Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского - 20.02.2025 Украина.ру
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Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского
Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского - 20.02.2025 Украина.ру
Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского
Для Трампа мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать. Главное, не спугнуть вдохновение президента США.
2025-02-20T06:30
2025-02-20T06:30
интервью
сша
россия
дональд трамп
переговоры
владимир путин
владимир зеленский
украина
илон маск
грег вайнер
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Президент США Дональд Трамп, выступая 18 февраля в своем поместье Мар-а-Лаго, раскритиковал политику Киева. Он обратился к украинским нелегитимным властям и назвал Владимира Зеленского "абсолютно некомпетентным" лидером. — Грег, вы вернулись из Нью-Йорка. Расскажите, какие там настроения в отношении Трампа и как в США воспринимают внешнеполитические и внутренние изменения, которые делает новый президент?— Нью-Йорк — это лежбище демократов и либералов. Это не трамповский электорат. Поэтому народ несколько растерян, потерян.Многие до сих пор не могут понять, почему Трамп победил с таким колоссальным преимуществом — плюс 3 миллиона голосов. До сих пор не могут простить этот проигрыш демократической партии. Но консолидироваться не могут, потому что у демократов нет лидеров.Был губернатор Калифорнии, но те пожары, которые произошли в Лос-Анджелесе, подкосили его рейтинг до нуля. В общем, народ выжидает, ждет выполнения обещаний трамповских. Например, понижения цен.На счет этого, кстати, трудно говорить, потому что, допустим, в Нью-Йорке десяток яиц стоит 800 рублей, если считать на нашу валюту. Килограмм курятины измеряется в 1500 рублей. Ранее эти продукты стоили в 2 раза дешевле.Кроме того, во всей этой истории еще есть один игрок крупный, которого зовут Илон Маск. Маск — Iron Wall, такая железная стена для Трампа. Он делает то, что нынешний президент США в жизни бы сам никогда не сделал. Я имею ввиду все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID.Впереди еще чистки в Минобразовании и Пентагоне. Я думаю, что там будут найдены еще мультимиллиардные вещи.То, что делает Маск, у здравомыслящего населения Нью-Йорка вызывает восторг. Маск обещал, что ополовинит дефицитный бюджет, который составляет 36 триллионов долларов.Для Трампа безумно важны следующие выборы в Конгресс, которые будут через два года. Потому что у него там сейчас перевес в 3–4 человека, а ему нужно большинство. Ему, конечно, нужны результаты и выполнение своих обещаний гарантированно.Поэтому для Трампа, например, мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать.— То есть Маск нужен Трампу?— Да, Трампу без Маска невозможно. Демократы все называют Маска нацистом, эдаким Гитлером, который у американского либерального демократического народа отбирает хлеб. Заметьте, этими словами называют именно Маска, а не Трампа. И все это идет по каналам CNN, ABC, NBC, CBS. Вот зачем нужен Маск.Он забирает рабочие места, совершает массовые увольнения по 15 тысяч человек. Все оставшиеся без работы — это электорат демпартии. Вот и все. Все очень просто.При этом Маск, действительно, находит огромные, дикие расходы, которые сотворили эти ребята. Демократы делали, что хотели и как хотели. Никто не следил за этим и не расследовал.С Маском команда в 300 человек, которые умеют считать. Это хорошо, конечно, для американского бюджета, это хорошо для людей, республиканцев, консерваторов, центристов. А для либералов и демократов — это тихий ужас.— Вы рассказали о внутренней ситуации в Штатах, а что думают американцы о поведении Трампа на внешнеполитической арене, о переговорах с РФ?— Трамп, повторюсь, обещал своему электорату мир на Украине. Это люди, которые будут за него голосовать через 1,5–2 года в Конгрессе. Ему там нужно большинство, чтобы начать проводить новые реформы.Для этого необходимо, чтобы никто не мог упрекнуть Трампа в том, что он не выполняет свои обещания. А мир на Украине — это одно из основополагающих его обещаний во время президентских выборов.— Но как именно Трамп будет договариваться с Россией, ведь даже в Саудовской Аравии к чему-то конкретному пока что не пришли? У России есть четкие условия, Трамп на них не может согласиться из-за личных амбиций, судя по всему.