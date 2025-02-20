Если Россия и США не договорятся по Украине, ее можно будет просто ликвидировать — Ищенко - 20.02.2025 Украина.ру
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Если Россия и США не договорятся по Украине, ее можно будет просто ликвидировать — Ищенко
Если Россия и США не договорятся по Украине, ее можно будет просто ликвидировать — Ищенко - 20.02.2025 Украина.ру
Если Россия и США не договорятся по Украине, ее можно будет просто ликвидировать — Ищенко
Россия готова договариваться с учетом своих жизненных интересов. Но переговоры можно как начать, так и закончить. Гарантии российских интересов должны предварять начало более-менее серьезных переговоров, тем более – прекращение огня. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-20T06:20
2025-02-20T06:20
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
ростислав ищенко
ес
евросоюз
переговоры
интересы
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Все разговоры президента США Дональда Трампа в духе "Я умываю руки, а вы там барахтайтесь как хотите" частично соответствуют действительности. Но не надо преувеличивать их значение, считает эксперт.Россия готова договариваться с учетом своих жизненных интересов. Пока предложения США учитывают эфемерно: "Мы готовы об этом в процессе переговоров поговорить, а сейчас давайте просто начнем переговоры", подчеркнул политолог."Но переговоры можно как начать, так и закончить. И наша позиция проста: "Утром стулья — вечером деньги, но деньги вперед". То есть гарантии наших интересов должны предварять начало более-менее серьезных переговоров, тем более – прекращение огня", — уточнил обозреватель.Если США окажутся к этому не готовы и не смогут выработать нормальные предложения – тоже ничего страшного. Можно просто ликвидировать Украину. Проект Трампа это тоже предполагает, указал он. "Он же прямо сказал: "Украина может стать Россией, а может не стать. Украина – это проблема России и Евросоюза. Главное, чтобы мне вернули деньги, которые вложили США", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, ростислав ищенко, ес, евросоюз, переговоры, интересы, сво, договор, деньги
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, ЕС, Евросоюз, переговоры, интересы, СВО, договор, деньги

Если Россия и США не договорятся по Украине, ее можно будет просто ликвидировать — Ищенко

06:20 20.02.2025
 
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
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Россия готова договариваться с учетом своих жизненных интересов. Но переговоры можно как начать, так и закончить. Гарантии российских интересов должны предварять начало более-менее серьезных переговоров, тем более – прекращение огня. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Все разговоры президента США Дональда Трампа в духе "Я умываю руки, а вы там барахтайтесь как хотите" частично соответствуют действительности. Но не надо преувеличивать их значение, считает эксперт.
"Да, не Трамп начинал войну [на Украине]. Но сможет ли он ее закончить – это проблема Трампа", — отметил Ищенко.
Россия готова договариваться с учетом своих жизненных интересов. Пока предложения США учитывают эфемерно: "Мы готовы об этом в процессе переговоров поговорить, а сейчас давайте просто начнем переговоры", подчеркнул политолог.
"Но переговоры можно как начать, так и закончить. И наша позиция проста: "Утром стулья — вечером деньги, но деньги вперед". То есть гарантии наших интересов должны предварять начало более-менее серьезных переговоров, тем более – прекращение огня", — уточнил обозреватель.
Если США окажутся к этому не готовы и не смогут выработать нормальные предложения – тоже ничего страшного. Можно просто ликвидировать Украину. Проект Трампа это тоже предполагает, указал он.
"Он же прямо сказал: "Украина может стать Россией, а может не стать. Украина – это проблема России и Евросоюза. Главное, чтобы мне вернули деньги, которые вложили США", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия на сайте Украина.ру.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Вчера, 15:30
"Тупой, но полезный". Михаил Павлив о том, зачем Трампу нужен ястреб на переговорах с Россией по УкраинеБританское лобби на европейском континенте уже считало, что получило Украину на блюдечке. Вспомним недавно подписанное "столетнее соглашение" между Украиной и Британией, эксклюзивные права поляков занимать должности на госслужбе, присутствие турок в украинской экономике тоже существенное. И это блюдечко с голубой каемочкой сейчас уплывает.
 
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