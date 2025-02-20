https://ukraina.ru/20250220/1061215219.html

Последняя гастроль британского deep state в борьбе за Украину

Последняя гастроль британского deep state в борьбе за Украину - 20.02.2025 Украина.ру

Последняя гастроль британского deep state в борьбе за Украину

Иначе и не назовешь потуги последних дней и недель со стороны официального Лондона на украинском направлении.

2025-02-20T06:35

2025-02-20T06:35

2025-02-20T06:35

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вашингтон

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Вообще история с британским присутствием на Украине имеет большую ретроспективу, а в период года эдак с 2018 по 2022 они и вовсе были хозяевами положения в Незалежной, потому как первая администрация Трампа не считала страну 404 важным направлением.С другой стороны, вся каденция Байдена прошла под аккомпанемент политического соперничества Вашингтона и Лондона на Украине. При этом Лондон предпочитал интриговать, подначивать Киев (только история про сорванные Джонсоном Стамбульские соглашения чего стоит) и бодаться под ковром, оставляя Вашингтону сомнительную "привилегию" нести основные расходы военной и финансовой поддержке киевского режима. В то же время, Лондон действовал, заключая с Киевом "столетние" пакты и намереваясь прибрать к рукам все, что плохо лежит в огрызке Незалежной. Но состоялся приход новой администрации в Вашингтоне, принявшейся маневрировать в международной повестке с изяществом слона в посудной лавке, и намечающаяся "приватизация" Украины Лондоном и его европейскими союзниками, Турцией, Польшей и Литвой, полетела в тартарары. Заигравшийся в красивые истории Зеленский дал повод Трампу "поймать его за язык" и по полной программе прижать к стенке с требованием подписать кабальное соглашение по всем без исключения ресурсам Украины. В общем "гипс снимают, клиент уезжает!"И Лондон начал действовать. Для начала премьер Британии Стармер заявил о готовности его страны разместить на Украине миротворческий контингент. При этом, стоит отметить, что Стармер информацию о желании разместить британский воинский контингент на Украине озвучил буквально через объявление в газете, в данном случае через статью в газете Telegraph. А так, в общем-то, оно не делается. Стармер по своему текущему статусу – это первое лицо в Британии, а, соответственно, важные решения геополитического характера озвучиваются или на заседании правительства, или в парламенте, или на встрече с иностранными лидерами, в крайнем случае, на какой-то статусной международной площадке. На днях такая площадка как раз была в Мюнхене, где Стармер это свое предложение мог озвучить лично. Но в таком случае британскому премьеру тут же бы полетели вопросы:- сколько британцы готовы послать на Украину солдат?- каков будет их функционал – они принимают или нет участие в возможных боевых действиях?- где они будет размещаться?- обсуждался ли этот вопрос с Трампом?- а что, если Кремль будет против?На все эти вопросы у Стармера ответов нет, кроме последнего. Официальные лица России только что в Эр-Рияде заявили, что полагают неприемлемым, чтобы страна НАТО ввела на территорию Украины свои войска.Параллельно в британских медиа разразился прямо-таки шквал критики начавшихся переговоров Москвы и Вашингтона и прессинга со стороны Трампа в адрес Украины."Мирный план Трампа сталкивается с проблемой - Путин не стремится к переговорам, а хочет продолжать войну", - Financial Times."Зеленский совершил стратегическую ошибку, предложив Трампу права на добычу полезных ископаемых, не предоставив другой конкретики", - якобы заявили все в той же Financial Times европейские и украинские чиновники. Одновременно в британских медиа широко разошлись данные некоего социологического опроса, где на вопрос: "Если США заключат мирное соглашение с Россией без привлечения Украины, в результате чего Россия сохранит контроль над некоторыми завоеванными территориями, а Украина не примет условия соглашения, что, по вашему мнению, следует сделать Европе и Великобритании?", якобы 32% ответили – отговорить Украину от заключения сделки и продолжить оказывать военную помощь. А еще 20% – поощрять Украину принять соглашение, но продолжать оказывать военную помощь, если она откажется. В общем, цитируя почти классика Бориса Джонсона: "Давайте просто воевать дальше".Ну, и, наконец, параллельно встрече в Эр-Рияде, в Турции состоялась не менее примечательная встреча, где Зеленский встретился с Эрдоганом. И надо ж такому приключиться, в тот же день в Турции оказался дорогой друг Реджепа Тайипа и покровитель Зеленского глава британской МИ6 Ричард Питер Мур. Совпадение? Не думаю. По поступающей инсайдерской информации обсуждали как раз то, как противостоять начавшимся переговорам, а, главное, не отдать американцам уже не единожды поделенные участниками этого кружка геополитического рукоделия недра Украины. Впрочем были у официального Лондона и лично Стармера и собственные репутационные задачи всех этих телодвижений. На фоне валящихся рейтингов лейбористов крайне немаловажным для них представляется если не сорвать российско-американские переговоры, то, хотя бы попытаться заскочить в переговорный процесс, где британцы и европейцы вообще пока что стоят за дверью. Накануне в Сети всплыло видео с Трампом, где тот рассказывает, что Стармер уже два раза просил встретиться с ним, и Донни-таки дал согласие, хотя не понимает, о чем они будут разговаривать. Понятно одно - Стармер однозначно будет пытаться увидеться с Трампом до его встречи с Путиным. Но, не менее очевидно и то, что британцы или любые другие страны Европы не смогут разместить свои войска на Украине без согласования с США и Россией.То-есть ввод войск в Украину – это изначальный блеф. И речь скорее всего пойдет не про миротворцев, а про попытку успеть выставить собственную военизированную охрану около интересных с коммерческой точки зрения объектов. Получится ли, сильно сомнительно? Собственно, это во многом и поясняет, почему свое предложение о миротворцах действующий глава правительства Британии готов озвучивать только через колонки в "Телеграф". Его задача – не размещение миротворцев на Украине, а добиться того, чтобы под шумок этой тема хоть как-то просочилась в ход российско-американских переговоров и выкроить там свой собственный гешефт.О особенностях и кандидатах предстоящих президентских выборов на Украине - в интервью Михаила Павлива ""Тупой, но полезный". Михаил Павлив о том, зачем Трампу нужен ястреб на переговорах с Россией по Украине"

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украина, лондон, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, борис джонсон, financial times, нато, мнения