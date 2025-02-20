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Трамп рассказал о "козырях" России в переговорах по Украине

Трамп рассказал о "козырях" России в переговорах по Украине - 20.02.2025 Украина.ру

Трамп рассказал о "козырях" России в переговорах по Украине

Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть территорий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома

2025-02-20T07:33

2025-02-20T07:33

2025-02-20T07:33

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"Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество", — отметил Трамп.Ранее администрация США заявляла о необходимости поиска дипломатического пути к урегулированию конфликта. Трамп, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что именно его команда способна добиться мирного соглашения.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп