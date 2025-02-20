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Депутат Шеремет призвал Трампа арестовать счета Зеленского
Депутат Шеремет призвал Трампа арестовать счета Зеленского - 20.02.2025 Украина.ру
Депутат Шеремет призвал Трампа арестовать счета Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа инициировать расследование о разворовывании американских траншей на Украине и арестовать зарубежные счета Владимира Зеленского, передает РИА Новости
2025-02-20T08:53
2025-02-20T08:53
2025-02-20T08:53
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"Трампу не стоит сокрушаться о безвозвратных финансовых потерях из-за диктатора Зеленского. Есть все основания проверить его счета в зарубежных банках. Алгоритм простой: инициировать расследование, а счета заморозить и арестовать. Уверен, у Трампа появится прекрасная возможность вернуть похищенные миллиарды до последнего цента в казну государства", - сказал Шеремет.Депутат также допустил, что за разворовыванием американских траншей может стоят семья экс-президента США Джон Байдена и их бизнес-партнеры.Трамп ранее выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Он напомнил, как Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что не знает, где сейчас половина выделенных ему средств.Подробнее об отношении к Зеленскому - в материале Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, шеремет, госдума
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Шеремет, Госдума
Депутат Шеремет призвал Трампа арестовать счета Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа инициировать расследование о разворовывании американских траншей на Украине и арестовать зарубежные счета Владимира Зеленского, передает РИА Новости
"Трампу не стоит сокрушаться о безвозвратных финансовых потерях из-за диктатора Зеленского. Есть все основания проверить его счета в зарубежных банках. Алгоритм простой: инициировать расследование, а счета заморозить и арестовать. Уверен, у Трампа появится прекрасная возможность вернуть похищенные миллиарды до последнего цента в казну государства", - сказал Шеремет.
Депутат также допустил, что за разворовыванием американских траншей может стоят семья экс-президента США Джон Байдена и их бизнес-партнеры.
"Это выдающиеся кровавые мошенники XXI века в лице Зеленского и его подельников из США, хорошо заработавших на жизнях простых украинцев, россиян и обманутых американских налогоплательщиках", - отметил политик.
Трамп ранее выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Он напомнил, как Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что не знает, где сейчас половина выделенных ему средств.