— Здесь я вижу совершенно гениальный расклад. Вашингтон — хороший полицейский. Евросоюз — плохой полицейский.Евросоюз принял новый пакет санкции против России ровно на следующий день после окончания переговоров в Эр-Рияде между Россией и США. Причем, что поразительно, принял единым голосованием. Ни Венгрия, ни Словакия, ни остальные так называемые друзья России — никто слова не сказал.Кроме того, Евросоюз принял новый пакет в 6 миллиардов евро помощи Украине. Трамп же сказал Макрону во время телефонного разговора: хотите помогать Украине, покупайте наше оружие и делайте свое дело. То есть идет игра в плохого-хорошего полицейского. Я не знаю, насколько она тонкая и продуманная, но то, что она присутствует, вне всякого сомнения.— И как России на это реагировать?— Нужно поддерживать огонь Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине. Он человек вдохновения. Россия должна проявить, конечно, очень большую гибкость. Потому что, если она будет стоят непоколебимо на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может Трампа очень сильно расстроить, и он откажется от решения украинского кризиса.— Так ему же самому это нужно. Россия и так побеждает на поле боя…— Но гибнут люди, война всегда плохо. Война вещь вообще невыгодная. Человеческая жизнь бесценна в любом случае.— Хорошо, а на какой компромисс мы можем пойти, по-вашему?— Думаю, в качестве компромисса Россия может пожертвовать, например, дружбой с Венесуэлой.— США хотят, чтобы Россия и с КНДР, и с Ираном перестала общаться. Ими тоже пожертвуем?— Нет, с КНДР, Ираном и с Китаем никто не перестанет общаться. А Венесуэла далеко, с ней трудно поддерживать отношения. Все-таки политика — это искусственный компромисс. И Трампу нужен какой-то так называемый подарок.Российская дипломатия одна из самых лучших в мире. В России блестящий министр иностранных дел Сергей Лавров. Я думаю, что найдут какой-то вариант, позволяющий прийти к миру на Украине.— В соцсетях идут дискуссии о том, что если России не возьмет Одессу, то это будет наше поражение в любом случае. Как будем этот вопрос решать?— Я бы немножечко все-таки на другое акцент сделал. Во-первых, Россия получает гарантию Запада о том, что Украины не будет в НАТО. Я думаю, это важнее, чем взятие Одессы.— А кто нам гарантии даст, что все так и будет? Для Запада не впервой соглашения нарушать…— Есть такие договора, которые не меняются, с четко прописанными пунктами. Например, как договор, подписанный Рейганом и Горбачевым, по ограничению ядерных испытаний в космосе. Он десятилетиями работает.Также я уверен, что будет контингент миротворцев стоять на российско-украинской границе из турков, индонезийцев и бразильцев. А гарантами безопасности смогут выступать Китай, Саудовская Аравия. Может быть блок международных гарантий.— Какое будущее ждет Зеленского?— Я думаю, что Порошенко, который назвал дату 26 октября, видимо, тоже ее не с потолка взял. Думаю, что она уже как-то проговаривалась, прокатывалась, продумывалась.Другой вопрос, как эти выборы будут проводиться, в каких условиях на Украине. Потому что нужна все-таки спокойная обстановка. Вот это меня смущает. Нужна какая-то заморозка, видимо, хотя бы для проведения выборов.— Келлог заявил, что ему нужно полгода, 180 дней, чтобы привести украинский кризис к миру. Если считать от даты его заявления, это получается 15 августа.— Тогда все сходится. Если это так, то 15 августа будет стартовая президентская кампания на Украине. А 26 октября пройдут выборы.О том, как западники-подобострастники искажают реальность вокруг России, в интервью Анны Черкасовой с известным писателем Захар Прилепин: В ответ на предложения Трампа по Украине Россия должна потребовать от США отдать Аляску.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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интервью, сша, россия, дональд трамп, переговоры, владимир путин, владимир зеленский, украина, илон маск, грег вайнер, ес
Интервью, США, Россия, Дональд Трамп, переговоры, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Илон Маск, Грег Вайнер, ЕС

Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского

06:30 20.02.2025
 
Грег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Для Трампа мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать. Главное, не спугнуть вдохновение президента США.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.
Президент США Дональд Трамп, выступая 18 февраля в своем поместье Мар-а-Лаго, раскритиковал политику Киева. Он обратился к украинским нелегитимным властям и назвал Владимира Зеленского "абсолютно некомпетентным" лидером.
— Грег, вы вернулись из Нью-Йорка. Расскажите, какие там настроения в отношении Трампа и как в США воспринимают внешнеполитические и внутренние изменения, которые делает новый президент?
— Нью-Йорк — это лежбище демократов и либералов. Это не трамповский электорат. Поэтому народ несколько растерян, потерян.
Многие до сих пор не могут понять, почему Трамп победил с таким колоссальным преимуществом — плюс 3 миллиона голосов. До сих пор не могут простить этот проигрыш демократической партии. Но консолидироваться не могут, потому что у демократов нет лидеров.
Был губернатор Калифорнии, но те пожары, которые произошли в Лос-Анджелесе, подкосили его рейтинг до нуля. В общем, народ выжидает, ждет выполнения обещаний трамповских. Например, понижения цен.
На счет этого, кстати, трудно говорить, потому что, допустим, в Нью-Йорке десяток яиц стоит 800 рублей, если считать на нашу валюту. Килограмм курятины измеряется в 1500 рублей. Ранее эти продукты стоили в 2 раза дешевле.
Грег Вайнер интервью
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
Кроме того, во всей этой истории еще есть один игрок крупный, которого зовут Илон Маск. Маск — Iron Wall, такая железная стена для Трампа. Он делает то, что нынешний президент США в жизни бы сам никогда не сделал. Я имею ввиду все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID.
Впереди еще чистки в Минобразовании и Пентагоне. Я думаю, что там будут найдены еще мультимиллиардные вещи.
То, что делает Маск, у здравомыслящего населения Нью-Йорка вызывает восторг. Маск обещал, что ополовинит дефицитный бюджет, который составляет 36 триллионов долларов.
Для Трампа безумно важны следующие выборы в Конгресс, которые будут через два года. Потому что у него там сейчас перевес в 3–4 человека, а ему нужно большинство. Ему, конечно, нужны результаты и выполнение своих обещаний гарантированно.
Поэтому для Трампа, например, мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать.
— То есть Маск нужен Трампу?
— Да, Трампу без Маска невозможно. Демократы все называют Маска нацистом, эдаким Гитлером, который у американского либерального демократического народа отбирает хлеб. Заметьте, этими словами называют именно Маска, а не Трампа. И все это идет по каналам CNN, ABC, NBC, CBS. Вот зачем нужен Маск.
Он забирает рабочие места, совершает массовые увольнения по 15 тысяч человек. Все оставшиеся без работы — это электорат демпартии. Вот и все. Все очень просто.
При этом Маск, действительно, находит огромные, дикие расходы, которые сотворили эти ребята. Демократы делали, что хотели и как хотели. Никто не следил за этим и не расследовал.
С Маском команда в 300 человек, которые умеют считать. Это хорошо, конечно, для американского бюджета, это хорошо для людей, республиканцев, консерваторов, центристов. А для либералов и демократов — это тихий ужас.
© AP / Ben Curtis
- РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP / Ben Curtis
— Вы рассказали о внутренней ситуации в Штатах, а что думают американцы о поведении Трампа на внешнеполитической арене, о переговорах с РФ?
— Трамп, повторюсь, обещал своему электорату мир на Украине. Это люди, которые будут за него голосовать через 1,5–2 года в Конгрессе. Ему там нужно большинство, чтобы начать проводить новые реформы.
Для этого необходимо, чтобы никто не мог упрекнуть Трампа в том, что он не выполняет свои обещания. А мир на Украине — это одно из основополагающих его обещаний во время президентских выборов.
— Но как именно Трамп будет договариваться с Россией, ведь даже в Саудовской Аравии к чему-то конкретному пока что не пришли? У России есть четкие условия, Трамп на них не может согласиться из-за личных амбиций, судя по всему.
— Здесь я вижу совершенно гениальный расклад. Вашингтон — хороший полицейский. Евросоюз — плохой полицейский.
Евросоюз принял новый пакет санкции против России ровно на следующий день после окончания переговоров в Эр-Рияде между Россией и США. Причем, что поразительно, принял единым голосованием. Ни Венгрия, ни Словакия, ни остальные так называемые друзья России — никто слова не сказал.
Кроме того, Евросоюз принял новый пакет в 6 миллиардов евро помощи Украине. Трамп же сказал Макрону во время телефонного разговора: хотите помогать Украине, покупайте наше оружие и делайте свое дело. То есть идет игра в плохого-хорошего полицейского. Я не знаю, насколько она тонкая и продуманная, но то, что она присутствует, вне всякого сомнения.
— И как России на это реагировать?
— Нужно поддерживать огонь Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине. Он человек вдохновения. Россия должна проявить, конечно, очень большую гибкость.
Потому что, если она будет стоят непоколебимо на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может Трампа очень сильно расстроить, и он откажется от решения украинского кризиса.
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— Так ему же самому это нужно. Россия и так побеждает на поле боя…
— Но гибнут люди, война всегда плохо. Война вещь вообще невыгодная. Человеческая жизнь бесценна в любом случае.
— Хорошо, а на какой компромисс мы можем пойти, по-вашему?
— Думаю, в качестве компромисса Россия может пожертвовать, например, дружбой с Венесуэлой.
— США хотят, чтобы Россия и с КНДР, и с Ираном перестала общаться. Ими тоже пожертвуем?
— Нет, с КНДР, Ираном и с Китаем никто не перестанет общаться. А Венесуэла далеко, с ней трудно поддерживать отношения. Все-таки политика — это искусственный компромисс. И Трампу нужен какой-то так называемый подарок.
Российская дипломатия одна из самых лучших в мире. В России блестящий министр иностранных дел Сергей Лавров. Я думаю, что найдут какой-то вариант, позволяющий прийти к миру на Украине.
— В соцсетях идут дискуссии о том, что если России не возьмет Одессу, то это будет наше поражение в любом случае. Как будем этот вопрос решать?
— Я бы немножечко все-таки на другое акцент сделал. Во-первых, Россия получает гарантию Запада о том, что Украины не будет в НАТО. Я думаю, это важнее, чем взятие Одессы.
— А кто нам гарантии даст, что все так и будет? Для Запада не впервой соглашения нарушать…
— Есть такие договора, которые не меняются, с четко прописанными пунктами. Например, как договор, подписанный Рейганом и Горбачевым, по ограничению ядерных испытаний в космосе. Он десятилетиями работает.
Также я уверен, что будет контингент миротворцев стоять на российско-украинской границе из турков, индонезийцев и бразильцев. А гарантами безопасности смогут выступать Китай, Саудовская Аравия. Может быть блок международных гарантий.
© скриншот видео
© скриншот видео
— Какое будущее ждет Зеленского?
— Я думаю, что Порошенко, который назвал дату 26 октября, видимо, тоже ее не с потолка взял. Думаю, что она уже как-то проговаривалась, прокатывалась, продумывалась.
Другой вопрос, как эти выборы будут проводиться, в каких условиях на Украине. Потому что нужна все-таки спокойная обстановка. Вот это меня смущает. Нужна какая-то заморозка, видимо, хотя бы для проведения выборов.
Келлог заявил, что ему нужно полгода, 180 дней, чтобы привести украинский кризис к миру. Если считать от даты его заявления, это получается 15 августа.
— Тогда все сходится. Если это так, то 15 августа будет стартовая президентская кампания на Украине. А 26 октября пройдут выборы.
О том, как западники-подобострастники искажают реальность вокруг России, в интервью Анны Черкасовой с известным писателем Захар Прилепин: В ответ на предложения Трампа по Украине Россия должна потребовать от США отдать Аляску.
 
ИнтервьюСШАРоссияДональд ТрамппереговорыВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаИлон МаскГрег ВайнерЕС
 
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