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Главное за ночь 20 февраля

Главное за ночь 20 февраля - 20.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 20 февраля

За ночь уничтожено четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 20.02.2025

2025-02-20T08:09

2025-02-20T08:09

2025-02-20T08:09

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За ночь уничтожено четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью, сообщили в Минобороны.Российские войска за 2024 год освободили от противника почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, а за два месяца этого года - еще более 600 квадратных километров, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Рудской.По его словам, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях от украинских националистов зачищено около 75 процентов территорий, а в ЛНР осталось освободить менее одного процента.Одесса частично осталась без отопления из-за повреждения тепломагистрали, сообщил гауляйтер Геннадий Труханов.Уроженец Украины осужден на шесть лет за подготовку теракта в Хакасии, сообщили в региональном управлении ФСБ.Трамп заявил, что Россия имеет "козыри" в переговорах по Украине, так как контролирует значительные территории.Президент США также заявил, что намерен возродить сделку с Украиной по критическим минералам после отказа Зеленского подписать подобное соглашение. И добавил, что киевские власти грубо обошлись с главой минфина США Бессентом во время его первого визита на Украину.Сийярто обсудил с главой Минфина США возможность отмены ряда санкций против России. Как сообщил глава венгерского МИД, они согласились, что чем быстрее будет урегулирован конфликт на Украине, тем быстрее будут отменены эти санкции.В Европе переживают, что трансатлантическому альянсу пришел конец, пишет Politico. Газета приводит слова неназванного европейского дипломата.Подробнее - в материале Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский на сайте Украина.ру.

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новости, владимир зеленский, украина, сша, европа, дональд трамп, минобороны, генштаб, фсб