Трамп рассказал о "козырях" России в переговорах по Украине - 20.02.2025 Украина.ру
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Трамп рассказал о "козырях" России в переговорах по Украине
Трамп рассказал о "козырях" России в переговорах по Украине - 20.02.2025 Украина.ру
Трамп рассказал о "козырях" России в переговорах по Украине
Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть территорий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома
2025-02-20T07:33
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"Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество", — отметил Трамп.Ранее администрация США заявляла о необходимости поиска дипломатического пути к урегулированию конфликта. Трамп, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что именно его команда способна добиться мирного соглашения.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп

Трамп рассказал о "козырях" России в переговорах по Украине

07:33 20.02.2025
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
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Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть территорий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома
"Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество", — отметил Трамп.
Ранее администрация США заявляла о необходимости поиска дипломатического пути к урегулированию конфликта. Трамп, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что именно его команда способна добиться мирного соглашения.
Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
 
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