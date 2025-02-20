https://ukraina.ru/20250220/1061214267.html

Освобождены Тополи и Степовая Новоселовка: Алехин о том, как ВС РФ продвигаются в Харьковской области

Освобождены Тополи и Степовая Новоселовка: Алехин о том, как ВС РФ продвигаются в Харьковской области - 20.02.2025 Украина.ру

Освобождены Тополи и Степовая Новоселовка: Алехин о том, как ВС РФ продвигаются в Харьковской области

Российские военные вскрыли и уничтожили боевую группу противника в окрестностях Липцев. В Волчанске бойцы "Севера" выбили противника из нескольких опорных пунктов на восточной окраине города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-02-20T05:15

2025-02-20T05:15

2025-02-20T05:15

новости

россия

харьков

геннадий алехин

харьковская область

бпла

волчанск

наступление

оскол

плацдарм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060977473_0:264:3070:1991_1920x0_80_0_0_dd2f4b74d281a5ec36f8dcee8d8275f5.jpg

Пытаясь удержать линию фронта, командование ВСУ перебрасывает резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Под Волчанск и Липцы прибыли несколько штурмовых отрядов 92-й ОШБр, там продолжаются активные боестолкновения, сообщил эксперт.Российские военные вскрыли и уничтожили боевую группу противника в окрестностях Липцев. В Волчанске штурмовики "Севера" выбили противника из нескольких опорных пунктов на восточной окраине города, отметил Алехин.Он добавил, что подразделения ВС РФ продолжают удерживать плацдарм южнее села Тополи, несмотря на контратаки украинских мобильных ДРГ. Полный контроль установлен штурмовиками над Тополями к северу, указал Алехин.Появились сообщения об освобождении села Степовая Новоселовка, а также о нанесении ракетно-бомбовых ударов по тыловым базам, узлам обороны, пунктам временной дислокации ВСУ в Циркунах, Дергачах, Золочеве, Чугуеве, Слатино и Малой Даниловке, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250219/1061210238.html

россия

харьков

харьковская область

волчанск

оскол

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков, геннадий алехин, харьковская область, бпла, волчанск, наступление, оскол, плацдарм, сво, спецоперация, вс рф