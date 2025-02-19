https://ukraina.ru/20250219/1061185852.html

Failed state: жизни на Украине не будет и после мира

Failed state: жизни на Украине не будет и после мира - 19.02.2025 Украина.ру

Failed state: жизни на Украине не будет и после мира

Завершившийся первый раунд переговоров между США и Россией в Эр-Рияде в очередной раз преподнёс украинской власти пару уроков, которые она упрямо не желает учить.

2025-02-19T05:42

2025-02-19T05:42

2025-02-19T06:01

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россия

усср

владимир зеленский

игорь коломойский

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Первый — время всегда играет против Украины. Второй — принцип "Ни слова об Украине без Украины" является таким же обманом, как и обещания в вечной и безграничной помощи. Нет ничего вечного и бесконечного, есть лишь изменчивые интересы.Тем не менее, никаких выводов Зеленский и его ближайшее окружение из переговорного раунда пока не сделали, равно как и их европейские покровители. А раз так, то эти выводы придётся сделать за них, подсчитав общий итог трёхлетней войны с Россией.ЭлектроэнергетикаНачать, пожалуй, стоит с базиса экономики и её самой консервативной отрасли — электроэнергетики. Без неё невозможна комфортная и цивилизованная жизнь, а также экономический рост.Украине в наследство от УССР досталась мощнейшая энергетическая система, способная выдержать ядерную войну и предназначенная не только для обеспечения потребностей энергоёмкой промышленности УССР, но и для подстраховки стран СЭВ. Украина должна была стать паурэбанком для союзных СССР стран.Как итог, за последние 11 лет — в два приёма — мощность украинской энергосистемы сократилась в три раза: с 50 с лишним гигаватт до 15 гигаватт. И тот факт, что энергосистема ещё не распалась на энергоострова или и вовсе не коллапсировала не столько заслуга украинских энергетиков, сколько следствие российского гуманизма и советского наследия с двойным запасом мощностей по генерации и распределению.Но этот крайне потрёпанный базис не сможет обеспечить Украине экономический рост: для этого нет мощностей, а многолетние упражнения в возобновляемой энергетике были бессистемными и в качестве цели преследовали лишь обогащение части украинской олигархии.Единственный шанс для Украины получить мощности, необходимые для экономического роста, — восстановление связей в электроэнергетике с Россией.ТеплоэнергетикаЕщё тяжелее ситуация с теплоэнергетикой. Износ сетей гарантирует рост потерь при передаче электроэнергии. Износ коммуникаций означает отсутствие теплоснабжения — вода утекает куда быстрее кВт*ч. Украина — страна с запредельно изношенными коммуникациями и на ладан дышащей теплоэнергетикой.Ряд районов Киева до сих пор греют котлы, полученные по репарациям от разгромленной Германии, многие трубы не менялись по 50 и больше лет, часть ТЭЦ (Николаев, Харьков) повреждены или уничтожены.И нельзя сказать, что все проблемы украинской теплоэнергетики порождены СВО. Нет, они копились десятилетиями из-за безразличия к трубам, котлам и запорной арматуре — их считали вечными. Бич украинской теплоэнергетики — хроническое недофинансирование. СВО лишь стала катализатором.Зато благодаря коммунальной сфере сотни украинских чиновников разного уровня обогатились — коммунальные платежи в условиях запредельной теневой занятости стали квазиналогом. Можно уклониться от уплаты НДФЛ, но не платить по счетам куда сложнее.При текущей динамике вопрос исключительно времени, когда крупный областной центр столкнётся с техногенной аварией и коммунальным коллапсом. Кривой Рог и Полтава уже живут в таком состоянии: в первом без тепла почти всю зиму живут сотни тысяч человек, во втором разрушен канализационный коллектор. Чинить всё это некому и не за что.ЖКХ и МКДУдручающая ситуация с системой управления ЖКХ. За 34 года киевская власть в лиц всех её начальников не сподобилась создать ничего хотя бы отдалённо похожего на систему капитального ремонта в России. Спасение многоквартирного жилого фонда (МКД) — дело жителей многоквартирного жилого фонда.Если до конца года киевская власть ещё и корпоратизирует коммунальную собственность, то через пару лет украинские города станут непригодными для жизни. Управлять домами некому — жильцы разбежались или спрятались, что делает крайне сложным проведение собраний собственников, а без них не принимается ни одно серьёзное решение. Чинить дома некому и не за что — кадров не хватает, а денег на дорогостоящие ремонты нет. Да и платить по счетам гражданам всё сложнее — очередной рост тарифов приводит лишь к увеличению задолженности.