управляемый, самовлюбленный. Штрихи к портрету кандидата Валерия Залужного

Недалекий, управляемый, самовлюбленный. Штрихи к портрету кандидата Валерия Залужного - 20.02.2025 Украина.ру

Недалекий, управляемый, самовлюбленный. Штрихи к портрету кандидата Валерия Залужного

Сколько бы Зеленский ни сопротивлялся выборам, но США его рано или поздно принудят провести голосование. Наиболее вероятным его сменщиком украинские СМИ и социологические исследования упорно называют бывшего главкома Валерия Залужного, который сейчас сидит послом в Лондоне и делает британцам заманчивые предложения от имени украинского народа.

2025-02-20T06:50

2025-02-20T06:50

2025-02-20T06:50

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Во время визитов британских лидеров в Киев те неизменно возят с собой и Залужного, как бы приучая украинцев к новому управленцу их страной.Американское пропагандистское агентство "Радио свобода"* 18 февраля опубликовало видео с "опросом" украинцев в городе Сумы, предлагая им выбрать между Зеленским и Залужным. Почти 90% выбрали Залужного. Репрезентативность такой социологической выборки из пары десятков "прохожих" вызывает сомнения, но хорошо показывает, кого готовят Зеленскому на смену. "Радио свобода" является инструментом предыдущей администрации США, а Илон Маск 9 февраля призвал закрыть это СМИ, которое тратит миллионы налогоплательщиков, хотя его "никто не слушает".Опальный депутат Александр Дубинский уверен, что это именно Лондон просто мечтает "засунуть на выборы президента Залужного".Социологическая служба "Социс", которая обслуживает Петра Порошенко, в конце января заявила, что Залужному якобы доверяют 71,6%. Британская BBC еще в 2023 году прославляла его, как самого популярного украинца, в честь которого якобы украинки слагают песни, хотя ни одного примера такого народного творчества британцы не приводят.Навязывание украинцам Залужного выглядит тем более нелепо, что сам он пока не заявлял о президентских амбициях, его программы украинцы не знают, он явно не является красноречивым оратором, а в качестве главкома ВСУ тоже звезд с неба не хватал.Залужному ставят в заслугу "освобождение Херсона", хотя ВСУ вошли туда осенью 2022 года лишь через три дня после эвакуации российских войск на левый берег. В 2023 году Залужный убил об российские фортификации значительную часть украинских войск в бессмысленном лобовом "контрнаступе".В конце прошлого года он выпустил книгу под названием "Моя война", которое слишком уж перекликается с названием главного опуса нацистского фюрера. Если эту книгу действительно писал он (в чем есть сомнения), перед нами предстает недалекий, но напыщенный человек.В своей книге он вспоминает, как гадалка предсказала, что он станет "главным" в период "великой войны"."Она также посмотрела на меня и улыбнулась. – У тебя римский профиль. Я слышу крики и стоны. Плач детей. Твои предки были воинами. Давно... В твоих жилах течёт кровь воинов. Ты воин... Нет, ты не такой, как они", - пишет Залужный.Нечто подобное можно было бы ожидать от придворных льстецов, но здесь Залужный пишет о себе.Нардеп Дубинский видит в этом пассаже признаки нарциссизма. "Мне, в принципе, внушают опасение люди, которые ходят к гадалкам и примеряют на хуторской анфас римский профиль. Вам одного сумасшедшего нарцисса мало, и вы уже хотите следующего?", - спрашивает Дубинский.Он также отмечал, что все носятся с Залужным, как кандидатом в президенты, но никто так и не узнал ни одного его мнения ни по одному вопросу.В конце января Залужный опубликовал колонку в "Украинской правде", наполнив текст банальностями и благоглупостями. В частности он делится с читателями откровением о том, что любую войну можно выиграть, а можно – проиграть. "Мы вошли в состояние затяжной войны, а выход из нее – впереди", - глубокомысленно пишет Залужный, если вдруг кто-то думал, что выход из войны находится сзади.При этом 16 декабря 2023 года Залужный защитил диссертацию по праву и получил научную степень доктора философии в Одесской юридической академии. Но саму диссертацию по вопросам права объявили государственной тайной в сфере обороны, чтобы никто не усомнился в способностях будущего кандидата или, не дай бог, не уличил в плагиате.Уроженец Новоград-Волынского Житомирской области. Из семьи военнослужащих. После восьмого класса пошел в техникум. Директор техникума Алла Петрошук вспоминает, что учился он на троечки. В 1993 году 20-летний Валерий Залужный поступил в Одесский институт сухопутных войск, а по окончании прошел путь в армии от командира взвода до командира батальона.В 2007 году Залужный с золотой медалью окончил Национальную академию обороны Украины, а в 2014 году окончил оперативно-стратегический факультет того же вуза, получив при этом переходящий меч королевы Великобритании, ежегодно вручаемый лучшему выпускнику. Произошло это в начале войны против Донбасса. По сути, Великобритания уже тогда вручила ему символическое оружие для борьбы с жителями Донецка.27 июля 2021 года его назначили главкомом ВСУ. Одним из его первых шагов после назначения на эту должность стало разрешение украинским военным на линии соприкосновения в Донбассе открывать огонь без согласования с высшим руководством. Уволили его в феврале прошлого года. Его сменщик Александр Сырский, комментируя увольнение, говорил, что они с Залужным никогда не обсуждали приказы, а только выполняли их.Иными словами, весь "гений" главкома Залужного сводился исключительно к беспрекословному выполнению, что может работать в армии, но в политике говорит о полной несамостоятельности и управляемости. Однако именно такой и нужен Великобритании во главе Украины, чтобы со сменой президента ничего не менялось.О других особенностях и кандидатах предстоящих президентских выборов на Украине - в интервью Михаила Павлива ""Тупой, но полезный". Михаил Павлив о том, зачем Трампу нужен ястреб на переговорах с Россией по Украине"*Признано в РФ иноагентом

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