https://ukraina.ru/20250220/1061209034.html

"Эспаньола" – пример того, как должна выглядеть российская армия, чтобы всегда побеждать

"Эспаньола" – пример того, как должна выглядеть российская армия, чтобы всегда побеждать - 20.02.2025 Украина.ру

"Эспаньола" – пример того, как должна выглядеть российская армия, чтобы всегда побеждать

На прошлой неделе побывал в одной из располаг знаменитой, крутой и, можно уже даже сказать, культовой бригады "Эспаньола", которая сейчас со смежными подразделениями освобождает Часов Яр. Никто ж не будет спорить с тем, что взятие под контроль этого города - одна из самых важных задач на пути полного освобождения ДНР

2025-02-20T06:42

2025-02-20T06:42

2025-02-20T06:42

мнения

александр чаленко

эспаньола

азовсталь

новороссия

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Увидев, как выглядит "казарма" и ее обитатели, я пришел в полный восторг, насколько все было неформально, ярко и необычно. Не было там ничего такого, чему можно было бы поставить диагноз "унылое дерьмо". Никакой серости и пресности. Всё радует глаз и сердце.Зайдя в одно из внутренних помещений, был приятно удивлен его убранством. Внутренняя обстановка практически не напоминала о том, что ты находишься в армии: все стены были украшены флагами – в основном Новороссии и Конфедерации. По стенам густо-густо впритык друг к другу развешаны большие фотографии и плакаты в рамках под стеклом (размером примерно А3 и больше), которые отражают вкусы обитателей помещения.А вкусы, надо сказать, антибуржуазные и мятежные - рок-н-ролльные, битнические, панковские, контркультурные, но при этом в сочетании с буржуазным Голливудом и Z-агитацией. Среди фотопостеров вижу Джима Моррисона, Лемми Килмистера из "Моторхед", Сталина, Хирурга из "Ночных волков", Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, "Беспечного ездока", "Криминальное чтиво", Георгия Жукова, водружение Красного знамени над Рейхстагом, Клинта Иствуда, икону Георгия Победоносца, Владимира Путина, кантри-исполнителя Хэнка Вильямса, умершего от алкоголизма, и прочая-прочая.На противоположной стене "гобелен" на всю стену, посреди которого череп и кости, а вокруг них надпись "Эспаньола – это лучшая работа в мире". Вся эта вышеуказанная красота висит не только на стенах, но и на потолке. Например, над "гобеленом" я увидел флаг черного цвета с головой русского богатыря и надписью "Северный человек", а рядом флаг Конфедерации.Но центром всей этой экспозиции было большое зеркало, приколоченное к одной из стен, под ним стол с лежащими на нем принадлежностями для бритья и стрижки и прикрученное к полу крутящееся кресло. Не "казарма", а какой-то барбершоп.И действительно все это хозяйство принадлежало барберу-американцу Грегори Росселу, которого называют просто – Тедди. После поступления на службу в "Эспаньолу" это его прозвище стало его позывным. Сначала он из Америки еще в 10-х приехал в Москву, где в районе Таганки открыл модный барбершоп Teddy`s Rock`N`Roll Barbershop, потом – в ДНР. В общем, Тедди не только служит, но еще и всех стрижёт.Когда я вошел в его эспаньольский барбершоп, то увидел сидящего на диване немного полноватого парня в камуфляжной куртке, в вязаной зеленой шапочке и надетом на голову капюшоне. На ногах шерстяные спортивные штаны зеленого цвета, чистые белые носки и пластиковые черные шлепки. Хотя он был с бородой, но в глаза сразу бросилось, что все его лицо было покрыто татуировками. Ни одного живого места на нем не осталось. Центром татуировочной экспозиции был гладко выбритый подбородок с буквой Z. Это и был барбер Тедди. По-русски он не говорил, с окружающими общался на английском. Среднего роста – примерно 1,72 м, негромкий, спокойный.Он сказал мне, что сам из Калифорнии, а на мой вопрос, почему на стене среди постеров нет моего любимого Led Zeppelin, скривился и что-то буркнул себе под нос. Увы, больше поговорить нам не удалось, так как всю нашу компанию повезли на "Азовсталь", а когда мы вернулись, Тедди уже не было - ушел на дежурство. Начальник военно-политического управления "Эспаньолы" Алексей Живов пояснил мне, почему он пришел к ним в бригаду: "Тедди с нами с 2024 года. Вступил в "Эспаньолу", потому что поддерживает Россию, и верит, что мы боремся с Мировым Злом. Россия – последний оплот".