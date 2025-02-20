https://ukraina.ru/20250220/1061214634.html

Выход к Славянску и Краматорску: Киселев назвал самое перспективное направление для продвижения ВС РФ

Выход к Славянску и Краматорску: Киселев назвал самое перспективное направление для продвижения ВС РФ - 20.02.2025 Украина.ру

Выход к Славянску и Краматорску: Киселев назвал самое перспективное направление для продвижения ВС РФ

Взятие Часова Яра открывает ВС РФ выход к Славянску и Краматорску. На этом участке заканчивается Донецкий кряж с его сложной местностью и войска смогут применять больше бронетехники. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-02-20T04:45

2025-02-20T04:45

2025-02-20T04:45

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сво

танки

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В плане дальнейшего наступления наиболее перспективным выглядит район Часов Яра. Взятие этого города открывает ВС РФ выход к Славянску и Краматорску, сообщил эксперт.Пока же в районе Часов Яра или Терн это сделать сложно. Да, танк или БМП выезжают, но в основном штурмовики стараются продвинуться под прикрытием артиллерии. Это очень тяжелая работа и здесь надо отдать должное российским военным, отметил полковник запаса.Более того, ВСУ бросают много мин: как управляемых, так и бесконтактных. При отходе враг также минирует частный сектор, сельскохозяйственные угодья и административные здания, что, опять же, замедляет продвижение войск, констатировал Киселев."То есть если мы где-то противника поддавим, это не значит, что это разовьется в какой-то успех. Мы лишь немного раздвинем какой-то плацдарм, но до первой зеленки весной все останется в прежних позициях", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250219/1061192959.html

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новости, россия, славянск, краматорск, киселев, часов яр, донбасс, наступление, сво, танки, бмп, спецоперация, бронетехника