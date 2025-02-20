https://ukraina.ru/20250220/1061205040.html

Если Россия и США не договорятся по Украине, ее можно будет просто ликвидировать — Ищенко

Если Россия и США не договорятся по Украине, ее можно будет просто ликвидировать — Ищенко - 20.02.2025 Украина.ру

Если Россия и США не договорятся по Украине, ее можно будет просто ликвидировать — Ищенко

Россия готова договариваться с учетом своих жизненных интересов. Но переговоры можно как начать, так и закончить. Гарантии российских интересов должны предварять начало более-менее серьезных переговоров, тем более – прекращение огня. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-20T06:20

2025-02-20T06:20

2025-02-20T06:20

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Все разговоры президента США Дональда Трампа в духе "Я умываю руки, а вы там барахтайтесь как хотите" частично соответствуют действительности. Но не надо преувеличивать их значение, считает эксперт.Россия готова договариваться с учетом своих жизненных интересов. Пока предложения США учитывают эфемерно: "Мы готовы об этом в процессе переговоров поговорить, а сейчас давайте просто начнем переговоры", подчеркнул политолог."Но переговоры можно как начать, так и закончить. И наша позиция проста: "Утром стулья — вечером деньги, но деньги вперед". То есть гарантии наших интересов должны предварять начало более-менее серьезных переговоров, тем более – прекращение огня", — уточнил обозреватель.Если США окажутся к этому не готовы и не смогут выработать нормальные предложения – тоже ничего страшного. Можно просто ликвидировать Украину. Проект Трампа это тоже предполагает, указал он. "Он же прямо сказал: "Украина может стать Россией, а может не стать. Украина – это проблема России и Евросоюза. Главное, чтобы мне вернули деньги, которые вложили США", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250219/1061199434.html

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, ростислав ищенко, ес, евросоюз, переговоры, интересы, сво, договор, деньги