В "казарме" мимо меня проходили два парня средних лет: высокие, с длинными бородами. Оба… в шортах и футболках, на боку у каждого кобура с пистолетом и по нескольку обойм. Как мне сказали, они постоянно так ходят, в любую погоду. И это не рядовые бойцы... Позывные и должности попросили не говорить. Фото не публиковать. Причем самый главный из них с чувством юмора. Когда я попросил сфотографироваться с ними, он, став рядом, сложил ладонями сердечко. Мы рассмеялись.Например, в столовой "Эспаньолы" для бойцов могут подать не только кашу с тушенкой, но и спечь для них бургеры. В общем, "всё не как у людей".Теперь, как говорится, мораль. Считаю, что наша армия должна брать пример вот с таких подразделений как "Эспаньола". Русский солдат, чтобы побеждать, должен выглядеть так, как выглядит боец "Эспаньолы", то есть свободным человеком. Поясню свою мысль.Этот мой тезис поверхностный человек может раскритиковать: "Чаленко, ты вот сейчас нам описал "армию" пана атамана Грициана Таврического с его Попандопуло из "Свадьбы в Малиновке". Это все несерьезно. Нам нужно единообразие и устав как в нормальной регулярной армии".Ну что на это сказать? "Армия" пана-атамана подана в фильме и литературной первооснове карикатурно. Такие "армии", на самом деле, наводили шороху по тылам и у белых, и у красных, потому что в них сражались, как правило, мотивированные бойцы. Вспомните хотя бы армию Батьки Махно.Нынешняя наша регулярная армия при всех ее положительных сторонах, которые никто не отрицает, зарегулирована, формализована, все в ней под одну гребенку, полное отсутствие индивидуальности, в общем, все скучно и серо. А доброволец хочет идти служить к харизматичному командиру и в прославленное подразделение. Я никогда за 11 лет войны в Новороссии не видел, чтобы доброволец шел служить в "регулярную армию".В 2014 года все рвались служить к Мотороле в "Спарту", к Гиви в "Сомали", в Славянскую бригаду к Стрелкову, к Мозговому в "Призрак", к Ходаковскому в "Восток", к Захарченко в "Оплот", а во время СВО – в "Вагнер", а сейчас – в "Эспаньолу" к Испанцу. Почему? Потому что там все красиво: и бойцы, и командиры, и располаги. Там служат Личности, и ты, пойдя туда, становишься Личностью. Для пацанов ты будешь примером и предметом зависти, а для девчонок – чем-то сексуальным и вожделенным. И главное - там Победа. Посмотрите, кто стоял и стоит на главных направлениях удара - добровольческие подразделения. Кто в 2023 году свел на нет украинский "контрнаступ"? Добровольцы из БАРСов (Боевой резерв армии страны - прим.)А что армия? Я как-то как журналист, работающий в зоне боевых действий, пришел на инструктаж. Среди требований к журналистам озвучивалось следующее: бородатых солдат и офицеров не снимать, а если снимать, то в балаклаве. Не снимать одетых не по уставу и в не того цвета камуфляже. Нельзя! Спрашиваю: а вот командир 7-ой штурмовой бригады святого Георгия Александр Бородай и командир БАРСа "Сармат" Дмитрий Рогозин с бородами. Как в таком случае с ними делать видеоинтервью? Отвечают: а просите их надеть балаклавы. Я: кого просить? Депутата Госдумы и сенатора, которых и так все знают??? Ну дурость же и глупость… Армия всех хочет подстричь под одну гребенку – поэтому в ней нет индивидуальности, красоты и харизмы. Не с кого бойцу брать пример. Вот поэтому все мотивированные и идейные добровольцы стремятся в такие подразделения, как "Эспаньола". Они и стали такими знаменитыми, потому что побеждают врага. А побеждают они, потому что там воюют индивидуальности, а не тупые роботы. А индивидуальность всегда выглядит неформально и красиво. Не по уставу.В конце про бороды. Видели, как выглядят саперы из Иностранного легиона на парадах? Все с бородами, в фартуках и с секирами на плече. Красиво же? Красиво. Можно ли такую форму представить в нашей армии? Увы, нет. А жаль… В общем, делайте выводы сами.Читайте также статью Александра Чаленко "Азовсталь": террор азовцев, гибель пенсионеров, сувениры на память, руины

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

мнения, александр чаленко, эспаньола, азовсталь, новороссия