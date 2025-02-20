https://ukraina.ru/20250220/1061209232.html

Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского

Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского - 20.02.2025 Украина.ру

Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского

Для Трампа мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать. Главное, не спугнуть вдохновение президента США.

2025-02-20T06:30

2025-02-20T06:30

2025-02-20T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Президент США Дональд Трамп, выступая 18 февраля в своем поместье Мар-а-Лаго, раскритиковал политику Киева. Он обратился к украинским нелегитимным властям и назвал Владимира Зеленского "абсолютно некомпетентным" лидером. — Грег, вы вернулись из Нью-Йорка. Расскажите, какие там настроения в отношении Трампа и как в США воспринимают внешнеполитические и внутренние изменения, которые делает новый президент?— Нью-Йорк — это лежбище демократов и либералов. Это не трамповский электорат. Поэтому народ несколько растерян, потерян.Многие до сих пор не могут понять, почему Трамп победил с таким колоссальным преимуществом — плюс 3 миллиона голосов. До сих пор не могут простить этот проигрыш демократической партии. Но консолидироваться не могут, потому что у демократов нет лидеров.Был губернатор Калифорнии, но те пожары, которые произошли в Лос-Анджелесе, подкосили его рейтинг до нуля. В общем, народ выжидает, ждет выполнения обещаний трамповских. Например, понижения цен.На счет этого, кстати, трудно говорить, потому что, допустим, в Нью-Йорке десяток яиц стоит 800 рублей, если считать на нашу валюту. Килограмм курятины измеряется в 1500 рублей. Ранее эти продукты стоили в 2 раза дешевле.Кроме того, во всей этой истории еще есть один игрок крупный, которого зовут Илон Маск. Маск — Iron Wall, такая железная стена для Трампа. Он делает то, что нынешний президент США в жизни бы сам никогда не сделал. Я имею ввиду все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID.Впереди еще чистки в Минобразовании и Пентагоне. Я думаю, что там будут найдены еще мультимиллиардные вещи.То, что делает Маск, у здравомыслящего населения Нью-Йорка вызывает восторг. Маск обещал, что ополовинит дефицитный бюджет, который составляет 36 триллионов долларов.Для Трампа безумно важны следующие выборы в Конгресс, которые будут через два года. Потому что у него там сейчас перевес в 3–4 человека, а ему нужно большинство. Ему, конечно, нужны результаты и выполнение своих обещаний гарантированно.Поэтому для Трампа, например, мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать.— То есть Маск нужен Трампу?— Да, Трампу без Маска невозможно. Демократы все называют Маска нацистом, эдаким Гитлером, который у американского либерального демократического народа отбирает хлеб. Заметьте, этими словами называют именно Маска, а не Трампа. И все это идет по каналам CNN, ABC, NBC, CBS. Вот зачем нужен Маск.Он забирает рабочие места, совершает массовые увольнения по 15 тысяч человек. Все оставшиеся без работы — это электорат демпартии. Вот и все. Все очень просто.При этом Маск, действительно, находит огромные, дикие расходы, которые сотворили эти ребята. Демократы делали, что хотели и как хотели. Никто не следил за этим и не расследовал.С Маском команда в 300 человек, которые умеют считать. Это хорошо, конечно, для американского бюджета, это хорошо для людей, республиканцев, консерваторов, центристов. А для либералов и демократов — это тихий ужас.— Вы рассказали о внутренней ситуации в Штатах, а что думают американцы о поведении Трампа на внешнеполитической арене, о переговорах с РФ?— Трамп, повторюсь, обещал своему электорату мир на Украине. Это люди, которые будут за него голосовать через 1,5–2 года в Конгрессе. Ему там нужно большинство, чтобы начать проводить новые реформы.Для этого необходимо, чтобы никто не мог упрекнуть Трампа в том, что он не выполняет свои обещания. А мир на Украине — это одно из основополагающих его обещаний во время президентских выборов.— Но как именно Трамп будет договариваться с Россией, ведь даже в Саудовской Аравии к чему-то конкретному пока что не пришли? У России есть четкие условия, Трамп на них не может согласиться из-за личных амбиций, судя по всему.— Здесь я вижу совершенно гениальный расклад. Вашингтон — хороший полицейский. Евросоюз — плохой полицейский.Евросоюз принял новый пакет санкции против России ровно на следующий день после окончания переговоров в Эр-Рияде между Россией и США. Причем, что поразительно, принял единым голосованием. Ни Венгрия, ни Словакия, ни остальные так называемые друзья России — никто слова не сказал.Кроме того, Евросоюз принял новый пакет в 6 миллиардов евро помощи Украине. Трамп же сказал Макрону во время телефонного разговора: хотите помогать Украине, покупайте наше оружие и делайте свое дело. То есть идет игра в плохого-хорошего полицейского. Я не знаю, насколько она тонкая и продуманная, но то, что она присутствует, вне всякого сомнения.— И как России на это реагировать?— Нужно поддерживать огонь Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине. Он человек вдохновения. Россия должна проявить, конечно, очень большую гибкость. Потому что, если она будет стоят непоколебимо на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может Трампа очень сильно расстроить, и он откажется от решения украинского кризиса.— Так ему же самому это нужно. Россия и так побеждает на поле боя…— Но гибнут люди, война всегда плохо. Война вещь вообще невыгодная. Человеческая жизнь бесценна в любом случае.— Хорошо, а на какой компромисс мы можем пойти, по-вашему?— Думаю, в качестве компромисса Россия может пожертвовать, например, дружбой с Венесуэлой.— США хотят, чтобы Россия и с КНДР, и с Ираном перестала общаться. Ими тоже пожертвуем?— Нет, с КНДР, Ираном и с Китаем никто не перестанет общаться. А Венесуэла далеко, с ней трудно поддерживать отношения. Все-таки политика — это искусственный компромисс. И Трампу нужен какой-то так называемый подарок.Российская дипломатия одна из самых лучших в мире. В России блестящий министр иностранных дел Сергей Лавров. Я думаю, что найдут какой-то вариант, позволяющий прийти к миру на Украине.— В соцсетях идут дискуссии о том, что если России не возьмет Одессу, то это будет наше поражение в любом случае. Как будем этот вопрос решать?— Я бы немножечко все-таки на другое акцент сделал. Во-первых, Россия получает гарантию Запада о том, что Украины не будет в НАТО. Я думаю, это важнее, чем взятие Одессы.— А кто нам гарантии даст, что все так и будет? Для Запада не впервой соглашения нарушать…— Есть такие договора, которые не меняются, с четко прописанными пунктами. Например, как договор, подписанный Рейганом и Горбачевым, по ограничению ядерных испытаний в космосе. Он десятилетиями работает.Также я уверен, что будет контингент миротворцев стоять на российско-украинской границе из турков, индонезийцев и бразильцев. А гарантами безопасности смогут выступать Китай, Саудовская Аравия. Может быть блок международных гарантий.— Какое будущее ждет Зеленского?— Я думаю, что Порошенко, который назвал дату 26 октября, видимо, тоже ее не с потолка взял. Думаю, что она уже как-то проговаривалась, прокатывалась, продумывалась.Другой вопрос, как эти выборы будут проводиться, в каких условиях на Украине. Потому что нужна все-таки спокойная обстановка. Вот это меня смущает. Нужна какая-то заморозка, видимо, хотя бы для проведения выборов.— Келлог заявил, что ему нужно полгода, 180 дней, чтобы привести украинский кризис к миру. Если считать от даты его заявления, это получается 15 августа.— Тогда все сходится. Если это так, то 15 августа будет стартовая президентская кампания на Украине. А 26 октября пройдут выборы.О том, как западники-подобострастники искажают реальность вокруг России, в интервью Анны Черкасовой с известным писателем Захар Прилепин: В ответ на предложения Трампа по Украине Россия должна потребовать от США отдать Аляску.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, россия, дональд трамп, переговоры, владимир путин, владимир зеленский, украина, илон маск, грег вайнер, ес