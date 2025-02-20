Выход к Славянску и Краматорску: Киселев назвал самое перспективное направление для продвижения ВС РФ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
Взятие Часова Яра открывает ВС РФ выход к Славянску и Краматорску. На этом участке заканчивается Донецкий кряж с его сложной местностью и войска смогут применять больше бронетехники. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
В плане дальнейшего наступления наиболее перспективным выглядит район Часов Яра. Взятие этого города открывает ВС РФ выход к Славянску и Краматорску, сообщил эксперт.
"И вот между ними будет окно, через которое мы сможем проламывать оборону ВСУ. Тем более, там уже заканчивается Донецкий кряж с его сложной местностью. Там уже можно будет применять больше бронетехники", — подчеркнул Киселев.
Пока же в районе Часов Яра или Терн это сделать сложно. Да, танк или БМП выезжают, но в основном штурмовики стараются продвинуться под прикрытием артиллерии. Это очень тяжелая работа и здесь надо отдать должное российским военным, отметил полковник запаса.
Более того, ВСУ бросают много мин: как управляемых, так и бесконтактных. При отходе враг также минирует частный сектор, сельскохозяйственные угодья и административные здания, что, опять же, замедляет продвижение войск, констатировал Киселев.
"То есть если мы где-то противника поддавим, это не значит, что это разовьется в какой-то успех. Мы лишь немного раздвинем какой-то плацдарм, но до первой зеленки весной все останется в прежних позициях", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
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