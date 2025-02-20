Освобождены Тополи и Степовая Новоселовка: Алехин о том, как ВС РФ продвигаются в Харьковской области - 20.02.2025 Украина.ру
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Освобождены Тополи и Степовая Новоселовка: Алехин о том, как ВС РФ продвигаются в Харьковской области
Освобождены Тополи и Степовая Новоселовка: Алехин о том, как ВС РФ продвигаются в Харьковской области - 20.02.2025 Украина.ру
Освобождены Тополи и Степовая Новоселовка: Алехин о том, как ВС РФ продвигаются в Харьковской области
Российские военные вскрыли и уничтожили боевую группу противника в окрестностях Липцев. В Волчанске бойцы "Севера" выбили противника из нескольких опорных пунктов на восточной окраине города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-20T05:15
2025-02-20T05:15
новости
россия
харьков
геннадий алехин
харьковская область
бпла
волчанск
наступление
оскол
плацдарм
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Пытаясь удержать линию фронта, командование ВСУ перебрасывает резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Под Волчанск и Липцы прибыли несколько штурмовых отрядов 92-й ОШБр, там продолжаются активные боестолкновения, сообщил эксперт.Российские военные вскрыли и уничтожили боевую группу противника в окрестностях Липцев. В Волчанске штурмовики "Севера" выбили противника из нескольких опорных пунктов на восточной окраине города, отметил Алехин.Он добавил, что подразделения ВС РФ продолжают удерживать плацдарм южнее села Тополи, несмотря на контратаки украинских мобильных ДРГ. Полный контроль установлен штурмовиками над Тополями к северу, указал Алехин.Появились сообщения об освобождении села Степовая Новоселовка, а также о нанесении ракетно-бомбовых ударов по тыловым базам, узлам обороны, пунктам временной дислокации ВСУ в Циркунах, Дергачах, Золочеве, Чугуеве, Слатино и Малой Даниловке, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
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россия
харьков
харьковская область
волчанск
оскол
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новости, россия, харьков, геннадий алехин, харьковская область, бпла, волчанск, наступление, оскол, плацдарм, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, Харьковская область, БПЛА, Волчанск, наступление, Оскол, плацдарм, СВО, Спецоперация, ВС РФ

Освобождены Тополи и Степовая Новоселовка: Алехин о том, как ВС РФ продвигаются в Харьковской области

05:15 20.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат"
Работа сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские военные вскрыли и уничтожили боевую группу противника в окрестностях Липцев. В Волчанске бойцы "Севера" выбили противника из нескольких опорных пунктов на восточной окраине города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пытаясь удержать линию фронта, командование ВСУ перебрасывает резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Под Волчанск и Липцы прибыли несколько штурмовых отрядов 92-й ОШБр, там продолжаются активные боестолкновения, сообщил эксперт.
Российские военные вскрыли и уничтожили боевую группу противника в окрестностях Липцев. В Волчанске штурмовики "Севера" выбили противника из нескольких опорных пунктов на восточной окраине города, отметил Алехин.
"Артиллеристы и операторы БПЛА ночью уничтожили голландскую БМП YPR-765 вместе с личным составом, вражеский пикап, минометный расчет, станцию спутниковой связи и ретранслятор, а также пять БПЛА типа "Баба-яга", подчеркнул обозреватель.
Он добавил, что подразделения ВС РФ продолжают удерживать плацдарм южнее села Тополи, несмотря на контратаки украинских мобильных ДРГ. Полный контроль установлен штурмовиками над Тополями к северу, указал Алехин.
Появились сообщения об освобождении села Степовая Новоселовка, а также о нанесении ракетно-бомбовых ударов по тыловым базам, узлам обороны, пунктам временной дислокации ВСУ в Циркунах, Дергачах, Золочеве, Чугуеве, Слатино и Малой Даниловке, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Вчера, 18:12
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияХарьковГеннадий АлехинХарьковская областьБПЛАВолчанскнаступлениеОсколплацдармСВОСпецоперацияВС РФ
 
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