И это в тех городах, до которых не добралась война. Многие города нужно строить с нуля, только не для кого — вместо десятков тысяч прежних жителей остались сотни.ЭкономикаКолоссальный ущерб нанесен экономике. Полностью потеряны:· Цветная металлургия — она погибла ещё до начала СВО;· Автомобильная промышленность — погибла ещё до 2022 года;· Сельскохозяйственное машиностроение — его добила СВО;· Энергетическое машиностроение — его добили в 2022 году;· Авиастроение — погибло после 2014 года;· Двигателестроение — деградировало после 2014 года и погибло после начала СВО;· Металлообработка и машиностроение — стали ненужными после 2014 года;· Химическая промышленность — деградировала до 2014 года, до 2025 года сохранились лишь считанные предприятия, способные выпускать несложную продукцию;· Нефтепереработка и нефтехимия — исчезли ещё до 2014 года во многом благодаря Игорю Коломойскому;· Животноводство — осталось неприкаянным сразу после 1991 года, а теперь страна не в состоянии обеспечить себя мясом и молоком;· Лесное хозяйство — деградировало, отношение к лесам стало хищническим, лесоперерабатывающий комплекс отсутствует как таковой.На грани исчезновения:· Углепром — Донбасс практически потерян, шахты Львовского бассейна в запустении, крупных потребителей угля (ТЭС) практически не осталось;· Чёрная металлургия — без кокса будет способна лишь обеспечивать потребности внутреннего рынка, для которых существующие мощности меткомбинатов избыточны;Единственное, чем может похвастаться Украина, так это объёмами производства зерновых и масличных, деньги от продажи которых выводятся в офшоры. Украина не в состоянии обеспечить себя продуктами питания, а пшеница и семечка не заменят фрукты, овощи, молочку и кусок мяса.КадрыПотеряла Украина и кадры, способные вывести её из состояния failed state.В стране нет чиновников, способных выстраивать бюрократические вертикали, ставить перед госслужащими задачи и добиваться от них их выполнения. Последний премьер-министр, способный заниматься подобным уже 11 лет как живёт в Москве - Николай Азаров.В стране нет вменяемой экспертизы: отраслевые эксперты на вес золота, экспертные институты разогнаны за ненадобностью, а проектные институты приватизированы. Некому писать вменяемые программы и помогать чиновникам формулировать цели развития. Зато есть Киевская школа экономики.В системы права остались руины, нет ни одного закона, который исполнялся бы в полном объёме. Право умерло в 2014 году, хотя и до него его лежащее тело не пинал лишь ленивый.В стране никто никому не верит, уровень доверия к государственным институтам крайне низок.С таким базисом невозможно созидать — для этого отсутствуют внутренние ресурсы.ЛюдиНо все описанные выше потери меркнут по сравнению с тем, какой ущерб был нанесен людям.Десятки миллионов стали жертвами ведущейся десятилетия когнитивной войны и попали под воздействие пропаганды.Миллионы покинули страну либо в качестве беженцев, либо вместе со своими населёнными пунктами.Миллионы получили психологические травмы и заболевания, которые наложат ни их жизнь серьёзные ограничения.Сотни тысяч получили ранения и увечья, став никому не нужными инвалидами.Многие (счёт превысил 100 тысяч) погибли или пропали без вести, а их дети стали сиротами.Будущего нетМожно сколько угодно писать умные многостраничные программы, создавать министерства по реинтеграции или счастью, но из четырёх кубиков и известными буквами слово "счастье" собрать не получится. Украина, стараниями её властей и существенной доли населения, закономерно пришла к катастрофе. Украину — ту её часть, которую физически контролирует киевская власть — куда корректнее называть Руиной. Последний шанс хоть что-то спасти был упущен весной 2022 года, когда киевская власть решила не подписывать Стамбульские соглашения.Можно не сомневаться, что курс на руинизацию страны будет продолжен — из всех возможных вариантов украинская власть всегда выбирает худший. А значит жизни на подконтрольной ей территории не будет и после заключения мира станет лишь хуже так как внешние участники про неё забудут, а ресурсов внутри страны для её восстановления нет.В таких условиях оккупация будет за счастье. Но её нужно будет заслужить.О главных итогах переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии - в статье Сергея Зуева "Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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украина, россия, усср, владимир зеленский, игорь коломойский