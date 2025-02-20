Главное за ночь 20 февраля
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
За ночь уничтожено четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью, сообщили в Минобороны.
Российские войска за 2024 год освободили от противника почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, а за два месяца этого года - еще более 600 квадратных километров, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Рудской.По его словам, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях от украинских националистов зачищено около 75 процентов территорий, а в ЛНР осталось освободить менее одного процента.
Одесса частично осталась без отопления из-за повреждения тепломагистрали, сообщил гауляйтер Геннадий Труханов.
Трамп заявил, что Россия имеет "козыри" в переговорах по Украине, так как контролирует значительные территории.
Президент США также заявил, что намерен возродить сделку с Украиной по критическим минералам после отказа Зеленского подписать подобное соглашение. И добавил, что киевские власти грубо обошлись с главой минфина США Бессентом во время его первого визита на Украину.
Президент США также заявил, что намерен возродить сделку с Украиной по критическим минералам после отказа Зеленского подписать подобное соглашение. И добавил, что киевские власти грубо обошлись с главой минфина США Бессентом во время его первого визита на Украину.
В Европе переживают, что трансатлантическому альянсу пришел конец, пишет Politico. Газета приводит слова неназванного европейского дипломата.
Теперь у нас есть альянс между российским президентом, который хочет разрушить Европу, и американским президентом, который также хочет разрушить Европу.
Подробнее - в материале Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский на сайте Украина.ру.