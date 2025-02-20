Главное за ночь 20 февраля - 20.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 20 февраля
Главное за ночь 20 февраля - 20.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 20 февраля
За ночь уничтожено четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 20.02.2025
2025-02-20T08:09
2025-02-20T08:09
новости
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украина
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европа
дональд трамп
минобороны
генштаб
фсб
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За ночь уничтожено четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью, сообщили в Минобороны.Российские войска за 2024 год освободили от противника почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, а за два месяца этого года - еще более 600 квадратных километров, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Рудской.По его словам, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях от украинских националистов зачищено около 75 процентов территорий, а в ЛНР осталось освободить менее одного процента.Одесса частично осталась без отопления из-за повреждения тепломагистрали, сообщил гауляйтер Геннадий Труханов.Уроженец Украины осужден на шесть лет за подготовку теракта в Хакасии, сообщили в региональном управлении ФСБ.Трамп заявил, что Россия имеет "козыри" в переговорах по Украине, так как контролирует значительные территории.Президент США также заявил, что намерен возродить сделку с Украиной по критическим минералам после отказа Зеленского подписать подобное соглашение. И добавил, что киевские власти грубо обошлись с главой минфина США Бессентом во время его первого визита на Украину.Сийярто обсудил с главой Минфина США возможность отмены ряда санкций против России. Как сообщил глава венгерского МИД, они согласились, что чем быстрее будет урегулирован конфликт на Украине, тем быстрее будут отменены эти санкции.В Европе переживают, что трансатлантическому альянсу пришел конец, пишет Politico. Газета приводит слова неназванного европейского дипломата.Подробнее - в материале Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, украина, сша, европа, дональд трамп, минобороны, генштаб, фсб
Новости, Владимир Зеленский, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Минобороны, Генштаб, ФСБ

Главное за ночь 20 февраля

08:09 20.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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За ночь уничтожено четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью, сообщили в Минобороны.
Российские войска за 2024 год освободили от противника почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, а за два месяца этого года - еще более 600 квадратных километров, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Рудской.По его словам, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях от украинских националистов зачищено около 75 процентов территорий, а в ЛНР осталось освободить менее одного процента.
Одесса частично осталась без отопления из-за повреждения тепломагистрали, сообщил гауляйтер Геннадий Труханов.
Уроженец Украины осужден на шесть лет за подготовку теракта в Хакасии, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Трамп заявил, что Россия имеет "козыри" в переговорах по Украине, так как контролирует значительные территории.

Президент США также заявил, что намерен возродить сделку с Украиной по критическим минералам после отказа Зеленского подписать подобное соглашение. И добавил, что киевские власти грубо обошлись с главой минфина США Бессентом во время его первого визита на Украину.
Сийярто обсудил с главой Минфина США возможность отмены ряда санкций против России. Как сообщил глава венгерского МИД, они согласились, что чем быстрее будет урегулирован конфликт на Украине, тем быстрее будут отменены эти санкции.
В Европе переживают, что трансатлантическому альянсу пришел конец, пишет Politico. Газета приводит слова неназванного европейского дипломата.
Теперь у нас есть альянс между российским президентом, который хочет разрушить Европу, и американским президентом, который также хочет разрушить Европу.
Подробнее - в материале Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский на сайте Украина.ру.
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампМинобороныГенштабФСБ
 
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Заголовок открываемого материала
08:09Главное за ночь 20 февраля
07:53Зеленский сделает все ради власти и ухудшит позиции Киева - Politico
07:33Трамп рассказал о "козырях" России в переговорах по Украине
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