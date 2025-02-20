Освобождены Тополи и Степовая Новоселовка: Алехин о том, как ВС РФ продвигаются в Харьковской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат"
Российские военные вскрыли и уничтожили боевую группу противника в окрестностях Липцев. В Волчанске бойцы "Севера" выбили противника из нескольких опорных пунктов на восточной окраине города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пытаясь удержать линию фронта, командование ВСУ перебрасывает резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Под Волчанск и Липцы прибыли несколько штурмовых отрядов 92-й ОШБр, там продолжаются активные боестолкновения, сообщил эксперт.
Российские военные вскрыли и уничтожили боевую группу противника в окрестностях Липцев. В Волчанске штурмовики "Севера" выбили противника из нескольких опорных пунктов на восточной окраине города, отметил Алехин.
"Артиллеристы и операторы БПЛА ночью уничтожили голландскую БМП YPR-765 вместе с личным составом, вражеский пикап, минометный расчет, станцию спутниковой связи и ретранслятор, а также пять БПЛА типа "Баба-яга", — подчеркнул обозреватель.
Он добавил, что подразделения ВС РФ продолжают удерживать плацдарм южнее села Тополи, несмотря на контратаки украинских мобильных ДРГ. Полный контроль установлен штурмовиками над Тополями к северу, указал Алехин.
Появились сообщения об освобождении села Степовая Новоселовка, а также о нанесении ракетно-бомбовых ударов по тыловым базам, узлам обороны, пунктам временной дислокации ВСУ в Циркунах, Дергачах, Золочеве, Чугуеве, Слатино и Малой Даниловке, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:12Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.