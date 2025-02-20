Запад ведет политику подавления в Африке - Матвиенко - 20.02.2025 Украина.ру
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Запад ведет политику подавления в Африке - Матвиенко
Запад ведет политику подавления в Африке - Матвиенко - 20.02.2025 Украина.ру
Запад ведет политику подавления в Африке - Матвиенко
Запад ведет политику подавления, подчинения своей воле, не считаясь с суверенными правами стран. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии
2025-02-20T07:13
2025-02-20T07:23
новости
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африка
эфиопия
валентина матвиенко
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"По сути, Запад ведет свою политику подавления, подчинения своей воле. Ведет ее жестко, преследуя только свои национальные интересы, не считаясь ни с суверенными правами того или иного государства, его законодательства, конституции, его традициями, культурой", - сказала она.Матвиенко подчеркнула, что Запад не имеет никакого особого права на Африку, африканцы должны сами определять свой путь развития.Она также возмутилась, что Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма.По словам политика, страны Африки должны требовать деятельного раскаивания и компенсации за преступления, которые совершили страны Запада.Об отношениях РФ и Африки - в материале Путин: Россия придаёт особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой на сайте Украина.ру.
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новости, запад, африка, эфиопия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации
Новости, Запад, Африка, Эфиопия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, Совет Федерации

Запад ведет политику подавления в Африке - Матвиенко

07:13 20.02.2025 (обновлено: 07:23 20.02.2025)
 
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Запад ведет политику подавления, подчинения своей воле, не считаясь с суверенными правами стран. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии
"По сути, Запад ведет свою политику подавления, подчинения своей воле. Ведет ее жестко, преследуя только свои национальные интересы, не считаясь ни с суверенными правами того или иного государства, его законодательства, конституции, его традициями, культурой", - сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что Запад не имеет никакого особого права на Африку, африканцы должны сами определять свой путь развития.
Она также возмутилась, что Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма.
По словам политика, страны Африки должны требовать деятельного раскаивания и компенсации за преступления, которые совершили страны Запада.
"И хочу сказать, что уже нередко эта тема поднимается и на различных международных площадках. Это было бы справедливо, это было бы правильно", - добавила спикер Совфеда.
Об отношениях РФ и Африки - в материале Путин: Россия придаёт особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗападАфрикаЭфиопияВалентина МатвиенкоДмитрий КиселевСовет Федерации
 
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