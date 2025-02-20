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Запад ведет политику подавления в Африке - Матвиенко

Запад ведет политику подавления в Африке - Матвиенко - 20.02.2025 Украина.ру

Запад ведет политику подавления в Африке - Матвиенко

Запад ведет политику подавления, подчинения своей воле, не считаясь с суверенными правами стран. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии

2025-02-20T07:13

2025-02-20T07:13

2025-02-20T07:23

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"По сути, Запад ведет свою политику подавления, подчинения своей воле. Ведет ее жестко, преследуя только свои национальные интересы, не считаясь ни с суверенными правами того или иного государства, его законодательства, конституции, его традициями, культурой", - сказала она.Матвиенко подчеркнула, что Запад не имеет никакого особого права на Африку, африканцы должны сами определять свой путь развития.Она также возмутилась, что Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма.По словам политика, страны Африки должны требовать деятельного раскаивания и компенсации за преступления, которые совершили страны Запада.Об отношениях РФ и Африки - в материале Путин: Россия придаёт особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой на сайте Украина.ру.

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новости, запад, африка, эфиопия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации