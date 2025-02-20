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Зеленский не может представлять народ Украины до выборов — Маск
Зеленский не может представлять народ Украины до выборов — Маск - 20.02.2025 Украина.ру
Зеленский не может представлять народ Украины до выборов — Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский не может говорить от имени народа Украины, пока не согласится на проведение выборов
2025-02-20T08:30
2025-02-20T08:30
2025-02-20T08:30
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Таким образом он прокомментировал публикацию официального аккаунта Белого дома по борьбе с дезинформацией, которая была посвящена выборам при действующем военном положении. Как отметил аккаунт, выборы в США проходили во время гражданской войны и Второй мировой войны, поэтому Зеленскому тоже стоит провести выборы на Украине.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Накануне президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.Подробнее по теме - в материале Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, илон маск, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Украина, США, Илон Маск, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский не может представлять народ Украины до выборов — Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский не может говорить от имени народа Украины, пока не согласится на проведение выборов
Таким образом он прокомментировал публикацию официального аккаунта Белого дома по борьбе с дезинформацией, которая была посвящена выборам при действующем военном положении. Как отметил аккаунт, выборы в США проходили во время гражданской войны и Второй мировой войны, поэтому Зеленскому тоже стоит провести выборы на Украине.
"Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, пока он не восстановит свободу массовой информации и не перестанет отменять выборы", - написал Маск.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Накануне президент США Дональд Трамп
назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.