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Будут не выборы, а балаганчик. Украинские эксперты о будущем страны и "шайки Зеленского"

Будут не выборы, а балаганчик. Украинские эксперты о будущем страны и "шайки Зеленского" - 20.02.2025 Украина.ру

Будут не выборы, а балаганчик. Украинские эксперты о будущем страны и "шайки Зеленского"

В украинском экспертном сообществе и даже на Банковой начинают догадываться, что конфликт может и закончиться. И что тогда?

2025-02-20T07:10

2025-02-20T07:10

2025-02-20T07:10

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Зеленский хорохорится, пытаясь представить себя чуть ли не в качестве лидера антитрамповского европейского сопротивления. Однако в его окружении особой бодрости и оптимизма не наблюдается, сообщают украинские паблики со ссылкой на свои источники. На Банковой многие понимают, что пора собирать чемоданы.Заговорили о выборах, называются даже конкретные даты. Зеленский, впрочем, заявлял в Мюнхене, что выборов люди на Украине якобы "категорически не хотят" (да и ко их спрашивает). Но этого хотят американцы. Раз так — придётся выборы проводить.Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отметил в эфире ютуб-канала "Дикий Live", что пока у власти никакой стратегии в этом направлении нет, а вот серьёзные проблемы уже просматриваются.В частности, есть вопрос, что делать с избирательным реестром в условиях массового перемещения людей? Например, по сведениям эксперта, олько в Киев приехали 400 тысяч "временно перемещенных лиц", в Днепре (переименованном бандеровцами Днепроперовске — Ред.) 200 тысяч беженцев... И так во многих городах, не говоря уже о миллионах украинцев, покинувших страну. Как они будут голосовать?Золотарёв добавил, что хорошо бы обеспечить и конкурентность выборов, но пока Банковая, напротив, старательно зачищает электоральное поле."Если выборы пройдут в этом году, наиболее вероятно, что это будет такой балаганчик… а по существу - издевательство, как говорил один запрещенный ныне в Украине классик", - сказал политтехнолог.По его словам, время работает против команды Зеленского, протестные настроения в стране нарастают. Кроме того, украинская политика постепенно выходит из состояния полуобморока, "подготовка (к выборам — Ред.) пошла".Как будет дальше, пока судить сложно, но заявления Зеленского в Мюнхене — это открытое фрондирование Дональду Трампу, и ответка, по мнениию эксперта, обязательно прилетит. Может быть, в виде проблем со Starlink или просто аудита затраченных средств."Это очень рискованная для страны игра, очень рискованная, прежде всего для страны и граждан", - предостерёг Золотарёв.Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в связи с мюнхенскими откровениями Зеленского заявил, что тот фактически "объявил себя диктатором всея Украины".Впрочем, то, что в стране установлена диктатура, а закон не действует, гражданам было понятно давно, но украинцы терпели это, отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", добавляя: "А вы попробуйте в таких условиях выйдите против".Ранее украинский политический и общественный деятель Андрей Пальчевский, комментируя в эфире одного из ютуб-каналов итоги конференции в Мюнхене, отметил, что Зеленский говорил там о том, что будто бы никто на Украине не хочет выборов, именно потому, что как раз выборы сейчас являются главной темой для украинских политиков.По словам Пальчевского, на Зеленского все смотрят уже как на "хромую утку", как на уходящего, поэтому ранние выборы раскачают политическую ситуацию. При этом шансы Зеленского - 20 процентов, одна пятая, подчеркнул эксперт, сославшись на свои "разговоры с людьми".Пальчевский добавил, что на вообще выборах побеждают не люди, а имиджи, поэтому больше всего шансов у (бывшего главкома ВСУ, ныне посла киевского режима в Лондоне — Ред.) Валерия Залужного. Американцы явно ставят не на Зеленского и ставят вообще не на тех, кого поддерживали демократы - "нужен кто-то новый". Но и тут, по мнению эксперта, выбор должен пасть именно на Залужного.При этом Пальчевский отметил деградацию института президентства в стране и заявил, что он вообще "против президентов — всех, потому что они нас погубили, начиная от первого и заканчивая сегодняшним".Итак, трампистам нужны выборы и завершение (или заморозка) конфликта. А что Европа? Европейские промышленники, ВПК получили выгоду от украинского конфликта и рассчитывают ещё получить, потому и обещают помощь Киеву с тем, чтобы конфликт продолжался, считает украинский политолог Андрей Ермолаев."Но это происходит в условиях, когда российско-украинская война вошла в самую острую фазу - наступление, угроза новых котлов, постоянный дефицит, связанный и с армией, и с её обеспечением… И, несмотря на весь этот елей, который звучит (от политиков ЕС — Ред.), непонятно, как это обеспечить в ближайшее время", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту**.По его словам, "Рамштайн" показал, что Киеву не стоит рассчитывать на какие-то быстрые и объёмные высокотехнологические поставки.Но Киеву пока есть чем воевать и есть на что. Если понадобится, будут воевать. Но это — если понадобится. Находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский напомнил в своём блоге, что режим Зеленского нужен в Украине и за ее границами только с одной целью - дальнейшего продолжения войны.Нардеп отметил, что "этот режим создал уникальный концлагерь в центре Европы, где введена плата за голову отловленного на улице и отправленного в окоп "бойца". Но сохранять и поддерживать этот режим внешние акторы хотят и могут только тогда, когда нужна война, иначе он недееспособен, добавил опальный политик.По его мнению, теперь "дни Зеленского и его шайки - не просто сочтены, они закончены"."А его (Зеленского — Ред.) устранение - это не вопрос его знаний в глобалистской кухне - он тупой. Ровно такой, каким вы его видите по телевизору, когда рядом нет суфлера. Просто он нацистский преступник, организовавший геноцид своего народа под спонсорством USAID и Сороса", - заявил https://t.me/dubinskypro/19716 Дубинский. И добавил: "Проблема Зеленского в том, что они явно не захотят разделить с ним ответственность и скамью подсудимых".Но разве дело только в печальной доле Зеленского, когда каждый день гибнут сотни людей. С Украиной-то что будет? Пока на этот вопрос ответа нет.* Внесён в РФ в список экстремистов и террористов** Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Василия Стоякина "Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей"

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Сергей Зуев

украина, киев, россия, владимир зеленский, андрей пальчевский, андрей золотарев, верховная рада, вооруженные силы украины, впк, эксклюзив